Bitter slutminut i Kalmar

Kalmar FF stod för motståndet i genrepet till svenska cupen.

HBK mönstrade följande elva:



Isak Pettersson



Jesper Westerberg

Fredrik Liverstam

Alexander Berntsson

Andreas Bengtsson

Nikolai Alho

Rebin Asaad

Ivo Pekalski

Sead Haksabanovic



Fredrik Olsson

Alexander Ruud Tveter

Snabbt passningsspel med kvicka fötter gav HBK en pigg inledning på första halvlek. Kalmar hade svårt att bemöta väggspelen som HBK framgångsrikt förde och genom denna spelidé skapades flertalet målchanser. HBK tog inte helt orättvist ledning endast 5 minuter in efter ett just lyckats med ett väggspel. Asaad utnyttjade utrymmet på högerkanten och kunde med ett hårt lågt inlägg spela fram bollen till Fredrik Olsson som likt en behärskad målskytt placerade in bollen till 1-0 bakom chanslösa Ole Söderberg i Kalmars mål. 2 minuter senare var det återigen ett lyckat väggspel som gav Haksabanovic ett fint avslutningsläge men denna gång slutade det hela med en boll på fel sida om stolpen. En fin inledning från HBK och från bänken hörde vi Janne berömma laget: ”That’s it! That’s it!”



Kvarten in började KFF pressa HBK-försvaret allt högre upp vilket störde den inledningsvis framgångsrika speluppbyggnaden. Det fina kortpassningsspelet från Bollklubbens sida bytes ut mot mer chansartade långbollar. Tydligast problem med den höga pressen fick Alexander Berntsson som vid flertalet gånger hamnade i tidsnöd mot Kalmars snabba anfallspjäser.



Kalmars Romario fick i den 20:e minuten ett gyllene läge att kvittera tillställningen när Måns Söderquist elegant släppte bollen och därmed lurade det halländska försvaret. I ett fritt läge i höjd med straffpunkten fick han chansen att näta men en snabbt utrusandes Isak Pettersson avvärjde målchansen på ett magnifikt sätt. 3 minuter senare var dock samme Isak överspelad av just Romario i samarbete med Måns Söderquist när dessa enkelt kunde förvalta en 2 mot 0 situation som uppstod ur ett katastrofalt slarv av Berntsson djupt ner på egen planhalva.



HBK hade märkbart svårt med den höga pressen och speluppbyggnadsidén, med tydligt särdragna mittbackar och högt positionerade ytterbackar, fungerade dåligt när alternativ från exempelvis centralt mittfält sken med sin frånvaro. Ett oroväckande tecken från den första halvleken var också när Fredrik Olsson märkbart grinade illa samtidigt som han tog sig för ryggen.



Olsson var dock fortsatt i spel under uppstarten av andra halvlek vilket lugnade nervositeten något. HBK började starkt även andra halvlek med snabbt anfallsspel. Även presspelet fungerade klart bättre där HBK ständigt tvingade Kalmar att fatta snabba beslut vilket allt som oftast resulterade i bollerövring på offensiva planhalva för de blåkläddas del. Efter tio minuter spelat drog Asaad på ett fint långskott som landade inte alltför långt utanför målvaktens högra stolpe. I 60:e minuten var det återigen dags för en ypperlig HBK-målchans när Olsson får ett förvånansvärt fritt läge vid straffpunkten efter hörna. Volleyskottet lyckades dock inte pressas under målribban.



KFF var ytterst nära 2-1 efter 70 minuters speltid när Filip Sachpekidis överlistade både målvakt och försvar men där Andreas Bengtsson blev den räddande utposten på mållinjen. Tio minuter senare var det återigen nära att ett försvarsmisstag renderade i ett baklängesmål för HBK och återigen var det Berntsson som stod för pralinasken. Rasmus Elm lyckades dock inte förvalta Alexanders missade rensning.



I matchens slutskede bjuder Mathisen på kvaltakter när han med en tvåfotare tar sig förbi KFF-försvaret och avslutar med ett skott som Söderberg parerar utan problem. Med 90 minuter spelat såg HBK ut att gå mot en ny 1-1 match men Thorbjörnsson ville annat och kunde med matchens sista spark ordna vinsten till smålänningarna. Målet kom relativt oannonserat från ett höger inlägg som hannar utanför HBK:s straffområde där nyss nämnde Thorbjörnsson utnyttjade ett lågt stående HBK-försvar.



Trots ett snöpligt slut på matchen finns mycket positivt att hämta ur blåsvart synvinkel. Inledningen av första halvlek och stora delar av andra halvlek bjöd på lovande anfallsspel. Starkast övertag får HBK när de lyckas och vågar sätta hög press på motståndarna, men trots fina tendenser både i första och andra halvlek tryter orken för att kunna upprätthålla detta försvarsspel under längre perioder. Vänersborg väntar härnäst på bortaplan i Svenska cupen, vilket blir 2017 första tävlingsmatch för Bollklubben.



Byten HBK:

69. Fredrik Olsson ⇒ Kosuke Kinoshita

69. Rebin Asaad ⇒ Marcus Mathisen

77. Nikolai Alho ⇒ Alexander Henningsson

77. Alexander Ruud ⇒ Tveter à Gabriel Gudmundsson

81. Ivo Pekalski ⇒ Jonathan Svedberg