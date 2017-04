GAIS-HIF 0-0: Referat och spelarbetyg

HIF inkasserade sitt tredje raka kryss genom en mållös match borta mot Gais. Anton Wede fick chansen att göra 0-1 från straffpunkten, men Gais målvakt Damir Mehic stod för en bra räddning.

SUPERETTAN, OMGÅNG 4

Gamla Ullevi, 22 april 2017, kl 1600:



Gais-HIF 0-0 (0-0)

Publik: 3580



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson, Peter Larsson, Frederik Helstrup Jensen (Charlie Weberg, 38), Adam Eriksson – Martin Christensen (Surprise, 63), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Anton Wede (Max Svensson, 82) – Jesper Lange, Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Viktor Ljung (b), Monday Samuel (mf/fw), Alex Timossi Andersson (fw).



Skadade/avstängda: Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Gais (3-5-2): Damir Mehic – Alexander Leksell, Carl Nyström, Steven Old – Niclas Andersen (Erik Westermark, 62), Dan Keat, Dusan Djuric, Johan Svahn (Andreas Peterson, 69), James Sinclair – Dardan Rexhepi, Alibek Aliev (Luka Mijailevic, 83).



Ej använda avbytare: Tobias Johansson (mv), Sebastian Möller, Rickson Mansiamina, Felix Kasper.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF hade inlett Superettan med en seger och två oavgjorda. Senast blev det 1-1 hemma mot Gefle, i en match där HIF var klart närmast segern.



- Tränare Per-Ola Ljung hade tagit ut samma elva som mot Gefle, vilket innebar att Alexander Achinioti-Jönsson fortsatte som högerback istället för skadade Jonatan Olsson.



- På HIF:s bänk var Surprise, avstängd senast, tillbaka. Där återfanns också Viktor Ljung, på väg mot comeback efter ett år långt skadeuppehåll.



- Gais hade startat seriespelet svagt. En mållös premiär mot Norrby hade följts av förluster mot Dalkurd och Syrianska. Den sistnämnda matchen förlorades med 1-2 borta i den förra omgången, vilket var förlustsiffror i underkant. Gais hade stora problem i den matchen, vilket gjorde att tränare Benjamin Westman gick över till ett 3-5-2-system till dagens match.



Första halvlek:

Det var en ganska fysisk och tät första halvlek, där inget av lagen lyckades med att etablera något tryck mot motståndarens del av planen. Chanser att göra mål saknades dock inte.



HIF borde tagit ledningen i den 24:e minuten, då Anton Wede fick chansen att slå in bollen från 11 meter sedan Alexander Achinioti-Jönsson dragits ned i straffområdet, men hemmamålvakten Damir Mehic stod för en fin räddning i sitt högra hörn i målvaktshöjd.



Steven Old var nära att ge Gais ledningen efter bara ett par minuter, men hans avslut från nära håll på en frispark från Johan Svahn gick över. Dardan Rexhepi hade utöver det ett friläge, men hans avslut rullade utanför Matt Pyzdrowskis stolpe. Frisparksmöjligheter för Johan Svahn och Martin Christensen fanns också, men lagen gick till pausvila med ställningen 0-0.



I den 38:e minuten tvingades HIF till ett byte då Charlie Weberg ersatte en skadad Frederik Helstrup Jensen i mittförsvaret – Webergs debut i seriespel.



Andra halvlek:

HIF var bättre efter paus, men fick också anstränga sig för att freda målet under en sista slutforcering från Gais.



Någon riktigt stor chans till ett segermål kom dock inte – närmast var HIF:s inhoppare Surprise, som med två minuter kvar av ordinarie speltid sköt ett tungt skott precis utanför från position precis utanför straffområdet.



På tilläggstid fick Dardan Rexhepi två nickchanser i straffområdet, men Matt Pyzdrowski stod i vägen båda gångerna – precis som han gjort tio minuter tidigare då Dusan Djuric testade med ett oväntat skott från distans.



Summering:

- Matchen slutade mållöst – HIF:s tredje raka oavgjorda resultat.



- Efter fyra spelade matcher har man samlat ihop sex poäng. Med det är man tre efter serieledande Öster, som tappade sina första poäng i dagens 1-2-förlust hemma mot Dalkurd.



- Gais står fortfarande utan seger i Superettan 2017 och med bara ett mål framåt.



- Nästa HIF-match spelas på måndag den 1 maj, hemma mot Degerfors.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6,5

Flera stabila räddningar. Två osäkra ingripanden före paus.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 7

Kändes tung och stabil på sin nya position .

FREDERIK HELSTRUP JENSEN (UT 38), 5

Osäkert ingripande i samband med Gais-kontring. Utgick med skada.

PETER LARSSON (K), 7 (*)

Fortsatt svår att tas med för Superettan-motståndarna. Höll rent framför Pyzdrowski

ADAM ERIKSSON, 6,5

Klart godkänd. Stabil bakåt.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 63), 6

Ett par bra inlägg och fasta situationer.

