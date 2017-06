DFF-HIF 5-0: Referat och spelarbetyg

HIF råkade ut för största förlusten på 14 år när man blev krossat av Dalkurd borta.

SUPERETTAN, OMGÅNG 13

Olympia, 18 juni 2017, kl 1500:



Dalkurd FF-HIF 5-0 (1-0)

1-0 Rawez Lawan (25, assist Richard Yarsuvat), 2-0 Richard Yarsuvat (74, ass. Alexander Ekblad), 3-0 Ahmed Awad (81, ass. Heradi Rashidi), 4-0 Mohamed Bangura (84, ass. Ahmed Awad), 5-0 Ammar Ahmed (90, ass. Yukiya Sugita)

Publik: 2270



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson (Rött kort, 49), Carl Johansson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Anton Wede, 52), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise (Anton Wede, 88) – Oke Akpoveta (Alex Timossi Andersson, 71), Jesper Lange (Monday Samuel, 58).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Viktor Ljung (b), Frederik Helstrup Jensen (b), Max Svensson (mf).



Skadade/avstängda: Peter Larsson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Dalkurd FF (4-4-2): Frank Pettersson – Henrik Löfkvist, Alex DeJohn, Robin Tranberg (Kujtim Bala, 87) – Heradi Rashidi, Ammar Ahmed, Rewan Amin, Rawez Lawan, Alexander Ekblad – Ahmed Awad (Yukiya Sugita, 85), Richard Yarsuvat (Mohamed Bangura, 77).



Ej använda avbytare: Robertino Kljajcic (mv), Predrag Randelovic, Peshraw Azizi, Leonard Pllana.



Så var matchen:



Före matchen:

- Toppmöte i Superettan mellan två lag som samlat ihop lika många poäng. Tvåan Dalkurd mot trean HIF. Båda lagen kom närmast ifrån förluster: HIF föll med 0-4 hemma mot överlägsna serieledaren BP och Dalkurd 0-1-förlorade borta mot Örgryte.



- Tränare Per-Ola Ljung gjorde en ändring jämfört med BP-matchen: Alexander Achinioti-Jönsson tog Viktor Ljungs plats som högerback.



Första halvlek:

Dalkurd var det klart bättre laget i före paus och ett defensivt orienterat HIF noterades faktiskt inte för ett enda avslut i den första halvleken.



1-0 kom efter 25 minuters spel då den giftige Rawez Lawan smällde in bollen i mål från 16 meters håll. Han fick bollen efter att HIF misslyckats med att rensa bort den ur eget straffområde och det var Richard Yarsuvat som serverade målet med en passning snett inåt bakåt.



Halvleken präglades av mycket kamp, men hemmalaget blixtrade till ibland och hade fler lägen att göra mål. Strax innan pausvilan sköt Yarsuvat i ribban och Ahmed Awad kunde nickat in 1-0 i tomt mål redan efter fem minuter.





Andra halvlek:

Tre minuter efter paus blåste domare Nermin Cisic av för straff efter en duell mellan Alexander Achinioti-Jönsson och Henrik Löfkvist i samband med ett nickläge för den sistnämnde. Därefter visades även det röda kortet för HIF-ytterbacken – målchansutvisning.



Richard Yarsuvat klev fram och slog straffen, men Matt Pyzdrowski var med på noterna och lyckades rädda skottet nere i sitt vänstra hörn.



HIF höll sig därmed kvar i matchen och tränare Per-Ola Ljung försökte stabilisera laget genom att flytta ned Andreas Landgren som högerback och gav snart plats för Anton Wede och Monday Samuel på mittfältet i en 4-3-1-1-uppställning. Martin Christensen och Jesper Lange utgick och Surprise blev släpande anfallare.



Dalkurd dominerade dock tillställningen totalt och HIF var aldrig nära en kvittering, eller ens några avslut. Pyzdrowski stod för flera bra räddningar, men kunde inget göra när Richard Yarsuvat prickade in 2-0 och tog revansch för sin straffmiss.



HIF rasade sedan ihop totalt och släppte in ytterligare tre mål innan matchen var över. Ahmed Awad, Mohamed Bangura och Ammar Ahmed (med ett snyggt skott i krysset) noterades för fullträffar och matchen slutade 5-0.



Summering:

- HIF:s möten mot tabellens etta och tvåa slutade därmed med totalt noll mål framåt och nio bakåt. Man är nu trea i tabellen, tre poäng bakom Dalkurd och elva bakom BP. Örgryte hade chans att gå förbi, men tabellfyran åkte på en storförlust mot Norrby.



- HIF gjorde sin klart sämsta insats för säsongen. Man hade faktiskt inte ett enda avslut! För första gången sedan bortaderbyt mot Malmö FF förlorade man med fem måls marginal.



- Nästa match, den sista innan sommaruppehållet, spelas måndagen den 26 juni borta mot IFK Värnamo.



Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 7,5 (*)

Stoppade straff och gjorde flera andra fina räddningar.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON (RÖTT KORT, 49), 4

Övertygade inte före paus och blev sedan utvisad i inledningen av andra.

CARL JOHANSSON, 4,5

Långt ifrån godkänd.

CHARLIE WEBERG, 4

Vägde lite för lätt idag. Passivt intryck.

