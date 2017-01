Vem behöver Alexander när det räcker med Isak?

Vi åkte till Köpenhamn för att bevittna HBK:s första match för säsongen! Nordens bästa (?) lag skulle stå för motståndet.

Sead attacante!





Äntligen igång!





F d landslagsbacken Erik Johansson står och drömmer om HBK?





Men någon annan hann före till Österport!Matchen som sådan är egentligen inte så mycket att säga om. Den bestod av en första halva där HBK höll spelet väl uppe och var väl så bra som FCK. Och en andra halva där FCK bytte i princip hela elvan, såg ut som ett helt annat lag och till slut kunde vinna med 3-0. Men som helhet gav ändå Halmstad ett bra intryck så här tidigt på säsongen. Sead Haksabanovic var pigg på sin vänsterkant i första halvlek och innermittfältsduongav en föraning om att här kan HBK ha något att bygga vidare på inför Allsvenskan . Till det kan då läggas attskötte sig bra i mittförsvaret när nu Mathisen tagit steget upp.Nyeär svårbedömd då han fick komma in i en andra halvlek där Köpenhamn var klart dominerande. Men det man kunde se var att han såg tekniskt bra ut med några fina bollmottagningar på pluskontot.Det som kom att definiera den här dagen var istället att HBK:s bådautmärkte sig - fast på lite olika sätt!hade inte jättemycket att avstyra i första halvlek men bl. a. noterades en fin utrusning där han avvärjde en kontring utanför straffområdet (nedan)Det som var mindre bra inträffade strax innan paus när han istället för att dra iväg bollen ser ut att ändra sig och istället ska försöka dribbla av FCK:s anfallare Bashkim Kadrii. Resultatet av det beslutet blev att FCK-spelaren kunde sno åt sig bollen och dessutom bjuda Malkolm på en extra rundtur innan han retfullt kunde lägga bollen i öppet mål. Självklart kan man tycka att det var bra att fadäsen inträffade i en träningsmatch och att detta är något att ta lärdom av. Åt det hållet gick även snacket efteråt bland HBK supportrar på plats. Men samtidigt kan jag ändå känna lite detta inte var vad Malkolm Nilssons ”kampanj” för att övertyga om att han är redo att ta över mellan stolparna behövde. Till det lägger jag även att de få gånger jag sett honom tidigare så har inte känts ”100-procentig”.Men du är aldrig ensam, Malkolm!Efter paus gjorde HBK ett flertal byten och som förutbestämt togplats i kassen. Isak fick släppa två bollar bakom sig vilka han inte kunde göra så mycket åt. Möjligen kan man tycka att han genom att ta ett steg till vänster vid 2-0 målet själv förorsakar att han blir ståendes på fel fot men samtidigt kommer skottet snabbt och lite oväntat och Marcus Johansson skymmer skottlinjen. Men det är ändå Pettersson som med sinoch en smått sanslös dubbelräddning i andra halvlek blev Klubben stora utropstecken i premiären!Isak räddar straffen!Kommentarer som ”vilken målvakt!” hördes bland bollklubbarna på läktarplats. Efteråt diskuterades också det kärt återkommande ämnet om Isaks längd där han med sina 180 cm är ovanligt kort för att vara elitmålvakt. Detta kan ju dock kompenseras med spänst - men vid en av FCK:s hörnor märktes att han hade svårt att komma upp och få undan bollen ordentligt.3-0 på väg in.En helt OK premiär av HBK mot ett mycket bra motstånd hur som haver. Härnäst väntar Öster på hemmaplan nästa helg.På FC Köpenhamns hemsida hittar man också nedanstående info om hur HBK ställde upp under matchen.1 Malkolm Nilsson (46.: 12 Isak Pettersson) - 2 Adnan Kojic (83.: 13 Herman Johansson), 3 Fredrik Liverstam (46.: 27 Marcus Johansson), 26 Alexander Berntsson (77.: 15 Simon Andersson), 21 Andreas Bengtsson (57.: 23 Jonathan Svedberg ) - 14 Alexander Henningsson (83.: 19 Rasmus Wiedesheim-Paul), 4 Ivo Pekalski (46.: 8 Rebin Asaad ), 6 Marcus Mathisen , 10 Sead Haksabanovic (46.: 18 Gabriel Gudmundsson ) - 9 Alexander Ruud Tveter (83.: 16 Oliver Brynéus), 11 Fredrik Olsson (46.: 20 Kosuke Kinoshita)På hbk.se kan man undra om säsongen har börjat. ”New York” vara bara en tillfällig uppryckning?Nästan i klass med Örjans!Isak har spänst!Sällsynt HBK anfall under akt 2.