ANDREAS LANDGREN, 6

Hyfsad defensivt mot Gais tremannainnermittfält. Bidrog mindre offensivt.

EDWIN GYIMAH, 6,5

Ganska bra andra halvlek, även om han kanske kunde vårdat bollen bättre. Visade att han har kapacitet.

ANTON WEDE (UT 82), 5

Missade straff och lyckades inte med särskilt mycket offensivt.



JESPER LANGE, 5

Sämsta matchen den här säsongen. Osynlig och isolerad.

OKE AKPOVETA, 5,5

Bra på att suga in bollar, men inte så mycket mer idag.



CHARLIE WEBERG (IN 38), 6,5

Kändes trygg i sin seriedebut. Lovande.

SURPRISE (IN 63), 6,5

Ett par fina offensiva aktioner. Visade att han har offensiva kvaliteter för att vara startspelare.



Max Svensson (In 82, sent inhopp) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 6

Fortsatte att köra på med samma startelva som sist, vilket säkert kommer att löna sig i längden. Defensiven ganska bra på nytt.



Laginsatsen, 5,5

Poängen godkänd, men man hade kunnat hoppas på lite mer idéer i anfalsspelet. Släppte dock inte till särskilt många målchanser.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

5 min – MÅLCHANS, GAIS: Svahn slår frispark ur höger innerposition. Old får en fot på bollen framför mål, men den går precis över. Mycket farligt.

12 min – MÅLCHANS, GAIS: Svahn slår frispark från vänster innerposition från 30 meter. Bollen går i kryssribban och sedan ut via Pyzdrowskis händer.

14 min – AVSLUT, GAIS: Rexhepi provar avslut ur vänster innerposition från 18 meter. Snäv vinkel. Pyzdrowski räddar enkelt, även om bollen rör vid Achinioti-Jönsson på vägen.

22 min – GULT KORT, GAIS: Johan Svahn varnas för stämpling på Gyimah.

23 min – STRAFF, HIF: Achinioti-Jönsson kommer in i straffområdet från höger, där han stoppas av Keat. Domaren blåser straff.

24 min – STRAFFMISS, HIF: A Wede försöker slå in straffen till vänster, i mitten höjdmässigt. Mehic sträcker ut och räddar till hörna.

26 min – AVSLUT, GAIS: Djuric spelar Rexhepi i djupet. Denne får bollen i straffområdet och försöker få in den framför eller på mål, men den hinns inte upp av någon och går utanför.

29 min – MÅLCHANS, GAIS: Rexhepi spelas i djupet på kontring av Djuric. Han går enkelt förbi Helstrup och blir fri med Pyzdrowski från höger i straffområdet. Avslutet dock utanför bortre stolpen.

31 min – GULT KORT, GAIS: Carl Nyström varnas för att bryskt ha stoppat en förbilöpande Lange utanför straffområdet.

32 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen skjuter hårt pressad frispark ur vänster ytterposition från 23 meter. Mehic gör bra räddning i sitt högra hörn.

32 min – GULT KORT, HIF: Alexander Achinioti-Jönsson varnas.

34 min – GULT KORT, GAIS: Dusan Djuric varnas för att ha dragit ned A Wede i samband med en omställning.

38 min – BYTE, HIF: Charlie Weberg IN, Frederik Helstrup Jensen UT. Helstrup utgår med skada.



52 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta vänder bort Nyström och avslutar ur svår vinkel till vänster i boxen. Utanför.

62 min – BYTE, GAIS: Erik Westermark IN, Niclas Andersen UT.

63 min – BYTE, HIF: Surprise IN, Martin Christensen UT. Surprise in på vänsterkanten, A Wede flyttar till höger mittfält.

68 min – AVSLUT, GAIS: Frispark slås in most straffområdet där Old först nickar bollen innan Rexhepi nickar mot mål från nära håll. Pyzdrowski med på noterna.

69 min – BYTE, GAIS: Andreas Peterson IN, Johan Svahn UT.

74 min – AVSLUT, HIF: Landgren avslutar från 20 meter. Via Gais-spelare till hörna.

78 min – AVSLUT, GAIS: Aliev nickar i boxen på frisparksinlägg från Peterson. Över.

82 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Anton Wede UT.

82 min – AVSLUT, GAIS: Djuric skjuter från knappt 25 meter. Pyzdrowski räddar till hörna.

83 min – BYTE, GAIS: Luka Miljailevic IN, Alibek Aliev UT.

83 min – AVSLUT, GAIS: Mijailevic nickar på högerhörna. Pyzdrowski räddar.

87 min – AVSLUT, GAIS: Mijailevic skjuter utanför.

88 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise får bollen av Gyimah och skjuter från 18 meter ur vänster innerposition. Precis utanför-

90+3 min – MÅLCHANS, GAIS: Nick från nära håll från Rexhepi på fint uppspel från Djuric. Pyzdrowski räddar.

90+4 min – AVSLUT, GAIS: Rexhepi nickar. Pyzdrowski räddar.

90+4 min – GULT KORT, GAIS: Dan Keat stoppar Surprise bryskt i samband med en kontring.

