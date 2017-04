Krönika: Jag fullföljer analysen av det jag hoppades på

Jag hoppades på fem saker inför Elfsborgsmatchen, men kunde inte se matchen. Nu fullföljde jag min analys och kom fram till att jag hoppades på rimliga saker och därmed har jag räknat ut vad HBK kommer i årets allsvenska. Tia.





1. Defensivt innermittfält

2. Målvakter och innerbackar som gör det lilla extra

3. Starkt försvar från ytterbackarna

4. Anfallsspel med många spelare inblandade

5.



Jag hade en skrockfylld tanke att varje av dessa fem saker som uppfylldes i den matchen skulle bättra mitt grundtips på fjortonde plats i



1. Defensivt innermittfält

Ingen Keita, inga problem. Ivo Pekalski visade precis den placeringssäkerhet jag hoppades på och var nere i den vanligtvis tomma ytan framför backlinjen och städade det som innerbackarna inte kan ta. Och gjorde inga misstag. Markus Mathiesen låg ofta rätt och chansbröt eller chanspassade inte så som han ibland gör. Med Aboubakar Keita in i konkurrenssituationen kan defensivt svajige



2. Målvakter och innerbackar som gör det lilla extra

Liverstam var precis den rutinerade dominant i luftrummet och med pekande händer och arga ögon som någon måste vara. Och Marcus Johansson löste några knepiga situationer med fötterna bättre än Alexander Berntsson hade kunnat lösa dem och ställde inte till det med svåra passningar. Isak i målet visade självförtroende även på inlägg. Tipset höjs till tolfte plats.



3. Starkt försvar från ytterbackarna

Andreas Bengtsson i princip stängde sin kant. Och på andra kanten var det



Sammanfattas till ett väldigt lovande försvarsspel. I alla fall när vi har våra spelare bakom bollen. Eftersom HBK:s största brister i försvarsspelet har varit mot spelvändningar får vi se hur den kollektiva klokskapen ser ut då.



4. Anfallsspel

1-0 var ett rättvist resultat med tanke på hur matchen såg ut. Ur det låga, lojala försvarsspelet kom det lite för mycket tjongande och lite för lite genomtänkta bollar snabbt till spelare i läge för att kontra. Trots främst Ruud Tveters fina bollmottagningar och Kinoshitas löpvilja. Med Alho och Keita in i laget ser det starkare ut, men jag vill se mer. Ingen katastrof. Elfte plats fortfarande.



5. Sveriges bästa 99-årgång





Min analys säger mig att HBK blir tia i årets allsvenska.



2017-04-04

