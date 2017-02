Krönika: Ramlar

Men HBK står upp!

Är det så här det ska se ut på allsvenska fotbollsplaner i framtiden? Något Håkan Hellström håll på med redan vid millenniumskiftet! Vi får hoppas att ”Skägget” har en bättre variant att plocka fram ur brevlådan vad det lider.För ett tag sedan skrev jag om utveckling och sparkapital somnyförvärv. Igår visade Rebin Asaad och Ivo Pekalski att de är läskunniga.var matchens lirare för mig så länge han var kvar på planen. Bra driv med bollen, löpvillig och allt som oftast som ett häftplåster i bakhasorna på guliganerna! Djupledslöp. Men vi förstod också varför det bara blev 1 mål ifjol. Där finns det ännu mer att plocka fram!. Jobbet i det tysta. Det sammanhållande kittet på det centrala mittfältet. Förmågan att stå rätt och skära av ytor. På väg mot storformen!Annars fick vi se ett HBK som stod för en mycketmatch. Spelmässiga nivåer som man ofta inte var i närheten av ifjol, vilket för oss in på det tredje alternativa nyförvärvet:. HBK verkar nu vara på god väg att hitta betydligt tydligare linjer i sitt spel – både defensivt och offensivt. Och då var det Elfsborg och inte Ljungskile som stod för motståndet!har fått 6 månaders provanställning. Av gårdagen att döma skulle jag vara j-vligt angelägen om att åtminstone omvandla den där provanställningen till en visstidsdito på ett par år! Hade ju varit lagom roligt att se Kinoshita i Halmstad Norra till sommaren t ex. Det första jag lade märke till med Kinoshita var hans noggrannhet i detarbetet som forward. Jag kan tänka mig att det är lite det som Janne Jönsson är inne på när han omnämner honom som ”skolad” efter sina år i Tyskland – det är ingen spelare som kommer att ha svårt att underordna sig ett lags. Om man till det lägger hans löpvilja, starka bollmottagningar och teknisk briljans (som vid framspelningen till 1-1 målet) så känns det inte som det finns så mycket att tveka på.var stabila längst bak. Adnan Kojic s omtalade chansbrytningar bokför jag på kontot ”värdera rätt” snarare än det för ”kvalitetsbrister” – tyckte han såg bra ut i spelet i övrigt. Andreas Bengtsson imponerade på ytterbacken. Isak gjorde en bra räddning på Lasse Nilssons skott och visade mod i någon luftduell – tyckeratt han kan lastas för målet.visade vissa intentioner men var i övrigt ganska blek. Sead kom in och visade att han fortfarande är Sead med mål och därtill ett bra skott som Tim Rönning fick sträcka ut på.? Vann någon närkamp i straffområdet men syntes annars ganska lite under sin korta tid på planen. Men vi fick i varje fall se att han kan dansa. Och han verkar dessutom ha den mest vältränade överkroppen i hela truppen – ja men signa honom då för f-n!Tre träningsmatcher hittills som alla på sitt sätt skickatsignaler inför den allsvenska comebacken 2017. Det känns som att HBK kan ha något på gång med innebörden att man åtminstone skulle kunna undvika den allra mest akuta bottenstriden i år.Vi kan i varje fall se fram emot nästa träningsmatch mot svårspelade Östersund - med