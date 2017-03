DIF-HIF 1-0: Referat och spelarbetyg

HIF förlorade den tredje gruppspelsmatchen av tre i Svenska Cupen, men spelet var klart bättre än tidigare.

Tele2 Arena, 4 mars 2017, kl 1400:

1-0 Othman El Kabir (75, straff)Publik: 4025Matt Pyzdrowski – Jonatan Olsson, Frederik Helstrup Jensen, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Alex Timossi-Andersson, 74), Andreas Landgren (Oke Akpoveta, 45), Alexander Achinioti-Jönsson, Anton Wede,– Jesper Lange, Monday Samuel (Casper Seger, 61, rött kort, 90+1).Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Carl Thulin (b), Max Svensson (mf/fw).Skadade/avstängda: Viktor Ljung (b), Jonathan Larsson (b), Carl Johansson (b), Peter Larsson (b), Carl Wede (mf), Surprise (mf), Mikael Dahlberg (fw).Andreas Isaksson – Kebba Ceesay, Jacob Une Larsson, Marcus Hansson (Tim Björkström, 45), Jonathan Augustinsson – Jesper Karlström (Amadou Jawo, 72), Kim Källström – Othman El Kabir, Magnus Eriksson, Elliott Käck - Mihlali Mayambela.Ej använda avbytare: Tommi Vaiho (mv), Besard Sabovic, Souleymane Kone, Joseph Ceesay.- Inget av lagen hade någon chans att gå vidare till cupkvartsfinal. HIF hade inlett med 0-3 mot Brommapojkarna (h) och 2-3 mot Degerfors (h). Djurgården förlorade sin premiär mot Degerfors (1-2) och fick sedan 1-1 mot BP.- Per-Ola Ljung gjorde ett par ändringar i sin startelva. Jämfört med matchen mot Degerfors fick Oke Akpoveta och Max Svensson ta steget till bänken och Jonathan Larsson, som blir borta i ett par veckor med en bristning i låret, saknades. Andreas Landgren gjorde comeback i startelvan – på nygammal position som innermittfältare. I anfallet tog Monday Samuel en startplats och Jonatan Olsson inledde som högerback.Djurgården dominerade bollinnehavet, utan att komma till några riktigt klara målchanser innan paus. HIF fick koncentrera sig på försvarsspel och hade svårt att få till något samlat anfallsspel.Othman El Kabir hade kanske det bästa läget före paus när han sköt från ett par meters håll på ett inspel snett inåt bakåt från Jonathan Augustinsson. Bollen gick dock utanflr.Oke Akpoveta ersatte Andreas Landgren i halvtid, vilket innebar att Monday Samuel flyttades ned från anfall till innermittfält.Ett par minuter in i halvleken kom HIF:s första avslut på mål. Anton Wede, som efter ett par matcher på centralt mittfält var tillbaka på en kant, stod för en fin dribblingsräd och tvingade Andreas Isaksson att rädda till hörna.Under en femminutersperiod i mitten av halvleken skapade Djurgården fler bra lägen än vad lagen gjorde tillsammans under resten av matchen. På en serie hörnor fick både Magnus Eriksson och Jacob Une Larsson ett antal möjligheter, men stod inte Matt Pyzdrowski i vägen så gick bollen utanför.Även Kim Källström skapade en bra chans med ett tungt skott, men istället blev det Othman El Kabir som gjorde matchens enda mål. 17-årige Caspar Seger, som ersatt Monday Samuel i minut 61, kom in sent i en duell med Magnus Eriksson och domaren blåste straff. El Kabir slog den mycket bra, in i mål i det övre vänstra hörnet.HIF jagade en kvittering och kom nära i slutminuterna. Akpoveta, som stod för ett lovande inhopp, fick chans från nära håll på inspel från Wede, men Isaksson räddade. På den efterföljande hörnan fick Alexander Achinioti-Jönsson en bra chans sedan Isaksson kommit ut fel, men hans nick gick precis utanför.På tilläggstid ådrog sig sedan Seger sitt andra gula kort och visades ut.- HIF förlorade samtliga tre matcher i Svenska Cupens gruppspel 2016-17 och har en del att jobba med inför seriepremiären mot Trelleborg om fyra veckor.- Skadelistan har dock varit lång och mot Djurgården gjorde HIF sin klart bästa insats i gruppspelet. Försvarsspelet var klart bättre än tidigare och man var inte långt ifrån att klara ett mållöst resultat.Stod för flera bra räddningar.Kändes stabil och resolut i försvarsspelet.Stabil insats! Klart bättre än i de bägge tidigare cupmatcherna.18-åringen gjorde det riktigt bra idag. Höll undan i eget straffområde.Godkänd utan att glänsa.Försvann under perioder och led av att HIF inte hade så mycket boll.Bra i närkampsspelet, sämre i passningsspelet. Klart förbättrad jämfört med tidigare cupmatcher.Bra defensivt jobb i årets första match från start, bidrog inte så mycket offensivt.Hade ett par bra aktioner och ser ut att trivas bättre på en kant. Fick dock