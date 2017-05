ÅFF-HIF 1-2: Referat och spelarbetyg

HIF är tvåa i tabellen efter en bra insats borta mot Åtvidaberg. Oke Akpoveta gjorde sina två första mål och slutresultatet skrevs till 2-1.

SUPERETTAN, OMGÅNG 6

Olympia, 8 maj 2017, kl 1900:



Åtvidabergs FF-HIF 1-2 (0-1)

1-0 Oke Akpoveta (16, straff), 2-0 Oke Akpoveta (66, assist Martin Christensen), 2-1 Jon Birkfeldt (85, ass. Emil Bellander)

Publik: 1771



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson, Peter Larsson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Max Svensson, 67), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise (Alex Timossi Andersson, 78) – Jesper Lange (Monday Samuel, 61)., Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Viktor Ljung (b), Frederik Helstrup Jensen (b), Carl Johansson (b).



Skadade/avstängda: Jonatan Olsson (b), Anton Wede (mf), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Åtvidabergs FF (4-4-2): Gustav Jansson – Hampus Holmgren, Alberto Catenacci, Johan Ramhorn, Jonathan Asp (Rött kort, 14) – Simon Marklund (Jon Birkfeldt, 21), Björn Westerblad, Fredrik Holster (Jens Jakobsson, 63), Simon Helg – Emil Bellander, Isac Lidberg (Pekka Lagerblom, 69).



Ej använda avbytare: Hampus Strömgren (mv), Marijan Cosic, Samuel Holm, Adrian Petersson.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF hade möjlighet att för första gången i år gå upp på direktuppflyttningsplats i superettan. Tre poäng skulle innebära en andraplats i tabellen.



- Senast blev det seger, 3-0, hemma mot Degerfors. HIF hade inlett seriespelet med två vinster och tre oavgjorda.



- Dagens startelva var densamma som i matchen mot Degerfors. På bänken var dock Carl Johansson efter långt skadeuppehåll med för första gången på nästan ett år.



- Åtvidaberg, ledda av förre HIF-tränaren Roar Hansen, kom närmast ifrån en 3-0-seger borta mot Norrby – lagets första vinst för säsongen.



Första halvlek:

HIF spelade med hög press och var det dominerande laget. Efter tio minuter fick interna skytteligaledaren Jesper Lange en stor målchans i straffområdet efter en passning in i banan från vänsterbacken Adam Eriksson. Langes avslut benparaderades dock snyggt av hemmamålvakten Gustav Jansson.



Strax därefter var Åtvidaberg nära ett ledningsmål i samband med en hörna, men Simon Marklunds nick gick i ribban.



Den matchavgörande sekvensen utspelade sig efter en kvarts spel. Edwin Gyimah vann bollen på mittfältet och frispelade Oke Akpoveta i djupled. Denne hade med sig Lange, som i avslutsögonblicket stoppades av hemmalagets vänsterback Jonathan Asp. Domare Farouk Nehdi blåste, visade Asp det röda kortet och pekade på straffpunkten.



Fram för HIF:s del klev Oke Akpoveta, som smällde in bollen högt till vänster i målet. Det var hans första mål i tävlingsspel för HIF och hans första mål i ligaspel sedan juni förra året, då han representerade Frej.



Med en man mer var HIF numret större än Åtvidaberg. Man skapade inte några stora chanser till 2-0 före halvtidsvilan, även om Jesper Lange fick en hyfsad möjlighet i slutminuterna efter ett mönsteranfall. Hans avslut, ett av åtta för HIF under de första 45 minuterna, gick dock utanför.



Andra halvlek:

2-0 kom istället efter 66 minuters spel. Martin Christensen vände in i banan från höger och slog en passning med vänsterfoten in i straffområdet, där Oke Akpoveta – igen – dök upp och slog till med sitt andra mål efter ett fint avslut.



Inhopparna Max Svensson och Monday Samuel var sedan nära att jobba fram ett 3-0-mål, men den förstnämndes fina djupledspassning resulterade i ett avslut precis utanför av den sistnämnde i friläge.



