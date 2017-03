Truppsummering; målvakt & försvarare

Här summerar jag truppen, spelare för spelare - position för position. Adderat med en liten kommentar och ett extremt objektivt och genomtänkt betyg.





1 - Halvhygglig, har en del saker som behöver förbättras

2 - Helt okej, användbart tillskott eller en spelare med potential.

3 - Bra!

4 - Jättebra!

5 - Världsklass! (Jörgen Larsson)



All right? Ni hänger med?



Målvakt



Marcus Harrysson

Den ena halvan av duon som av lokalmedia kallades för ”två fräscha nyförvärv”, av det jag sett av Harry på träning och försäsong så har han tagit stora steg, är han redo att axla ansvaret som första målvakt? Jag är tveksam, han är ung och lite för orutinerad kanske. Men han spelade en match nu på försäsongen med wellpapp som benskydd. Det är häftigt, plus att han har klippt av sig sin långa hippiefrisyr. Det är också häftigt! (2/5)



Backar



Malek Iskander

När jag summerade säsongen 15/16, så skrev jag ”Vad ska vi göra med dig Malek?” eller något i den stilen.

Jag står fortfarande o stampar med samma fråga ekandes i huvudet. Har Mak lösningen på det?

Ja kanske. På försäsongen nu har Malek nämligen huserat på det defensiva mittfältet, jag ska inte säga att han har briljerat - men han har varit bra faktiskt och om det jag hört stämmer så är det Maleks nya huvudsakliga position.

Då får vi en perfekt breddspelare som kan användas på många olika positioner och som är lojal och härlig.

Jag gillar Malek, det är något härligt i hans tysta mystiska uppsyn, jag är ju samtidigt pyttelite rädd för honom! (2/5)



Erik Hermansson

Om Malek är tyst och mystisk, vad är då Erik? Truppens Clark Kent kanske? Jag har knappt aldrig hört honom prata, är han pyttelite stum? Går in i omklädningsrummet som en vanlig dödlig, kommer ut på plan som blivande backjätte.

Sa i intervju till mig att han spelar vart som helst på plan, bara han får spela. Sånt gillar man ju.

Eriks främsta kvalitéer är nog som mittback, lång o reslig. Bra på både huvud och med fötterna.

Av av det jag sett honom på ytterbackspositionen så är han inte mycket sämre där. Han är snabb och har en lite avig, gänglig stil. Okonventionell som det så populärt heter!

Har precis kritat på ett nytt gött (gött för oss, kanske inte så gött för Erik) treårskontrakt.

Har enorm utvecklingspotential, en av klubbens största i dagsläget. Får ett något blygsamt betyg ändå, så han får något att växa i som min mamma sa när hon köpte för stora kläder till mig som liten. (3/5)



Felix Jacobsson

Han har jeans med trasigt knä, han har page, han har keps bak och fram. Han är en medlem i The Foo. Eller, Fo&O som de tydligen heter nu för tiden? Jaja ni fattar! Det var ETT SKÄMT!

Ytterbacken Felix får står på tillväxt ännu en säsong skulle jag tro, årets trupp är starkare än på länge och det får en del spelare lida för. Felix kommer vara utlånad under säsongen, jag vet inte om klubbadressen är officiell ännu så jag får väl hålla tyst om det. (1/5)



Kristofer Snarberg

Snöret, mannen, myten och legenden. Har är en del av Vapenvallens interiör, som en stor fondvägg.

Trots att han ursprungligen är J-Södra och ”bara” spelat i klubben sen 2013 så är Kristofer en del av klubbens DNA 2017.

Han jobbar, han sliter och är objektivt sett jävligt härlig. Kommer han få spela något? Det vet man aldrig, men det man vet är, får Snarberg spela så kommer han göra en solid insats.

Han är truppens Teddy Lucic, han råkar vara back men slänger du in Snöret på topp så får du en okej insats där också. Skulle kunna spela i Serie-A likaväl som han skulle kunna spela med Lekeryd i division 5, skulle aldrig briljera men skulle inte heller göra bort sig. (2/5)



Marc Axengren

I en tid då truppen stod i skriande behov av en stark centrallinje och en stark ledarfigur i försvaret så kom till klubben inför förra säsongen med en knall, ligakonkurrentens bästa spelare.

Med kvalitéer som både sittande mittfältare och mittback så fick vi in en enormt flexibel spelare.

Gjorde sin debut i premiären borta mot Qviding (ni vet den gången jag var pyttelite full) och slog sig blodig, jag är ju ingen ivrig förespråkare av machobeteende men det var ändå rätt häftigt att se Marc springa omkring, blodig o jävlig med ett plåster hängandes ifrån hakan med lånad tröja - då hans egen var nerblodad.

Tyckte tyvärr inte han kom riktigt till sin rätt förra säsongen, men av det jag hört från träningar och försäsong så finns det tydliga tecken på att Marc kommer få en svinbra säsong i år. Med en ny tränare som tror stenhårt på honom och med ett spelsätt som gynnar honom o hans spelstil så blir det här svinbra.

Han är spelskicklig, han är snäll och han är snygg.

Marc Axengren står när de andra faller! För att parafrasera bandet Lok lite. (4/5)



Amer Erikson Ibragic

Klubbens enda riktiga superstjärna, ingen annan osar star quality på samma sätt som Amer. Om de andra är Elkbrew 7,5% så är Amer en IPA för 49 :- / flaskan inkl. pant.

Nu pratar jag inte om det spelmässiga, nej nej. Bara det rent visuella! På plan är alla jämlika. Amer är en opretentiös ytterback, springer upp o ner som en tokig. Brister lite i det defensiva ibland men bidrar mycket offensivt. Initialt var han ännu en i raden av Södralån men nu är han vår för evig tid!

Heja heja! Jag gillar Amer mycket, han gillar nog inte mig tror jag. Så är det ibland! (3/5)



Anton Henningsson

Anton, eller som jag kallar honom ”The ginger Gerard Piqué”, (förutom att Anton inte är gift med Shakira då.)

Att han sen är bad-ass och pratar lite som om han vore en maffiaboss från Gislaved gör att jag gillar honom ännu mer!

Hans kompromisslösa spelstil är fin, uppoffrande och lite lite ovårdad. Älskvärt! Något av en modern mittback, bra med fötterna och sköter även en del uppspel med den äran. Vet inte riktigt hur Mak har tänkt sig använda honom i år då Anton också är något av en multitalang, kan spela lite överallt och gör inte bort sig.

Gjorde årets fulaste mål förra året, vill gärna se honom göra fler såna! (3/5)



Lucas Israelsson

Jag ska vara helt ärlig här, jag har knappt sett Lucas spela - men vad jag hört så är han en man för startelvan redan i år. Det är ju fan helt sjukt? Hur kan jag ha missat den här pärlan? Men han är en talang sägs det, och ytterback. Talangfull ytterback! Hur ska jag betygsätta honom? (2/5)



Valter Strandler

Förra året såg jag Valter dra runt på Vapenvallen med en kickbike och nu är han plötsligt en spelare för a-laget, det är fint! Och lite skrämmande på samma gång!

Ska väl erkänna att jag sett mycket lite av Valter i spel, men han är en rejäl pojk. Välväxt! Jag gillar honom men betyget blir ju svårt såklart. Han får samma som Lucas, det är mest rättvist! (2/5)

2017-03-13 11:14:00