inte ut så mycket av de flesta av sina löpningar med boll. Bidrog ändå en hel del offensivt mot slutet av matchen.Såg bra ut igen, framför allt i andra halvlek.Inte alls lika framgångsrik som mot Degerfors. Innermittfältare första kvarten av andra halvlek. Nyttigare där än på topp idag.Ganska lovande inhopp. Bra bollbehandling.Såg lovande ut, men kanske lite övertänd då han orsakade straff och blev utvisad. Tog för sig i närkampsspel och passningsspel., hade ett par bra aktioner) spelade för kort tid för att betygsättas.Nu satte HIF defensiven. Bra!.Med tanke på hur spelet såg ut i matchen mot BP och första halvlek mot Degerfors var det här ett klart fall framåt. Man var nära bortapoäng mot lag från högre serie.(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)5 min – GULT KORT, HIF: Andreas Landgren kommer in sent i duell med Källström.10 min – AVSLUT, DIF: El Kabir skjuter ur höger innerposition. Utanför.16 min – GULT KORT, DIF: Jesper Karlström drar i Landgren.22 min – GULT KORT, DIF: Jacob Une Larsson river ned Lange på mittplan i samband med en kontring. Domaren dömer fördel till HIF och varnar vid nästa avblåsning.23 min – AVSLUT, DIF: Mayambela kommer runt till vänster och avslutar. Pyzdrowski räddar till hörna.31 min – MÅLCHANS, DIF: Augustinsson kommer förbi till vänster och spelar bollen snett inåt bakåt till El Kabir, som från 7-8 meter avslutar utanför.37 min – AVSLUT, HIF: Christensen avslutar ur höger ytterposition, över och utanför på ett vänsterinlägg från A Eriksson.45+1 min – AVSLUT, DIF: Karlström skjuter högt över.Paus – BYTE, HIF: Oke Akpoveta IN, Andreas Landgren UT. Samuel tar steget ned som mittfältare, Akpoveta in som anfallare.Paus – BYTE, DIF: Tim Björkström IN, Marcus Hansson UT.49 min – AVSLUT, HIF: A Wede tar med sig bollen från central position, går förbi Källström och Ceesay och avslutar från 18 meter. Isaksson räddar till hörna. Bra aktion!56 min – AVSLUT, DIF: M Eriksson får bra läge i straffområdet. Hans avslut går dock på Weberg och ut till hörna.56 min – AVSLUT, DIF: Une Larsson nickar mot mål i bortre delen av straffområdet. Pyzdrowski räddar till hörna.57 min – AVSLUT, DIF: Ceesay avslutar från 11 meter på hörna. Via HIF-försvarare till hörna.58 min – MÅLCHANS, DIF: Une Larsson blir helt fri till vänster i straffområdet på ett M Eriksson-inlägg som touchats av Helstrup. Pyzdrowski kommer ut snabbt och räddar till hörna.59 min – MÅLCHANS, DIF: Källström skickar fram bollen till Mayambela. Han slår in bollen i straffområdet från vänster och M Eriksson avslutar direkt. Bollen rullar precis utanför stolpen.60 min – AVSLUT, DIF: Mayambela spelas fram till högerläge av M Eriksson. Hans avslut räddas av Pyzdrowski.61 min – BYTE, HIF: Casper Seger IN, Monday Samuel UT.62 min – AVSLUT, DIF: Karlström skjuter strax utanför ur höger innerposition från 18 meter.65 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta kommer in mycket sent i duell med Källström.70 min – AVSLUT, DIF: Une Larsson skjuter över från distans.71 min – MÅLCHANS, DIF: Källström skjuter skarpt skott strax utanför bortre stolpen ur höger ytterposition.72 min – BYTE, DIF: Kevin Walker IN, Jonathan Augustinsson UT.72 min – BYTE, DIF: Amadou Jawo IN, Jesper Karlström UT.74 min – BYTE, HIF: Alex Timossi-Andersson IN, Martin Christensen UT. Lange kliver ned som höger mittfältare, Timossi-Andersson in som forward.74 min – STRAFF, DIF: Seger tacklar M Eriksson i straffområdet. Straff blåses.74 min – GULT KORT, HIF: Kasper Seger varnas för förseelsen som leder till straffen.75 min – MÅL, DIF: Othman El Kabir skjuter in straffen i det vänstra övre hörnet. Pyzdrowski går åt andra hållet.78 min – GULT KORT, DIF: Ottman El Kabir knuffar ned Lange på mittplan.80 min – AVSLUT, HIF: A Wede skjuter ur svår vinkel från vänster efter hörna. Isaksson får ut bollen till hörna.85 min – GULT KORT, HIF: Alexander Achnioti-Jönsson tacklar M Eriksson.86 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta avlossar skott från 25 meter. Isaksson räddar till hörna.88 min – MÅLCHANS, HIF: A Wede spelar in bollen i boxen från vänster längs marken. Akpoveta får chansen framför mål, men Isaksson lyckas stoppa bollen.90 min – MÅLCHANS, HIF: Hörna från A Eriksson. Achinioti-Jönsson får nickchans från nära håll efter en tveksam utrusning av Isaksson. Bollen går precis utanför. Mycket nära 1-1!90+1 min – RÖTT KORT, HIF: Kasper Seger får sitt andra gula kort när han tacklar El Kabir.