Fram till dess hade HIF haft full kontroll på händelseutvecklingen, men avslutningen av matchen skulle ändå bli spännande. Under de sista tio minuterna tappade HIF stabilitet i försvarsspelet och Matt Pyzdrowski tvingades till en mycket kvalificerad räddning när han stoppade inhopparen Pekka Lagerbloms nick från nära håll. Strax därefter fick Charlie Weberg rädda ett avslut från Jon Birkfeldt på mållinjen i samband med en hörna.



Åtvidaberg lyckades sedan till slut få till ett reduceringsmål. Emil Bellander slog ett vänsterinlägg till just Birkfeldt, som nickade in 2-1 från nära håll.



Närmare poäng än så kom dock inte hemmalaget och HIF red ut stormen med viss möda.



Summering:

- HIF, fortsatt obesegrat, ligger nu tvåa i superettantabellen och parkerar därmed för första gången för säsongen på direktuppflyttningsplats till allsvenskan.

- För Åtvidabergs del var det fjärde förlusten för säsongen och Roar Hansens gäng är nu näst sist i tabellen.

- På lördag väntar ny match då Frej kommer till Olympia. Matchstart är klockan 16.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6,5

Stark räddning på nicken från Lagerblom. Direkt poängräddande, skulle det visa sig.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6,5

Överlag bra, missade bara någon gång i defensiven.

PETER LARSSON (K), 7

Ledde backlinjen. Bra.

CHARLIE WEBERG, 6,5

Gör det mycket bra, även om han kom fel någon gång på slutet.

ADAM ERIKSSON, 6,5

Lite blandat i offensiven, men skapar ofta oreda framåt när han lyckas med inspel och inlägg. Verkar trivas med Surprise framför sig.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 67), 6

Räddade godkänt betyg med fin assist till Akpoveta – en av få gånger han vek in och använde sin vänsterfot. Hade inte sin mest lyckade dag annars.

ANDREAS LANDGREN, 7,5 (*)

Dominerade stort på mittfältet. Vann bollar, spelade fram, tog offensiva löpningar, kom till avslut. May Mahlangu-känsla!.

EDWIN GYIMAH, 6,5

Och här har var det Ardian Gashi-känsla under stora delar av första halvlek. Var på rätt plats och vann mycket boll. Fick större felprocent i passningsspelet efterhand, dock.

SURPRISE, 6,5

Många skickliga aktioner, bra bakåt också. Tappade lite kvalitet mot slutet.



JESPER LANGE (UT 61), 6

Klart godkänd. Vann mycket bollar och jobbade på. Kom inte till så mycket chanser dock.

OKE AKPOVETA (UT 84), 7

Pang! Fick göra sitt första och andra mål för HIF i tävlingsmatch. Säker straff och fint avslut till 2-0. Nyttig för laget som uppspelspunkt. Fortfarande en del småmissar, men målen kan säkert bidra till starkare form



MONDAY SAMUEL (IN 61), 6

Fick friläge, men sköt i stolpens utsida.

MAX SVENSSON (IN 67), 6

Hade ett par bra aktioner och kommer ofta till avslut, men kom in i en period då HIF tappade greppet om matchen..



Moustafa Zeidan (In 84, första inhoppet i ligan i år, verkade vilja mycket, fick ett gult kort) spelade för kort tid för att betygsättas.



Tränare PER-OLA LJUNG, 7

Laget stod för en ny bra insats, men höll på att tappa de tre poängen efter en mycket svag avslutning. Presspelet satt i övrigt, liksom det kollektiva försvarsspelet.



Laginsatsen, 7

Slutminuterna sänker betyget. Annars var HIF flera nummer större än Åtvidaberg, såväl före som efter utvisningen. Stor dominans på mitten och Åtvid fick inte mycket tid med bollen. Med lite otur hade det dock bara blivit en poäng trots allt. Man borde dock skapat ytterligare några klara målchanser med en man mer än motståndarna.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

7 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta skjuter utanför från 16 meter.

10 min – MÅLCHANS, HIF: Landgren slår en djupledsboll ut till vänster, där Eriksson tar emot bollen och spelar in den snett inåt bakåt i boxen. Lange avslutar framför mål och Jansson gör en skicklig benparad. Mycket nära mål.

11 min – AVSLUT, HIF: Returen på Langes avslut hamnar till slut hos Landgren som skjuter över.

13 min – MÅLCHANS, ÅFF: Helg slår vänsterinlägg, som går via Larsson till Marklund, som får nickchans. Bollen tar i ribban.

