Krönika: What goes around comes around..

Om HBK och supporterkulturen i Halmstad.

Himlen är Blå

. De som försöker jobba med supporterkulturen i Halmstad verkar arbeta i ständig motvind. Har tänkt på det så många gånger - varför en anrik klubb som Halmstads BK inte har en supporterkultur som motsvarar traditionen? Det har hänt väldigt mycket med intresset för fotboll och supporterkulturen i Sverige under 2000-talet men det är bara att konstatera att Halmstad inte har hängt med i utvecklingen! Det verkar vara något med själva. Är själv inte uppvuxen här men får ibland känslan av att i Halmstad är det liksom inte…att gå på fotboll. Ja, förutom när det går bra då vill säga. Riktigt bra! Fast det var ju ett tag sedan nu.Och för mig känns det som om allting hänger ihop. ”” som Tom Jordache sa där i bilen till brorsan Rudy i TV-serien som under min barndom skulle etsa sig fast som den kanske största klassikern! Allt från HBK:s bristande kommunikation med sina supportrar till att vi påinte har - och knappt har haft under mina fem år som skribent - en enda redaktionsmedlem som kommer från Halmstad. Och det känns liksom inte som någon slump att man just här misslyckats med vad de flera andra betydligt mindre framgångsrika elitklubbar rott iland - nämligen en ny fotbollsarena! Att sedan ett ombyggt Örjans vall kanske visar sig vara rena lyckträffen är en helt annan historia.Det var väldigt synd att HBK intepå den goa känslan som fanns efter kvalet i höstas. Att man t ex inte ”dammade av” HBK-TV och gjorde intervjuer, visade något från firandet, tog fram en kvalsouvenir eller vad som helst! Byggde förhoppningar och skapade intresse. Men ingenting. Förhoppningsvis blir det bättre snart. Annars sitter där väl 3 800 pers på premiären mot Östersund!En förändring måste till och det är i första hand HBK själva som måste stå för den. Man måste i större utstäckning börja arbeta som en modern elitförening och inse att det inte längre fungerar som påtid! Man måste förstå värdet i att synas och kommunicera med supportrarna. Inse vilka signaler det sänder att iha en uppdaterad hemsida eller köra ”copy paste” med polarna på Hallandsposten. Inom organisationen finns ju dessutom det virala fenomenet- man kan undra varför han inte syns mer i HBK-sammanhang?Det börjar bli dags föratt på allvar ta tag i arbetet med den ”digitala plattformen” som utlovats. Halmstads BK är tillbaka i Allsvenskan . Man har snart en ombyggd arena. Nu behövs också en kommunikation värdig enför att kunna surfa vidare på ”framgångsvågen” och kanske t o m permanenta den framöver.Att synas skapar intresse. Intresse skapar intäkter. Intäkter skapar bättre förutsättningar för sportslig framgång. Sportslig framgång skapar ökat intresse...