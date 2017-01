Supertalangen stannar ytterligare ett år

När The Telegraph listade de 100 hetaste spelarna i januaris transferfönster var 3 svenska spelare med, Victor Nilsson- Lindelöf, Linus Wahlqvist och HFF's Peter Gwargis, den sistnämnda rankades högst av dessa tre.







Jag pratar med Peter tidigt i morse och han säger att ingenting är påskrivet men medger att det finns ett muntligt avtal som handlar om att han blir HFF trogen minst ett år till.

- Planen är att jag stannar minst ett år, sen får vi se va som händer. Just nu är det bara HFF jag fokuserar på, säger han.



Han gjorde sin a-lagsdebut i helgen när HFF träningsspelade mot lokalkonkurrenterna J-södra, förlusten till trots så imponerade Gwargis stort.

- Det var lite nervöst, från att spela U17 till att möta allsvenskt motstån. Men det gick nog okej!



Även lokalssajten Jnytt har varit kontakt med Gwargis, till dem säger han:

- Jag kommer att vara kvar i HFF. Det handlar om att få ett seniorår, att få spela med och mot seniorer. Jag känner att

(jnytts artikel kan ni läsa i sin helhet



HFF's huvudtränare Mohammed Ali-Khan svarar på frågan om han tror att Gwargis kommer få speltid i a-laget redan i år

- Självklart har han chansen, annars hade jag aldrig plockat upp honom.

Han fortsätter:

- Han behöver få tid på sig, han ska inte känna någon stress!













Arsenal är intresserade av hans tjänster, Manchester City likaså, han har varit Rotterdam och visat upp sig för Feyonoord - men nu står det klart att den artonårige supertalangen och pojklandslagspelaren som även kallats "Sveriges Mesut Özil" Peter Gwargis stannar i HFF.Jag pratar med Peter tidigt i morse och han säger att ingenting är påskrivet men medger att det finns ett muntligt avtal som handlar om att han blir HFF trogen minst ett år till.- Planen är att jag stannar minst ett år, sen får vi se va som händer. Just nu är det bara HFF jag fokuserar på, säger han.Han gjorde sin a-lagsdebut i helgen när HFF träningsspelade mot lokalkonkurrenterna J-södra, förlusten till trots så imponerade Gwargis stort.- Det var lite nervöst, från att spela U17 till att möta allsvenskt motstån. Men det gick nog okej!Även lokalssajten Jnytt har varit kontakt med Gwargis, till dem säger han:- Jag kommer att vara kvar i HFF. Det handlar om att få ett seniorår, att få spela med och mot seniorer. Jag känner att Husqvarna är det bästa för mig(jnytts artikel kan ni läsa i sin helhet här HFF's huvudtränare Mohammed Ali-Khan svarar på frågan om han tror att Gwargis kommer få speltid i a-laget redan i år- Självklart har han chansen, annars hade jag aldrig plockat upp honom.Han fortsätter:- Han behöver få tid på sig, han ska inte känna någon stress!

0 KOMMENTARER 125 VISNINGAR 0 KOMMENTARER125 VISNINGAR HENRIK C

På Twitter: HenriSpexarn

2017-01-24 09:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Husqvarna

Husqvarna

2017-01-24 09:53:00

Husqvarna

2017-01-06 17:07:50

Husqvarna

2016-12-31 13:53:44

Husqvarna

2016-12-12 11:17:00

Husqvarna

2016-12-09 12:48:00

Husqvarna

2016-11-30 12:17:00

Husqvarna

2016-11-28 14:58:00

Husqvarna

2016-11-07 11:56:00

Husqvarna

2016-08-22 19:18:00

Husqvarna

2016-07-29 14:50:32

ANNONS:

När The Telegraph listade de 100 hetaste spelarna i januaris transferfönster var 3 svenska spelare med, Victor Nilsson- Lindelöf, Linus Wahlqvist och HFF's Peter Gwargis, den sistnämnda rankades högst av dessa tre.2017 inleds med att klubben presenterar en hel drös nya ansikten.Vilken grund kommer Husqvarna FF lägga för framtiden? Kommer åldern spela mindre roll om du är duktig, och kommer vi få en genomtänkt spelide som skiljer sig från den många gånger långa ökenvandring vi haft?Efter att ha varit en del av BBÄK eller HSW (Husqvarna Stockpile of Weapons som sidan en gång hette) i snart 9 år väljer Fredric "Fredo" att avsluta detta kapitelJag presenterar kanske ett nyförvärv, pratar faktiska bomber, fräsiga fotbollsnamn och hinner även med lite sillynyheterMed en ny tränare i klubben så tyckte jag det var på sin plats att slå en signal o snacka lite med Mohamed Ali Khan.Tagesson ut - Ali Khan in. Done deal!Det är över. För i år.Idag står det klart att årets säsong blir den sista med Niclas Tagesson vid rodretEfter några månaders uppehåll är jag nu tillbaka, inte nykter men inte heller full