Vintersilly 16/17: Bengtsson har förlängt!

Svenska transferfönstret öppnarKontraktslösa spelare kan signas inann dess. Fönstret stängerEfter en lång tid av förhandlingar står det nu klart -förlänger skriver Hallandsposten ! Kontraktet gäller nu för tre år till.: Hallsö blir Halmian Finske landslagsspelaren klar för 2 år med HBK! Nikolai Alho är en ytter/anfallare som är snabb med bra frisparksfot! Intressant tycker både Jönsson och Hallandsposten! Vi på HäB hoppas på att Alho kommer vända upp och ner på Allsvenskan Sead är klar för ytterligare 3 år med HBK enligt HBK.se! - med 26 mål för Sandnes Ulf i norska andraligan - har ett utgående kontrakt och intresserar HBK enligt Hallandsposten. Ett namn som naturligtvis låter som en drömvärvning och som med sina 24 år fortfarande är utvecklingsbar. Flera andra klubbar lär dock vara intresserade och Janne Jönsson låter inte överdrivet optimistisk om chanserna.Den segdragna övergången förtill Club Brügge har sin förklaring i att även Napoli är intresserade? Han har tackat nej till A-kontrakt med HBK, nu testas 18-årige talangenav Brentford i The Champioship : Adrian Hallsö och David S Persson lämnar HBK Fotbolltransfers rapporterar attåter intresserar Halmstads BK ! Enligt Hallandsposten skavara klar för belgiska Brügge! Dardan Rexhepi åter aktuell för HBK enligt Hallandsposten . Samtidigt hälsar Andreas Bengtsson från Thailand att han hoppas göra klart med HBK efter hemkomsten.enligt KvP är det belgiska mästarna Club Brügge som ligger bäst till att signablir spelande assisterande tränare i Kristianstad enligt Fotbolltransfers : enligt KvP ska HBK ha nobbat bud på 10 miljoner föroch intresset för honom är nu stort. Enligt Hallandsposten ligger italienska Inter först i könHP-sporten rapporterar om att de båda mittbackarna,och, har förlängt sina kontrakt. "Livet" har kritat på för två år till, medan kollegan Berntsson har förlängt med tre år. Enligt samma källa återstår det endast detaljer, innanblir den tredje som förlänger sitt kontrakt under uppehållet. Kvallsposten bekräftar attinte erbjuds nytt kontrakt. Inte hellerfår förlängt skriver Hallandsposten . Samtidigt synas fler provspelare ochstannar veckan ut.HBK bekräftar på hemsidan att klubben ochgår skilda vägar, detta efter att målvaktens kontrakt inte förnyas. 37-åringen är nu klar för Örgryte IS. Samtidigt fortsätter HBK att testa spelare den sista veckan innan vinteruppehållet. IFK Göteborgs vänsterfotade mittfältstalang, 19, är en som ska synas närmare i dagarna skriver Hallandsposten.Dialog om nytt kontrakt har inletts även med. Janne Jönsson är positiv och säger sig ha goda förhoppningar om att han ska stanna. Liverstam själv poängterar att han alltid trivts bra i HBK men att "vi får se vart samtalen leder". Allt enligt HP:HBK testaranfallare med meriter från Eredivise och U21 landslaget skriver Expressen Bådeocherbjuds nya längre kontrakt enligt KvP. Det finns en ömsesidig vilja och en positiv dialog säger tränare Jönsson.- 10 starter, 3 mål och 3 assist i årets Allsvenska testas i veckan av HBK enligt HP.Andrew Stadler, ÖstersundDino Islamovic, klubblös (tidigare bla Groningen)Hampus Dahlqvist, yb/ymf, IFK GöteborgMirza Halvadzic, fw/mf, FK Zeljeznicar SarajevoEgzon Sekiraca, fw/mf, HöllvikenDardan Rexhepi, fw, GAIS Petar Petrovic, mf, ÄngelholmPontus Engblom, Sandnes UlfAlexander Berntsson, HBKFredrik Liverstam, HBKNikolai Alho, HJK HelsingforsAndreas Bengtsson, HBKStojan Lukic, ÖrgryteAntonio Rojas, KristianstadKristoffer Fagercrantz, avslutar karriärenAdrian Hallsö, IS Halmia David Struski Persson, ny klubb ej klarFredrik Liverstam, mbAlexander Berntsson, mbMarcus Johansson, mb Marcus Mathisen , mb Jesper Westerberg , yb Adnan Kojic , ybAndreas Bengtsson, yb Rebin Asaad , imfIvo Pekalski, imfAlexander Arvidsson, imf Jonathan Svedberg , imfAlexander Henningsson, ymf Simon Silverholt , ymf Gabriel Gudmundsson , ymfSead Haksabanovic, ymfNikolai Alho, ymfFredrik OlssonRasmus Wiedesheim-Paul