BP-HIF 3-0: Referat och spelarbetyg

Brommapojkarna var flera nummer större än HIF i cuppremiären.

Grimsta IP, 18 februari 2017, kl 1600:

Så var matchen:

Spelarbetyg:

Minut för minut:

1-0 Christopher Brandeborn (7, assist Erik Figueroa), 2-0 Kevin Kabran (49, ass. Tim Söderström), 3-0 Gustav Sandberg-Magnusson (53)Matt Pyzdrowski – Jonathan Larsson (Carl Thulin, 57), Charlie Weberg, Frederik Helstrup Jensen, Adam Eriksson – Martin Christensen, Alexander Achinioti-Jönsson (Casper Seger, 70), Anton Wede, Max Svensson (Moustafa Zeidan, 78) – Jesper Lange, Alex Timossi-Andersson.Oanvända avbytare: Kalle Joelsson (mv), Carl Thulin (b), Caspar Seger (mf), David Stenblom (mf).Skadade/avstängda: Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Jonatan Olsson (b), Peter Larsson (b), Andreas Landgren (b), Carl Wede (mf), Monday Samuel (mf), Surprise (mf), Mikael Dahlberg (fw), Oke Akpoveta (fw, ej spelklar).Rasmus Emanuelsson – Felix Beijmo, Carl Starfelt (Jacob Stensson, 70), Kyle Konwea, Erik Figueroa – Kevin Kabran, Markus Gustafsson, Gustav Sandberg-Magnusson – Tim Söderström, Luca Gerbino Polo (Viktor Gyökeres, 73), Christopher Brandeborn.Oanvända avbytare: Viktor Göranzon (mv), Victor Fors, Hjalmar Ekdal.- Årets första tävlingsmatch. HIF kom till spel utan en radda ordinarie spelare (se lista ovan). Fyra spelare som var utanför A-laget i fjor startade matchen (Larsson, Weberg, Svensson och Timossi Andersson. Tungt ansvar vilade på förhand på spelare som Frederik Helstrup Jensen, Anton Wede och Jesper Langes axlar.- Matchen var den första i Svenska Cupens grupp 6, där vinnaren kommer att gå vidare till kvartsfinal. De bägge övriga lagen är Djurgården och Degerfors.- BP kom från en stark säsong i division 1 norra, där man bara förlorade en av 26 matcher och avancerade till Superettan.- HIF hade inför matchen spelat tre försäsongsmatcher: 1-0 mot Odense i Viken, 2-2 mot Helsingør och 1-3 mot Lyngby. De bägge sistnämnda matcherna på Olympiafältet.HIF blev ganska utspelat av en boll- och passningsskicklig motståndare som ofta hittade in bakom backlinjen och mellan HIF:s lagdelar. Redan efter sju minuter gjorde hemmalaget 1-0. En fin crossboll från högerkanten öppnade upp en möjlighet för Erik Figueroa, som serverade Christopher Brandeborn med en fin passning och denne sköt in bollen i mål från höger i straffområdet.HIF hade svårt att hålla bollen inom laget och det kunde mycket väl blivit fler mål före paus. Matt Pyzdrowski var nära att tappa in en boll från Felix Beijmo och Kevin Kabran hade kunnat göra mål strax innan paus om han fått iväg ett bättre avslut efter att han tagit emot en 40-meterspassning i offensivt straffområde.HIF var väldigt tillbakadraget före paus och tog lite mer risk efter densamma. Man blev dock hårt straffat direkt. Fyra minuter in i den andra halvleken slog Kabran till efter en av många fina passningar från Tim Söderström.Fem minuter efter det ökade Gustav Sandberg Magnusson på ledningen till 3-0 efter att han fått nicka helt ren framför mål på en hörna. Matt Pyzdrowski räddade, men Sandberg Magnusson gjorde mål på sin egen retur.Där och då kändes matchen avgjord. HIF lyckades under sista halvtimmen dock skapa ett par målchanser. Allra närmast ett tröstmål var kanske Martin Christensen, som fick fint nickläge på ett bra inlägg från Adam Eriksson. Avslutet fångades dock ganska enkelt av Robert Emanuelsson, som annars hade en lugn kväll. Tio minuter innan slutsignalen fick han dock göra en till räddning när HIF:s inhoppare Casper Seger fick iväg ett tungt distansskott, som Emanuelsson var tvungen att tippa över den egna ribban till hörna.- BP var numret större än ett hårt skadedrabbat HIF, som nu är mycket långt ifrån att nå kvartsfinal i cupen för nionde gången i rad.- BP var mycket bollskickligt och HIF var aldrig riktigt nära att hota motståndet. Bättring krävs om en dryg vecka, då Degerfors står för motståndet på Olympiafältets plan 10 i den andra gruppspelsomgången.- På måndag kväll tar Djurgården emot värmlänningarna i den andra matchen i grupp 6.Räddade visserligen en hel del skott, men såg osäker ut stundtals. Nära tappa in en boll i eget mål.Hade problem på sin kant när BP kom med sina djupledsbollar. Något mer offensiv i början av andra halvlek innan han blev utbytt.Tävlingsdebut. Fick jobba hårt mot skicklige italienaren Luca Gerbino Polo.Bäst i backlinjen, men inte godkänd här.BP kom ofta fram på hans kant. Gjorde en bättre andra halvlek än den första, men ett par fina inlägg räcker inte för godkänt betyg.Började bra, men ojämn i passningsspelet. Borde kanske gjort mål på nickläget.Förlorade kampen om mittens rike. Inget bra passningsspel.Glimtade till ibland, men hade en tuff dag på ett innermittfält som ofta blev överspelat.Vägde ganska lätt i tävlingsdebuten från start. Fick fokusera mycket på det defensiva