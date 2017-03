Kämpa Issa!

Vår sportchef är sjuk och går sitt livs match, men han gör det inte ensam.



Det slog undan fötterna på mig, jag kom hem - visste inte vad jag skulle göra, skulle jag ringa? Hur gör man? Jag skickade ett sms, som jag alltid gör. Det kändes bra.

Av respekt för Issa så valde jag att avvakta med den här texten tills han själv gick ut med cancerbeskedet, något han gjorde igår fredag den 3/3

http://www.jp.se/article/issa-iskander-jag-gar-mitt-livs-tuffaste-match/



Issas betydelse för HFF och för hela den lokala fotbollen kan inte underskattas, det finns ingen som så passionerat lever för fotbollen i 036-området eller ens i Småland med omnejd, fan vet om det finns en person i

Vilken sportchef närvarar på varenda träning, varenda match. Hemma som borta.

Vilken sportchef åker och hämtar utrustning och material? Vilken sportchef inhyser spelare och nya ledare hemma hos sig?

Vilken sportchef lever och andas fotboll? Ständigt kontaktbar. Svarar alltid när man ringer eller smsar, fredagkväll som måndagmorgon.



Allt för Husqvarna FF, klubben i hans hjärta.



Vi är inte alltid bästa vänner jag o Issa, det ska gudarna veta, men vi slutar alltid som vänner och lägger alltid grollet bakom oss.

Vi har ett gemensamt mål, vi vill det som är bäst för klubben - men våra tillvägagångssätt kan se annorlunda ut.

Men vi har lärt oss det nu. Vi vill samma men gör olika.



Allt för Husqvarna FF, klubben i vårt hjärtan.



Nu ställer vi oss bakom dig Issa, hela bygden, hela HFF - hela fotbollsverige.

Vi behöver dig!

Jag behöver dig!





2017-03-04 08:13:00

