Nu stör jag både Mak och en petad skyttekung

I dagens dubbla störningsjournal pratar vi om att duscha efter träning, att bli så förbannad att man gör hattrick och vad har egentligen jag och Ola Toivonen gemensamt?

Jag bygger en miljö här, tänk er..Riktigt brusigt ljud, skakig lina, varannat ord försvinner. Personen man pratar med, är utöver det - rejält ofokuserad på samtalet,vi skyller på att han kör bil.Med tre barn.Varav det ena vill ha godis, hela tiden.Där är vi, när jag får tag på Mak. Huvudpersonen i dramat.Läget då? Frågar jag- Mmmjo, det är bra, det är bra! Kör bil, hem till Jönköping.- När, jag har träffat lite familj o så. Inget firande!Vi pratar vidare, det är lägenhetsjakt.- Vi är inga husmänniskor, verkligen inte. Så det är lägenhet som gäller för oss. Så får det bli!- Men toaletten i vår lägenhet... alltså.. duschkabinen. Den är så jävla liten? Kanske en gånger en meter? Nej fan, mindre! Nitti gånger nitti. Tänk när man ska få in två ungar där? Det går inte!- Hahaha! Jaja, det går inte! Jag fyller hela badrummet själv, kan inte duscha hemma. Får alltid duscha efter träning!Jag tänker att det är iofs bättre att vara en sån som duschar efter träning, än den som alltid ”duschar hemma”.Ni minns typen va? Fanns i alla lag o skolklasser! Skum!Nog om duschrutiner kanske ni tycker? Ja ni har rätt. Raskt över till de två senaste matcherna, vinst hemma mot Ängelholm och vinst borta mot Qviding. 3-0 respektive 0-4, 7-0 på två matcher. Livet leker! Eller?- Ja, det är klart det är skönt.Han fortsätter- Grejen är ju att det varit jävligt frustrerande för alla i laget, vi vet ju att allt som räknas är poäng och vinster. Det spelar ingen roll att tabellen delvis ljuger, spelmässigt har vi varit bra. Men vi plockar inte poäng, och då spelar det ingen roll hur mycket vi utvecklar spelare eller vilket fint spel vi visar upp. Det är poängen som räknas. Så är det bara.Jag fyller i.Nä det spelar ju ingen roll att vi har en sprudlande talangutveckling om vi åker ur division 1.- Precis så, så är det! Säger Mak.Vi pratar om gårdagens match mot Qviding, som tillsammans med HFF och Rosengård huserar under det förskräckliga degraderingsstrecket.- Ska jag vara helt uppriktig, kolla på matcherna mot Mjällby, Kristianstad och Oskarshamn. Spelmässigt. Alltså, vi var bättre då än vad var vi var igår.- Nej inte flyt, det var inte tur. Vi förtjänade vinsten, men vi satte våra lägen och borde kanske gjort ännu fler mål. I första halvlek så missades två klockrena målchanser, varav ett var ett riktigt friläge i klass med det vi hade mot Ljungskile Som vi missade då också, tänker jag.Han fortsätter- Som igår, vi matchade en ung startelva som vanligt. (24,3 år red. anm), i just startelvan igår var det kanske inte så många som gör sina första säsonger i a-laget, men en bärande spelar som Amir är bara 20 år och gör sin första säsong på den här nivån.Det är klart det är en omställning men det är nyttigt för honom, och för HFF att ha en sån kille i truppen!- Igår fick ju även Valter o Gentonis, båda födda 99 göra debut. De kommer bli jättenyttiga på sikt, båda två!- Nää, men ibland är det så. Du vet. Hög konkurrensnivå i truppen.- Han tog det på rätt sätt åtminstone, han kommer in o gör tre mål. Jag vet inte om det var att han började på bänken som gav honom en extra kick. Kanske?Om hur Edin tog petningen får vi anledning att återkomma lite senare i texten.Jag frågar Mak om det är uppehåll nu eller hur det ser ut framöver. Min research lyser som vanligt med sin frånvaro.- Nej nej, vi har Utsikten hemma på lördag.- Alltså, jag såg lite av deras match mot Landskrona (som Utsikten förövrigt vann med 1-0, red anm) och de ser bra ut alltså. Riktigt bra. Det kommer bli en tuff nöt att knäcka!'Ja men med den budgeten så..' flikar jag in.