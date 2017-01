Krönika: Den största berusningen finns inom dig!

Liksom de bästa nyförvärven finns inom föreningen?

OK.är kanske lite väl sent påtänkt så här dagen efter nyårsafton. Ber om ursäkt för det!På det nyaårets första dag kommer diskussionen om eventuella nyförvärv till vårt kära HBK att fortsätta på temat: ”truppen är tunn, det måste in bredd och det måste in spets! Och om vi inte tog mer än en poäng mot våra toppkonkurrenter i SuperEttan hur ska vi då klara oss i Allsvenskan med i stort sett samma lag?”Ja, tänk om matematiken ändå vore så enkel! Men det är den inte eftersom det hela tiden pågår ench det är så mångafaktorer som spelar in än bara spelarna. Fråga baraom hur det kan svänga! Både upp och ner. Och med i stort sett samma spelarmaterial. Så attenbart utefter hur det såg ut ifjol anser jag inte att man kan göra. Dessutom tycker jag att HBK redan nu har entrupp - inkluderandes en av Sverige s största talanger - och listar därför några alternativa "nyförvärv":. HBK har under det senaste året satsat ungt och har i sin trupp flera utvecklingsbara spelare som jag tror kommer att kunna göra det bra i Allsvenskan redan nu eller relativt snart. Ett lag som HBK kan heller inte ha etablerade spelare som backup på diverse positioner utan måste helt enkelt vara beredda att ge de yngre spelarna chansen. Det finns egentligen ingen annan väg att gå! Vad är t ex vitsen med att knyta upp Alexander Berntsson för tre nya år och sedan plocka in en rutinerad allsvensk mittback? Nej, HBK:s väg med att våga satsa på de yngre tror jag är helt rätt och absolut nödvändig på sikt! Och inte bara de yngsta kan ”ta steget”! T ex ska 25-årige ”gubben”inte glömmas bort! Han känns i mångt och mycket ganska likvärdig med den Mikael Boman som i ungefär samma ålder utvecklades till en riktigt bra allsvensk forward.I en spelare somfinns det gott om just det! Kan han bara börja närma sig sina tidigare nivåer så blir han enorm tillgång på HBK:s mittfält. Ifinns en blivande fältherre på mitten när jag nu ger Berntsson förtroendet att växa in i den allsvenska mittbackskostymen. På topp har SuperEttans näst näste målskytt genom tiderna –med 115 pytsar – sparat ihop till ett antal i högsta serien också! Har du så många baljor i dig på S1-nivå kan inte steget vara så enormt till Allsvenskan. Rutinen talar också till Olssons fördel.De senaste åren har HBK haft en stor spelaromsättning men inför 2017 har man förnyat kontrakten med i principspelare man ville ha kvar! När hände det senast? Den största fördelen (läs: nyförvärvet) tror jag kan finnas just här. Nu har vi äntligen börjat få lite kontinuitet i lagbygget och därmed lagt grunden till ett bättre samspel. Den positiva signalen som skickas i och med att viktiga spelare väljer att stanna kvar ska heller inte underskattas.. Ja, vi börjar närmar oss den därav utvecklingsbara spelare runt en rutinerad stomme som jag suktat efter i flera år nu! Men något mer etablerat nyförvärv vill nog även jag ha in för att känna mig helt tillfreds.Men plötsligt händer det? Plötsligt faller pusselbitarna på plats närtillber ”Trissguden” och skrapar fram en stabil åttonde plats för ett nygammalt HBK säsongen 2017!