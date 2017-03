Truppsummering; mittfältare, anfall o tränare

Här fortsätter jag summerar truppen, spelare för spelare - position för position. Adderat med en liten kommentar och ett extremt objektivt och genomtänkt betyg.

1 - Halvhygglig, har en del saker som behöver förbättras

2 - Helt okej, användbart tillskott eller en spelare med potential.

3 - Bra!

4 - Jättebra!

5 - Världsklass! (Jörgen Larsson)



Mittfältare



Viktor Torstensson

Först o främst va, jag gillar Viktor. Både som person och som spelare, med det sagt. Är han redo för att konkurrera om en startplats i år? Jag är tveksam tyvärr, tycker fortfarande han är lite för tveksam när han kommer till bra lägen, för bra lägen kommer han till - ofta. Kvalitéerna och talangen han besitter är inget att snacka om, det är äkta vara.

Men, har han självförtroendet och tron på sig själv redan i år? Det är frågan. Jag tror det blir ännu en säsong på tillväxt för tjugoåringen men han kommer få speltid

(2/5)



Simon Dimitrijeic

Simon, den förlorade Huskvarnasonen har än en gång vänt hemåt - ännu en gång på lån ifrån J-Södra. Jag gillar som bekant inte lån, jag gillar som bekant lån ifrån J-Södra ännu mindre. Vi har sett ett par misslyckade sådana under årens lopp (Just det, Jesper Svensson jag tittar på dig!), spelare som längtar tillbaka o egentligen inte vill spela i HFF överhuvudtaget. Men nu är det som det är, Simon är här om än under tidsbestämda former. Jag både hoppas o tror att Simon kan fokusera på rätt saker, nämligen HFF.

Får Simon vara hel och frisk så har han utan tvekan potential att bli en av ligans bästa mittfältare, det såg vi prov på redan förra året. Sen bröt han någon fot eller vad det nu var och han drog hem igen.

Trots sina kvalitéer så finns det vissa frågetecken kring hans hälsa förstås. Betyget blir således något lägre. Men en tillgång med sin spelförståelse, har fortfarande utrymme att utvecklas ännu mer dock. gött det!

(3/5)



Edin Hamidovic

Gulddojan ifrån Öxnehaga har förlorat sina extrakilon o blivit sjukt rippad, känner knappt igen honom!

På försäsongen har Edin stundtals varit fullkomligt briljant, vräkt in mål och med sin nyvunna fysik blivit mycket mer rörlig och rapp.

Blir inte förvånad om Edin skrapar ihop över 15 poäng i år och som resultat av det får vi svårt att behålla honom, är jag rädd.

Alltså, jag är inte rädd för att han gör skitmånga poäng, det hoppas jag. Men jag vill ju inte att han lämnar! Ååååh detta eviga lidande man slits med!

(4/5)



Johan Karlefjärd

Äldst i hela föreningen och då räknar jag även med ideella lottförsäljare och samtliga styrelsemedlemmar.

Åh nej, så illa är det inte riktigt men Johan är med sina 33 år äldst i truppen med bred marginal, äldre än tränare, halva staben och hela skiten. Kommer med sin rutin och vinnarskalle att bli ovärderlig även fast fotbollskvalitativa peak ligger bakom honom. I ett lag med ungdomar är det nu dags för pappa Karle att steppa upp och ta ännu mer ansvar och vara ett föredöme, inget gnäll på domare o medspelare utan bara ett jävlaranamma. Det kan bli bra det här!

(3/5)



David Svensson

Den andra halvan av den dynamiska duon ”två fräscha nyförvärv”, har till skillnad ifrån Harrysson behållt sin långa frilla, det får vi ju ta ett samtal om när tillfälle ges det känner jag direkt.

Förra årets kanske absolut största utropstecken, han gnuggar på i det tysta och är allmänt besvärlig för motståndarlaget att ha att göra med. Är med sina 24 år något av en veteran i sammanhanget, har hunnit med att spela allsvenskt, svenska cupen och en jäkla massa matcher i division 1.

Jag tar kanske i o det grövsta nu, men jag tror att David kommer att bli lagets kanske viktigaste spelare i år. Har han ytterligare växlar att lägga i? Då kommer han ju döda minst 3 motspelare i år.

(4/5)



Philip Bernholtz

Jag har ju peggat upp för Philips comeback i blårandigt i typ 1,5 år - det var ju ingen högoddsare direkt då vi är hans ständiga kvart i två ragg, nu är han på plats igen med ett rykande färskt tvåårskontrakt påskrivet i klart i bakfickan. Gött så!

