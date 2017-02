När KvP vill vara Marca och Vänersborg får bli Getafe.

Tävlingspremiär för Halmstads Bollklubb!

. Ett HBK som ”kan ha något på gång” och även uppmärksammas av media. Olof Lundh dunkar in en ”HBK-trippel” medan KvP mest försöker hitta den typ 115:e MFF-vinkeln i sina desperata försök att vara Sverige s svar på spanska tidningen Marca. Fast Malmö har ju en bit kvar till att vara just Real.hos Bollklubben men samtidigt resultat som inte varit i paritet med spelet. Och just därför dags att hissa en liten varningsflagga för att HBK kan ”ha en bit kvar”. Istället för målchanser omsatta i mål så blir det baklängesmål på slutet. Förmågan att knyta ihop säcken. Den där kvalitetsskillnaden som finns mellan Real Madrid och ett lag som säg…Getafe!och Vänersborg får vara Getafe. Och Fredrik Jonsson strider tappert på KvP som ”den siste HBK: ianen” och avslöjar morgondagens startelva som:NilssonWesterberg-Johansson-Berntsson-Kojic Henningsson-Asaad-Mathisen-SeadOlsson-TveterHar det hänt förut?Den ”utdömde” Fredrik Olsson fick frågan i Offside om han gick till HBK för att han inte vågade spela allsvenskt med J-Södra. I de två senaste matcherna mott just allsvenskt motstånd har han gjort två mål. Istället är det väl ART som har en del att bevisa efter höstens måltorka som följdes upp med målsumpningar mot Östersund.Jag tror på vinst, jag tror på HBK (även om jag vet att Vänersborg slog ut Jönköping ur cupen i somras)