mot en motståndare som hade mycket boll, vilket inte passade honom. Positivt att han vågar ta för sig och skicka iväg avslut. Fint förarbete ledde fram till Christensens nickchans.Var inte riktigt med i matchen när HIF hade så lite offensivt spel. Kunde kanske hotat mer i pressen? Glimtade till några gånger.Tävlingsdebut för nyblivna 16-åringen. Fick inte visa mycket av sin potential då HIF:s anfallare helt enkelt inte kom med i spelet med anledning av matchbilden.Tävlingsdebut. Blev förbipasserad ett par gånger, men stod också för några lovande aktioner.Tävlingsdebut. Visserligen tacksamt läge att komma in i matchen, men såg intressant ut med bra arbete och ett fint skott. Nära nicka in ett mål också.kom in och stod för ett par bra dribblingar men också en sämre frispark).Hans lag var visserligen fyllt av debutanter, men HIF gjorde också många slarvfel och 0-3 i cuppremiären gör att målsättningen blir svår att uppnå.Det var för mycket slarv i olika situationer. Passningsspelet var svagt och presspelet inte heller tillräckligt bra. BP fick göra lite som man ville stundtals. Dessutom släppte man in ett onödigt mål på fast situation. HIF har dock över en månad på sig till seriepremiären att korrigera problem och få tillbaka fler ordinarie spelare.(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)1 min – AVSLUT, HIF: Timossi-Andersson avslutar från höger på framspelning från A Wede. Emanuelsson räddar till hörna.7 min – MÅL, BP: Christopher Brandeborn gör 1-0 med ett tungt skott från höger i straffområdet. Crossboll från höger försvarsposition till Figueroa, som slår en fin passning tvärs över straffområdet till målskytten.10 min – MÅLCHANS, BP: Brandeborn får nickläge framför mål. Nickar över.11 min – AVSLUT, HIF: Svensson skjuter över ur vänster ytterposition.12 min – MÅLCHANS, BP: Brandeborn får möjlighet att lägga in bollen i tomt mål sedan Pyzdrowski kommit ut fel på en långboll från BP:s backlinje. Avslutet utanför.16 min – MÅLCHANS, BP: Beijmo får mycket yta i höger ytterposition utanför straffområdet. Han avlossar ett oväntat skott som Pyzdrowski tappar in i insidan av egen stolpe innan han kan greppa bollen.20 min – MÅLCHANS, BP: Gebrino Polo kommer in i yta mellan J Larsson och Weberg och får målchans från nära håll. Avslutar utanför. Fint inlägg från Brandeborn.23 min – AVSLUT, HIF: Eriksson skjuter frispark ur höger innerposition från 23 meter. Via försvarare till hörna.26 min – AVSLUT, BP: Sandberg-Magnusson nickar hörna över.30 min – GULT KORT, BP: Gustav Sandberg Magnusson varnas för att ha dragit ned Lange i samband med en kontring.38 min – AVSLUT, BP: Gebrino Polo nickar över på inlägg från Beijmo.39 min – MÅLCHANS, BP: Brandeborn klackar fram bollen till Beijmo, som avslutar från nära håll ur högerläge. Ut till inkast.40 min – GULT KORT, HIF: Alexander AChinioti-Jönsson varnas för tackling på Gustafsson på mittplan.41 min – GULT KORT, BP: Markus Gustafsson varnas för eftersläng på A Wede.42 min – MÅLCHANS, BP: Kabran får chans på lång boll från Söderström. Avslutet dock svagt och Pyzdrowski kan rädda.43 min – AVSLUT, BP: Brandeborn skjuter över från vänsterläge.49 min – MÅL, BP: Kevin Kabran spelas fri av Söderström och löper ifrån bevakningen och smäller in 2-0.50 min – AVSLUT, HIF: Svensson skjuter över.53 min – MÅLCHANS, BP: Söderström slår lång boll till Kabran i straffområdet. Pyzdrowski benparaderar avslutet.54 min – MÅL, BP: Gustav Sandberg Magnusson får fritt nickläge framför mål på vänsterhörna från Gustafsson. Pyzdrowski räddar, men Sandberg-Magnusson slår in 3-0 på returen.57 min – BYTE, HIF: Carl Thulin IN, Jonathan Larsson UT.58 min – AVSLUT, BP: Figueroa skjuter utanför ur vänster ytterposition.66 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen slår hörna som Thulin nickar över. Farligt!70 min – BYTE, HIF: Casper Seger IN, Alexander Achinioti-Jönsson UT.70 min – BYTE, BP: Jacob Stensson IN, Carl Starfelt UT.73 min – BYTE, BP: Viktor Gyökeres IN, Luca Gerbino Polo UT.73 min – MÅLCHANS, BP: Gyökeres skjuter cykelspark strax utanför efter att en hörna från Gustafsson tagit i främre stolpen.75 min – MÅLCHANS, BP: Gyökeres får avslutsläge på inspel från Beijmo. Pyzdrowski sträcker ut och räddar till hörna.75 min – AVSLUT, BP: Figueroa nickar hörna utanför.76 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen nickar rakt på Emanuelsson efter inlägg från Eriksson. Fint förarbete från Svensson.78 min – BYTE, HIF: Moustafa Zeidan IN, Max Svensson UT.79 min – AVSLUT, BP: Sandberg-Magnusson nickar utanför.81 min – AVSLUT, BP: Beijmo skjuter skott utifrån. Långt utanför.82 min – MÅLCHANS, HIF: Zeidan vänder upp i straffområdet och spelar bollen snett bakåt till Seger, som skjuter hårt skott. Emanuelsson räddar till hörna.90 min – AVSLUT, HIF: Lange avslutar från högerläge i straffområdet, framspelad av Christensen.