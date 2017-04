Krönika: Dags att vässa offensiven HBK..

och börja plocka trepoängarna!

Den 9 april befann jag mig i Manchester och hade dagen innan varit och tittat på det fotbollslag som Noel Gallagher troligen skulle beteckna som stadens enda riktiga. Således missade jag HBK:s match och formidabla upphämtning i Jönköping. Men rapporterna från matchen var lovande – ett Halmstad som visade moral och en Alexander Ruud Tveter som ska ha varit lysande som ensam toppforward efter utvisningen.Efter att ha sett målen på diverse videoklipp var också min slutsats att HBK numera har mer krut än tidigare i den offensiva bössan. Och att här finns briljans och individuell kvalitet i spelare som t ex ART och Sead Haksabanovic som kan kliva fram och avgöra matcher. Kvaliteter som man kanske inte riktigt hade vid den förra allsvenska sejouren.I söndags skrev jag att jag var nöjd med spelet mot AFC. Att HBK verkar ha en fungerande struktur och är trygga i sitt spel. Och att en poäng på bortaplan mot en förmodad bottenkonkurrent är helt OK. Men helt nöjd kan man ju aldrig bli och med lite distans så kan jag tycka att HBK tydligare kunde ”gått för de tre poängen” mot AFC. Det fanns ju faktiskt förutsättningar för det med ett oväntat stort bollinnehav som kanske främsta argument.Vi är nöjda med ”den hyfsade starten” men frågan är också var trepoängarna ska börja plockas någonstans? De trepoängare som börjar bli absolut nödvändiga för att tabelläget inom kort inte ska vara av det mer prekära slaget. För det känns inte som om det i årets allsvenska finns några självklara strykpojkar likt BP eller Falkenberg på senare år. Och härnäst väntar ett Djurgården som visade kvalitet mot Malmö. Därefter Kalmar som – efter sin förvånansvärt svaga start – förmodligen kommer att ha jobbat ihop till sin första seger samma dag som världens arbetare går på gemensam marsch och ett visst blåsvart lag står för motståndet.Så efter ett par mållösa matcher det är dags nu. Dags för Sead Haksabanovic att - efter en mindre bra insats senast – visa att han är precis så ”färdig” som ska vara vid 18 års ålder (enligt Bayern Münchens Björn Andersson) och leda lagets offensiv. Det är dags för ”Tvetergubben” Alexander att slutligen stiga fram som vår nya blytunga motsvarighet till Mikael Boman på topp. Vi vill se en revanschsugen Kosuke Kinoshita offra sig som den värste kamikazepilot i motståndarnas straffområde och stånga in inlägg från en vilt servande sisufinländare på högerkanten. Och om det trots allt inte skulle funka så vill en troligen inhoppande Fredrik Olsson visa att han och Allsvenskan faktiskt kan vara just så kompatibla som de hitintills inte har verkat.Det är helt enkelt dags för tre poäng HBK!