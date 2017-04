Sköna poäng i premiären!

Tre sköna pinnar bjöd Bollklubben på i premiären av Allsvenskan.

Isak Pettersson gavs chansen i målet, hans allsvenska debut.

Mads Roerslev Rasmussen placerades till höger i försvaret där Marcus Johansson bildade mittbackspar med lagkapten Liverstam.

Jesper Westerberg placerades på mittfältets högerflank

Mathisen fick förtroendet centralt i par med Ivo Pekalski

Kinoshita/ART på topp Inledningsvis bjöd båda lagen på trevande spel. Längst fram utmärkte sig japanen Kinoshita med flera inledningsvis pigga försök till målchans. Efter dryga halvtimmen spelad inföll första målchansen av kvalité och det var återigen Kinoshita som med pigga ben trampade förbi ÖFK-försvaret och avfyrade ett hårt pressat skott som var en fingertopp ifrån att rota sig innanför målvaktens högra hörnstolpe. Tio minuter senare var HBK återigen ett orosmoln för Östersund och efter att Ruud Tveter inte behärskat bollen rann den vidare till Sead som drog sin försvare och dundrade in en riktig kanon i målvaktens första kryss. Supertalangen som sågs förlorad hade därmed gjort HBK:s första Allsvenska mål och det var blåsvart ledning i paus.



Många förväntade sig att Östersund skulle försöka förändra matchbilden i andra halvlek men det var ändå HBK som inledde piggast, även om försöken aldrig blev riktigt farliga. Timmen in i matchen gjorde Potter en rockad av trippel karaktär. Trippelbytet gav effekt och sista halvtimmen bjöd på hårt Östersundstryck mot HBK:s straffområde. Framförallt var det inbytte Salisu Abdualli Gero som, med sin tyngd, gav störst huvudbry för de blåsvarta. Målskytten Sead tvingades kliva av efter 70 minuters spel varpå HBK avslutade de sista 20 med formationen 4-1-4-1. De riktigt farliga målchanserna nådde aldrig ÖFK och efter en halvtimme av tungt försvarsarbete kunde HBK andas ut och konstatera att de tre poängen stannar på västkusten.



I målet skötte sig Isak galant och gav inte vika trots att intensiteten ökade i slutet av andra halvlek. På högerkanten imponerade lånade dansken Rasmussen som var bidragande i spelet såväl framåt som bakåt, främst i första halvlek. Experimentet med Westerberg på högerflanken har provats förr av Janne och där finns fortsatt en del att önska.



En bra start på säsongen för Bollklubben och på presskonferensen efteråt var Janne positiv till insatsen, där han bland annat lyfte fram den imponerande moralen spelarna visade upp i slutet av andra halvlek.



Med 1 match spelad och 29 kvar att gå finner vi HBK i topp, och nog är det skönt för en Halmstadssjäl. Alexander Ruud Tveter bidrar med sin tyngd och framförallt förmåga att dra på sig uppmärksamheten från försvaret, något som kommer till nytta för bland annat intressanta Kinoshita. Allsvenskan har äntligen satt igång och fler spännande fajter väntar. Underbart, är bara förordet.

FILIP GUSTAFSSON

filip.gustafsson97@gmail.com

På Twitter: @flipoo97

2017-04-01 18:46:00

Var har du varit? Som jag har längtat efter dig.Himlen är Blå bevakar transferrykten för Halmstads BK inför den ALLSVENSKA säsongen 2017. Häng med!Sista träningsmatchen innan allvaret. Jag har tittat i min egen spåkula och vet vilka tecken jag vill se mot Elfsborg. Det är också fem förhoppningar inför den kommande säsongen.Träningsmatch mot ett Superettanlag är kanske inte det bästa måttet på hur bra HBK är. Men i vårvädret fanns det ganska många glädjeämnen i den stabila 3-1-segern.Fast omvänt då.15 minuter räckte för att Halmstads BK skulle säkra segern mot Falkenberg. Haksabanovic och Ruud Tveter stod som målgörare i träningsmatchen.I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.Har till och från lite dialog om Hamburg med Hamburgfantasten, SvenskaFans-redaktören och Bundesligaestradören Filip Wollin. Som supportrar till två lag som "inte längre riktigt är vad de en gång var" har vi en del gemensamma beröringspunkter. Som t ex förmågan att rasa ihop som ett korthus.