ADAM ERIKSSON, 4

Kom sällan fram i offensiven. Tveksam defensivt.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 52), 4

Lyckades inte med mycket med boll.

ANDREAS LANDGREN, 4,5

Långt ifrån godkänd. Högerback efter utvisningen.

EDWIN GYIMAH, 5

Godkänd defensiv insats i första halvlek.

SURPRISE, 4

Inget vidare bidrag offensivt.



JESPER LANGE (UT 58), 4

Helt osynlig.

OKE AKPOVETA (UT 69), 4,5

I princip samma som anfallskollegan. Hyfsad i fysiska spelet.



ANTON WEDE (IN 52), 4,5

Ändrade inte på något.

MONDAY SAMUEL (IN 58), 4,5

Ändrade inte på något.



Alex Timossi Andersson (In 71, ensam anfallare, lyckades inte hota backlinjen) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 5

Defensivt upplägg var säkerligen rätt, men spelarna räckte inte till idag. Försökte korrigera med snabba byten efter utvisningen.



Laginsatsen, 2

HIF:s största förlust i seriespel sedan 0-5 mot MFF 2003. Noll avslut framåt. Kollaps på slutet.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

5 min – MÅLCHANS, DFF: Amin får skottläge efter att Awad missat fritt nickläge framför mål. Skjuter över.

17 min – AVSLUT, DFF: Lawan skjuter högt över.

25 min – MÅL, DFF: Rawez Lawan får skottläge från 18 meter och skjuter in 1-0 i nättaket. Detta efter en passning snett inåt bakåt från Yarsuvat.

29 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta varnas efter duell med Amin.

34 min – MÅLCHANS, DFF: Lawan får skottchans vid straffområdeslinjen efter fint kombinationsanfall. Pyzdrowski räddar. Lawan fick bollen efter en rensning av Weberg, som stoppade ett försök till frispelning av Awad från Yarsuvat.

35 min – MÅLCHANS, DFF: Ekblad går förbi Achinioti-Jönsson och slår vänsterinlägg som ger Yarsuvat friläge från nära håll i straffområdet. Hans förstatouch gör dock att bollen hamnar lite för långt ifrån honom och Pyzdrowski plockar upp bollen.

37 min – AVSLUT, DFF: Amin skjuter utanför ur vänster innerposition.

45+1 min – MÅLCHANS, DFF: Yarsuvat skjuter i ribban från höger ytterposition i straffområdet.



Paus – STATISTIK: Avslut: 6-0 På mål: 2-0. Hörnor: 1-1.



49 min – RÖTT KORT, HIF: Alexander Achinioti-Jönsson stör Löfkvist vid en nickchans på ett Ekblad-inlägg från vänster. Målchansutvisning och straff.

50 min – STRAFFRÄDDNING, HIF: Matt Pyzdrowski räddar straffen från Yarsuvat, som slås långt ned i målvaktens vänstra hörn.

52 min – BYTE, HIF: Anton Wede IN, Martin Christensen UT. Landgren går ned som högerback och A Wede tar hans plats på mittfältet. Man går över till 4-3-2.

54 min – MÅLCHANS, DFF: Rashidi får skottläge till höger vid straffområdeslinjen. Skjuter utanför.

54 min – MÅLCHANS, DFF: Ahmed skjuter hårt skott ur vänster ytterposition. Pyzdrowski räddar.

55 min – AVSLUT, DFF: Amin skjuter ur vänster ytterposition. Inga problem för Pyzdrowski.

57 min – AVSLUT, DFF: Yarsuvat skjuter på Ekblad-imlägg. Över.

58 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Jesper Lange UT. HIF går över till ett 4-3-1-1-spel där Surprise är släpande forward bakom Akpoveta.

60 min – GULT KORT, HIF: Edwin Gyimah varnas för sen tackling på Amin.

64 min – AVSLUT, DFF: Rashidi får skottläge från 17 meter ur höger innerposition. Pyzdrowski räddar hårt skott.

71 min – BYTE, HIF: Alex Timossi Andersson IN, Oke Akpoveta UT.

72 min – AVSLUT, DFF: Ahmed skjuter från 17 meter. Pyzdrowski räddar till hörna.

73 min – AVSLUT, DFF: Tranberg avslutar från nära håll. Pyzdrowski räddar.

74 min – MÅL, DFF: Richard Yarsuvat får bollen av Ekblad i vänster innerposition i straffområdet och placerar in 2-0.

77 min – BYTE, DFF: Mohamed Bangura IN, Richard Yarsuvat UT.

81 min – MÅL, DFF: Rashidi spelar bollen till Ahmed Awad som placerar in 3-0 från nära håll ur snäv högervinkel.

84 min – MÅL, DFF: Djupledsboll från Awad till Mohamed Bangura, som enkelt lägger in 4-0 från nära håll.

85 min – BYTE, DFF: Yukiya Sugita IN, Ahmed Awad UT.

87 min – BYTE, DFF: Kujtim Bala IN, Robin Tranberg UT.

90 min – MÅL, DFF: Ammar Ahmed skjuter in 5-0 i högra krysset från 20 meter.



Slut – STATISTIK: Avslut: 16-0. På mål: 11-0. Hörnor: 5-1.

