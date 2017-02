Krönika: De viktiga målen

Men när blir diamanter Jönssons bästa vän?

Dagensenast gjorde mål för HBK. Därför kan värdet av gårdagens två fullträffar inte underskattas. Riktigt skönt att det nu lossnade för norrmannen!Anfallskollegagår däremot från klarhet till klarhet – ny fullträff igår och då för fjärde matchen i rad! Olsson har sett riktigt fin ut på försäsongen, hela tiden rörlig och avslutet igår, där han vänder om på en femöring och skjuter direkt utan att tveka, eller för den delen sikta, andashela vägen in i maskorna. Enpå väg mot en ny vår som kan bli guld värd för HBK i år.efter ”fiaskot” mot Vänersborg. Fast grejen är ju att skrällar av den typen bara radats upp under upptakten av Svenska Cupen. Efterhand togs också mer avslut i matchen men är det någon detalj jag tycker man kan förbättra ytterligare så det just den biten - ibland blir det lite för ”pretty, pretty” för att slänga sig med lite ”jönssonska”. Men Sead Haksabanovic visade vägen ochvisade att han kan bli en tillgång för HBK – han är skicklig med bollen och äntligen verkar HBK också fått en spelare som kan få lite fart på hörnorna!Med Alho och Sead på kanterna, och med Mathisen/Asaad och Pekalski centralt, får HBK ettmen med avsaknad av ett mer naturligt kantspel. Jag har snackat ”diamanter” förut och gör det igen – frågan är om inte det är en variant som skulle passa HBK bättre? ”Målkungen” Mathisen längst fram, Pekalski som ankare styrandes skutan med sitt lugn och utrymme för offensivglade Andreas Bengtsson att komma på kanten och för Westerberg med sin inläggsfot! Nu verkar ju intevara Jönssons bästa vän men de kanske kan bli?tappade någon höjdboll men jag gillar hans mod att kasta sig in i situationerna och också reda ut dem! Och i spelet med fötterna utstrålar han en trygghet som förmodligen skulle få Pep Guardiola att utbrista ”Bravo” och slå frivolter av glädje.En bra dag på jobbet för HBK och nu väntari en direkt avgörande match om en kvartsfinal i Svenska Cupen!Så känn ingenför Vänersborg.