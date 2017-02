Dimitrijevic & Tegebäck

Södraduo snart blårandig

Den ena är fostrad i klubben - den andra, talangen som är redo att blomma ut.

Men hur blir det egentligen med tysken?

Spelarna jag pratar om är naturligtvis Simon Dimitrijevic och Markus Tegebäck, båda två knutna till de grönvita grannarna på andra sidan bron.

Avtalet som diskuterats är säsongslånga lån för båda killarna, en lösning jag inte gillar - men får leva med då den ekonomiska situationen ser lite sisådär ut.



Simon spelade ju redan i HFF förra året och gjorde det mycket bra, tre matcher och två mål. Men han fick tyvärr, som så många gånger förr, säsongen förstörd av skador. Hoppas att han får hålla sig hel och frisk hela säsongen, då är Huskvarnasonen en enorm tillgång.



Den snabbe anfallaren Markus Tegebäck, född 1997, har främst huserat i Södras juniorlag men avslutade säsongen i HFF's seriekonkurrent Norrby där han noterades för ett mål, nämligen mot Husqvarna i säsongens sista match.



Spelarna kommer enligt Peter Wilsson på jnytt att presenteras för klubben i slutet av veckan alternativt början av nästa vecka.

Nåja, jag hälsar härmed både Simon o Markus hjärtligt välkomna till världens vackraste klubb, det blir bra det här.



Eller dåligt.

Det vet man aldrig!



Och just det!! Höll på att glömma, noterade någon att HFF hade en provspelande tysk på besök? En Zakaria vars efternamn förblev okänt, han hade tydligen huserat i Tyska 3:e divisionen - låter på pappret helt okej och han såg helt okej ut mot Vimmerby.

Men enligt uppgift till undertecknad så impade han inte på sportchefen Iskander och bör därmed vara avskriven. Jaja



Hej då!

0 KOMMENTARER 226 VISNINGAR 0 KOMMENTARER226 VISNINGAR HENRIK C

På Twitter: HenriSpexarn

2017-02-21 19:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Husqvarna

Husqvarna

2017-02-21 19:04:00

Husqvarna

2017-01-24 09:53:00

Husqvarna

2017-01-06 17:07:50

Husqvarna

2016-12-31 13:53:44

Husqvarna

2016-12-12 11:17:00

Husqvarna

2016-12-09 12:48:00

Husqvarna

2016-11-30 12:17:00

Husqvarna

2016-11-28 14:58:00

Husqvarna

2016-11-07 11:56:00

Husqvarna

2016-08-22 19:18:00

ANNONS:

Den ena är fostrad i klubben - den andra, talangen som är redo att blomma ut. Men hur blir det egentligen med tysken?När The Telegraph listade de 100 hetaste spelarna i januaris transferfönster var 3 svenska spelare med, Victor Nilsson- Lindelöf, Linus Wahlqvist och HFF's Peter Gwargis, den sistnämnda rankades högst av dessa tre.2017 inleds med att klubben presenterar en hel drös nya ansikten.Vilken grund kommer Husqvarna FF lägga för framtiden? Kommer åldern spela mindre roll om du är duktig, och kommer vi få en genomtänkt spelide som skiljer sig från den många gånger långa ökenvandring vi haft?Efter att ha varit en del av BBÄK eller HSW (Husqvarna Stockpile of Weapons som sidan en gång hette) i snart 9 år väljer Fredric "Fredo" att avsluta detta kapitelJag presenterar kanske ett nyförvärv, pratar faktiska bomber, fräsiga fotbollsnamn och hinner även med lite sillynyheterMed en ny tränare i klubben så tyckte jag det var på sin plats att slå en signal o snacka lite med Mohamed Ali Khan.Tagesson ut - Ali Khan in. Done deal!Det är över. För i år.Idag står det klart att årets säsong blir den sista med Niclas Tagesson vid rodret