Vi är inte bäst i stan - men bäst ändå

Somliga kommer säkert att tycka det här är 'PK' och 'vänstertjafs', så får det vara.

För mig är det sunt förnuft och kärnan i min förening.

För oss normalt funtade är det inte särskilt svårt, vi värderar inte dig utifrån viken: hudfärg, religon, sexuell läggning eller kön du har. Vi dömer inte dig om du har en funktionsnedsättning.Men tyvärr så ser vardagen och verkligheten väldigt annorlunda ut.Varje dag så stöter människor på hinder i samhället. Inte bara ute på gatan utan även på fotbollsplanen och i våra omklädningsrum, baserat på just någon eller några av de punkterna jag just räknade upp.- Du är mindre värd, i vår förening finns det ingen plats för dig. För att du är tjej.- Du väljer att be fem gånger om dagen, nänä sånt är inte okej hos oss!- Du vågar inte berätta om din sexuella läggning, vad ska lagkompisarna säga?- Du möts av rasistiska tillmälen, på planen, i omklädningsrummet. För att du hade oturen att födas i ett annat land av föräldrar med en annan hudfärg.- Du är inte vatten värd, för att du har en funktionsnedsättning. Du är inte lönsam lille vän.Fruktansvärda och helt omöjliga scenarion för mig att sätta mig in i. Men vi måste försöka.HFF för mig, är en inkluderande förening - inte perfekt, men vi försöker och vi drar åt samma håll.- Vi har en av Sverige s främsta satsningar för unga o vuxna med funktionsnedsättningar.- Vårt damlag spelar i division 2- Vårt herrlag spelar i divison 1Vi har spelare ifrån förorten, spelare från andra kulturer och platser, unga killar o tjejer som haft risiga förutsättningar och i många människors ögon inte varit vatten värda. Pga deras hudfärg eller platsen de råkar bo på.Nu har vårt inkluderande arbete uppmärksammats och vi har belönats för vårt jobb med mångfald.Det är något vi ska vara jävligt stolta över.I år spelar vi med regnbågsfärgad kaptensbindel.