Jag har ju alltid tyckt att han är en gnällkuk på planen, det gestikuleras o det gnälls. Han säger själv att han mognat, det både hoppas och tror jag faktiskt på. Han får trots sin ungdom ett tungt lass att bära nämligen, till skillnad ifrån Karlefjärd så har Philip BÅDE rutinen och spetskvalitérna som krävs för att leda en ung trupp. Får vi se en Bernholtz med huvudet på rätta stället så blir det bra och skulle han nu råka falla tillbaka o bli Gnällholtz igen så tror jag Mak är rätt person att räta ut honom.

Spelade enormt lite förra året, det är förstås ett frågetecken. Jag ger honom ett blygsamt betyg och hoppas han motbevisar mig, bra så?

(4/5)



Arber Hasani

Abbe, mittfältaren som blev vår skyttekung förra året med tolv strutar och inte ett enda assist vad jag kan se. Det gillar man ju.

Har haft bekymmer på försäsongen, varit allmänt otränad o även haft oturen att varit sjuk vilket gjort att Mak förpassat honom till läktaren till stora delar.

Får vi se ännu en säsong där Hasani glimmar eller har glöden falnat? Konkurrensen på hans position är stenhård men jag tror på vår avige målkung, han kan om han vill!

(3/5)



Alexander Dimitrijevic

Försäsongens största utropstecken skulle jag nog säga, för mig helt okänd tills han presenterades som HFF-spelare tidigare i år. Har imponerat stort under försäsongen, urstark o kraftfull mittfältare som även har näsa för mål. Har tappat räkningen på antal mål han gjort, men det bör ju vara 5-6 stycken åtminstone. Även han bara barnet, nyss fyllda 20 - vilket får mig att hoppas på att han har många högkvalitativa säsonger framför sig! Gärna i HFF. Sett till försäsongen så är Alexander 4/5 men får nog hålla ner betyget lite då han är oprövad o grön!

(3/5)



Vincent Mawana

Vincent har fan gjort 21 poäng tre säsonger i rad, det är anmärkningsvärt! 18 assist och 3 mål, tre säsonger i rad. Nu ska han steppa upp o visa att han håller även i division 1. Rykten säger att Mak kommer använda honom på en annan position än den han är van vid att spela. Vi får väl se hur det går!

Tycker Vincent har enorma kvalitéer offensivt men brister väl något i det defensiva jobbet, något som jag inte tror Mak ser med blida ögon på, då hela hans spelfilosofi bygger på att varje gubbe gör ett hästjobb.

Får han bara fason på hemjobbet så blir det bra det här, även om han förmodligen inte är en startspelare till en början. Nyttig spelare med spets o speed, perfekt att förändra matchbilder med!

Betyget är svårsatt, men jag är generös!

(3/5)



Amir Al-Ammari

Stortalangen är hemma igen efter en utflykt till Bröndby där han huserade främst i deras ungdomsakademi, nu 20 år gammal och redo för att på riktigt etablera sig. Amir är i mina ögon en enormt kompetent mittfältare sin låga ålder till trots, modern box till box-spelare med ett jävla tillslag och bra speluppfattning. Kommer han ta ännu ett par steg i sin utveckling med ny tränare i en bekant miljö? Jag tror det! Kommer han spela som sittande mittfältare eller högre upp i banan? Det återstår att se! Men gött att han är hemma igen. Får även han ett betyg att växa i!

(3/5)



Anfallare



Markus Tegebäck

Lite av en doldis i min bok, anfallare som är fostrad i Norrahammar IK men som tidigt gick till J-Södra. Sägs vara enormt talangfull men jag är lite skeptisk faktiskt. Har inte sett hans storhet ännu, även om han under sin lånesejour till Norrby förra året lyckades med bedriften att göra mål på oss. Har längden men har han fysiken? Ser lite rangligt ut kan jag tycka. Nåja, ännu en inlånad spelare. Då är mina krav ännu högre. Prestera, leverera!

(2/5)



Karlo Goranci

Målkung och flyttfågel, Dan-Karlo Goranci som senast huserade i Vimmerby i divison 2 där han vräkte in mål. Kommer han fortsätta på inslaget spår även i divison 1? Vi får hoppas det! Det lilla jag har sett av honom ser okej ut, kanske lite slö o loj. Men ska bli kul att se hur det utvecklar sig!

(2/5)



Tränare



Mohammed Ali Khan

Han kommer till klubben med ett finfint CV - som spelare, som tränare är han oprövad. Han kommer med en tydlig idé och med en tydlig vision, av alla spelare jag pratat med så är det för jävla fint att träna under hans regi. Spelarna ser hungriga och ruskigt vältränade ut, försäsongens resultat talar sitt tydliga språk. Har Mak kanske toppat killarnas form för tidigt? Det återstår att se!

Jag har som bekant valt glädjen så jag väljer att se sjukt optimitiskt på det här, Mak är killen som får HFF att växa!

3/5