- Precis så! Men i den här serien, alltså det finns inga säkra förluster. Det är positivt. Samtidigt finns det heller inga säkra förluster, det är dåligt. Som mot Rosengård tex, de kan göra bra resultat. Sina dagar.- Haha jaja, jag går alltid in med den inställningen så det säger vi!Mak är inte nöjd riktigt, han pratar vidare- Det är ju charmen med fotboll. Det är inte alltid det bästa laget som vinner matcher, kolla Sverige s match mot Frankrike! Inte ens serier ibland. Kolla Leicester. Det handlar om att få ut max av varje gubbe, där och då.Jag tackar för pratstunden och låter honom återgå till att helhjärtat fokusera på bilkörandet. För allas skull.Men jag är inte nöjd riktigt, för vet ni vad jag gör? Joo jag ringer Edin, den petade tremålsskyttet från Öxnehagas höjder.En liten läsarfavorit!- Tjena Henke, du kan jag ringa dig om en stund? Sitter lite illa till.Jag kämpar vidare!En halvtimme senare ringer han, Edin. Glad som en spelaman!Han är på gott humör, tror jag det. Att få bli inbytt i 52e minuten för att mindre än 40 min senare trycka in sitt tredje mål för matchen.- Ja, det är klart jag blev besviken när Mak sa att jag fick starta på bänken. Men så är det, han bestämmer!- Ja men faktiskt, vill visa honom att jag borde ha startat.- Ja absolut!Jag påpekar för Edin att han bara gjorde en assist mot Ängelholm, en match där laget vann med övertygande 3-0. Det kan ju ha varit därför han blev petad, han ska göra mål och inte hålla på att fjanta sig o passa bollen.- Eller hur? Ibland måste man fråga sig, är jag Luis Suarez eller Rakitic? Det är inte så lätt att veta alltid!Han fortsätter.- Men vet du Henke, när jag tänker på Ola Toivonen , då tänker jag alltid på dig samtidigt, när jag tänker på Värmland så tänker jag på dig, Ola Toivonen och Pizzeria Bosna i Degerfors - Du förkroppsligar Värmland! Du o Ola!Ändå fint sagt tycker jag.Han pratar vidare- Du, det är fan sjukt att jag har körkort och inte du!- Hmm, ja det är sant. Du kanske är mer lämplig för kollektivtrafik!Vi pratar vidare, jag påpekar att han ser så jävla fit ut i år.- Ja, men jag är sjukt fit nu! Äter ingenting, bara tränar fotboll. Inget gym, ingenting. Bara fotboll och ingen mat. Eller jo ibland, men inget med kebab!- Jaja, Karle är tvåa. Jävligt fit! Han är ändå gammal, tio år äldre än mig!- Nä han är smal han! Ingenting mot mig!Jag tänker på min egna smalfeta lekamen och påminner mig om att jag ska behålla tröjan på hela den här säsongen, ingen Stig-Helmer på Vapenvallen här inte!Med sju mål på kontot och ett år kvar på kontraktet så lär ju inte Edin stå utan alternativ i höst. Jag frågar när han ska krita på förlängningen med HFF egentligen- Jag har inte fått något förslag ännu!- Men jag tror inte det gör det, jag har tittat lite! Jag tror att Martinas hund har ätit upp det! (Martina jobbar på kanslitet och har sin hund med sig. Red. anm)- Jag vet, men vad ska jag göra? Jag kan inte trolla?- Nänä, det har jag inga planer på!- Det vore faktiskt sjukt trist.- Hahaha ja! Du ba "Tjena, jag råkade döda Edin!"- Nänä okej!Case closed!- Jag trivs jäkligt bra i HFF och vill absolut stanna men det är klart det finns saker runtom klubben som kan förbättras. Men spelmässigt trivs jag skitbra med Mak o med killarna!CASE CLOSED! Han stannar!Jag frågar honom om vad han tror om helgens match mot Utsikten.- Det blir tufft, mycket stålar i den klubben. Han Prioritet Finans-gubben har tryckt in stålar men jag tror det kan gå bra ändå. Serien är oviss, alla kan ju så alla så jag tror vi har en bra chans!- Jaja gör det, smslån bara. Det är ju säkra pengar!Säkra pengar, det tåls att tänka på det mina vänner!