14 min – RÖTT KORT, ÅFF: Gyimah vinner boll och spelar i djupled till Akpoveta, som kommer in fri i straffområdet. Han spelar i sidled till Lange, som dras ned av Jonathan Asp. Domaren blåser för straffspark och målchansutvisning.

16 min – MÅL, HIF: Oke Akpoveta lägger straffen högt uppe till vänster. Jansson chanslös.

19 min – AVSLUT, HIF: Surprise får bollen av Eriksson vid vänster straffområdeshörn. Han vänder ett par steg inåt i banan och avslutar med skott som går utanför bortre kryssribban.

21 min – BYTE, ÅFF: Jon Birkfeldt IN, Simon Marklund UT. Birkfeldt tar Asps vänsterbacksplats och Åtvidaberg går över till 4-3-2-spel.

27 min – AVSLUT, HIF: Eriksson får bollen till höger om straffområdet efter en fast situation. Han tar några steg snett inåt bakåt i banan och avlossar tungt skott från 18 meter. Strax över.

29 min – GULT KORT, ÅFF: Alberto Catenacci varnas för att ha stoppat Landgren på mittplan.

44 min – AVSLUT, HIF: Eriksson spelar in bollen till Surprise, som väggspelar med Akpoveta och tar sig in i boxen. Han spelar Lange, som får avslutschans i straffområdet, men träffen inte perfekt och bollen går utanför. Snyggt och kvickt anfall!



Paus – STATISTIK: Avslut: 2-8. På mål: 1-6. Hörnor: 4-2. Offside: 2-1.



50 min – AVSLUT, HIF: Landgren får skottläge i höger innerposition precis utanför straffområdet. Skjuter på halvvolley på ett bortnickat Lange-inlägg. Strax utanför kryssribban.

50 min – GULT KORT, ÅFF: Fredrik Holster varnas efter att ha dragit ned Lange strax utanför straffområdet. Detta efter en fin dribblingsräd från Lange.

56 min – AVSLUT, HIF: Eriksson slår vänsterinlägg. Akpoveta nickar. Jansson räddar.

57 min – AVSLUT, HIF: Christensen slår boll i djupled till Landgren, som avslutar från 17 meter ur höger innerposition. Via försvarare till hörna.

61 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Jesper Lange UT.

63 min – BYTE, ÅFF: Jens Jakobsson IN, Fredrik Holster UT.

66 min – MÅL, HIF: Oke Akpoveta får chansen mitt i straffområdet på ett inspel från höger från Christensens vänstra fot. Han tar emot bollen och placerar in den i högra hörnet. Starkt avslut.

67 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Martin Christensen UT.

70 min – MÅLCHANS, HIF: Svensson slår fin djupledspassning till frispringande Samuel i samband med kontring. Avslutet snuddar vid stolpens utsida.

73 min – AVSLUT, HIF: Surprise avslutar med ett skruvat skott från 20 meter ur vänster innerposition. Utanför.

75 min – GULT KORT, HIF: Adam Eriksson går in bryskt i duell med Lagerblom på mittplan.

79 min – GULT KORT, HIF: Alexander Achinioti-Jönsson drar ned Birkenfeldt precis utanför straffområdet.

80 min – MÅLCHANS, ÅFF: Westerblad slår frispark från position till vänster om straffområdet. En omarkerad Lagerblom dyker upp på bortre stolpen och nickar. Pyzdrowski reflexräddar till hörna.

81 min – MÅLCHANS, ÅFF: Birkfeldt får chansen framför mål efter vänsterhörna. Weberg stoppar hans avslut framför mållinjen.

84 min – BYTE, HIF: Moustafa Zeidan IN, Oke Akpoveta UT.

85 min – MÅL, ÅFF: Bellander slår vänsterinlägg som Jon Birkfeldt nickar in i mål.

86 min – GULT KORT, HIF: Moustafa Zeidan varnas efter att ha tacklat Westerblad på offensiv planhalva.

87 min – AVSLUT, ÅFF: Westerblad skjuter ur central position från 18 meter. Över.

90+1 min – AVSLUT, HIF: Svensson avslutar ur höger innerposition. Utanför bortre stolpen.



Slut – STATISTIK: Avslut: 6-14. På mål: 4-10. Hörnor: 5-3. Offside: 3-3.

