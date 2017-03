Jan Mcclane in action.

Krönika: Som Die Hard 2

Fast omvänt då.

Surfar in på Fotbollstransfers.com för att kolla hur HBK:s trupp värderas i förhållande till övriga. En blygsam femtonde plats är resultatet och med ett snittvärde på 727 tkr per spelare. Men då ska man också komma ihåg att Sead Haksabanovic är helt outstanding i sammanhanget med sin värdering på 6 Mkr. Utan honom ramlar snittet ner på 476 tkr vilket är klart lägst i Allsvenskan . Till och med lägre äni SuperEttan.Man kan i och för sig fundera på hur sajten värderar när FFF:s trotjänare David Svensson - med sina tre allsvenska säsonger - värderas 75 % högre än vårt eget nyrakade Skägg - men ändå: siffrorna säger ganska mycket om HBK:s trupp anno 2017. Och förklaringsfaktorn bakom siffrorna utläses framför allt som ”avsaknad av spel på högsta nivå” enligt min tolkning.Som HBK-supporter är man ju van vid att Silly Season tider i Halmstad inte direkt är att jämställas med en actionrulle medi huvudrollen men årets vinterfönster verkar ha gått över i total handlingsförlamning a lá en ”omvänd Die Hard 2”.Konceptet med egna produkter och talangutveckling känns absolut som rätt väg att gå. Men samtidigt trodde jag att anledningen till att släppa rutinerade spelare som Rojas, Fagercrantz och. Lukic var för att skapa utrymme för något likvärdigt fast kanske snäppet vassare då. Nu när det åter vankas allsvenskt spel på Sverige s vackraste fotbollsarena.Men möjligen är ja en obotlig 90-talsromantiker som fortfarande lullar runt bland Don Tommasos vingårdar och predikar om ”den sköna mixen” där framgångsrika lag byggs med ungdomlig talang och entusiasm runt en mer rutinerad ochstomme. År 2017 är det kanske bara ungdom och ”selfies” som gäller?Så spänn fast säkerhetsbältena när "unga HBK” snart ger sig i kast med den nya allsvenska säsongen. Det kan bli succé eller gå käpprätt åt skogen men en sak är säker:Fast omvänt då.15 minuter räckte för att Halmstads BK skulle säkra segern mot Falkenberg. Haksabanovic och Ruud Tveter stod som målgörare i träningsmatchen.I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.Har till och från lite dialog om Hamburg med Hamburgfantasten, SvenskaFans-redaktören och Bundesligaestradören Filip Wollin. Som supportrar till två lag som ”inte längre riktigt är vad de en gång var” har vi en del gemensamma beröringspunkter. Som t ex förmågan att rasa ihop som ett korthus.… kompisar och vännerBortaplan mot förra årets allsvenska trea. Plastgräs. Ovana att spela mot bättre lag. Liverstam är sjuk och borta. Jag ger HBK goda chanser att kontra till sig ett oavgjort resultat. Vi får garanterat ett svar på frågan: Håller HBK allsvensk klass?Eller kanske inte förresten...Himlen är Blå bevakar transferrykten för Halmstads BK inför den ALLSVENSKA säsongen 2017. Häng med!Men när blir diamanter Jönssons bästa vän?