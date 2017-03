Äntligen dags!

Krönika: Premiär

Var har du varit? Som jag har längtat efter dig.





Men det känns som det kan räcka nu. Drygt två månader med alibimatcher är fullt tillräckligt.



Halmstad kommer till den allsvenska premiären efter en försäsong som sett helt OK. Helt klart är att man utvecklat det spelmässiga sedan ifjol och vässat offensiven. Det tydligaste beviset på det är väl att degraderade allsvenskar och lag från



Senast mot



Även i år känns det som om Halmstad (till slut) lyckats med nyförvärven. Både klassen spelarna håller. Och vad gäller den senare punkten så såg ju Aboubakar Keita riktigt lovande ut senast mot Elfsborg. Och kanske har jag till slut fått den där bollvinnande härföraren på mitten som jag trånat efter i flera år nu? Om än bara för tre månader då kanske, men som HBK-supporter får man så klart inte gapa efter för mycket! Gillar också det ”samarbete” som Halmstad eventuellt inlett med FCK, den kontinuitet som kan skapas genom det tror jag kan vara lyckad.



Och in i det sista jagar Halmstad nyförvärv i form av Djurgårdens mittback



HBK tippas så klart i botten av de flesta experter även om jag noterat att några flaggar lite för att klubben kan ha något på gång. I vanlig ordning kan också #KonspirationHBK skymtas därborta vid horisonten! Traditionens makt brukar ju anses stor i fotboll men inte när det kommer till Bollklubben verkar det som – flera ”likvärdiga” lag med betydligt mindre erfarenhet går före i flera tips. Men det som känns genomgående är annars att de flesta tips känns ganska förutsägbara. Malmö kommer att vinna för de har den bästa truppen, nykomlingarna kommer att tillhöra botten osv. Man tar hänsyn till hur det såg ut ifjol men t ex inte till det faktum att fotbollen sällan är logisk, att det alltid finns utrymme för överraskningar, såväl positiva som negativa, att vissa lag har utvecklats, att det kommer att avgöras på planen och inte på papperet osv.



Själv sticker jag ut den skäggprydda hakan och säger att HBK klarar sig kvar utan kval i år! Får man ”ihop det” kanske man till och med kan röra sig upp mot en mittenplats. Talang finns det gott om och i motsats till 2015 har man nu ett betydligt mera samspelt lag. Frågetecken finns så klart för avsaknaden av rutin och ett ungt målvaktspar som vi inte har en aning om var de står på den här nivån. Men då är det (åter) dags för Janne Jönsson att visa vad han går för! Och med ett utgående kontrakt så står förmodligen också hans egen fotbollsmässiga framtid på spel.



På tal om en "jannar" kan jag inte sluta imponeras av hur förbundskapten Janne Andersson på kort tid fått ihop det svenska landslaget till ett samspelt LAG. Och när man då tar i beaktande att detta enbart skett under kortare landslagssamlingar och med ett på papperet sämre spelarmaterial än tidigare förstår man hur stor betydelse en tränare faktiskt kan ha. Ett svenskt landslag är kanske inte bättre utan Zlatan men det är f-n så mycket bättre med Janne Andersson.



HÅKAN ERICSSON

hbk.ericsson@gmail.com

På Twitter: HBKericsson

2017-03-31 14:45:46

