HIF-BP 0-4: Referat och spelarbetyg

HIF 0-4-förlorade seriefinalen mot BP.

SUPERETTAN, OMGÅNG 12

Olympia, 12 juni 2017, kl 1900:



HIF-IF Brommapojkarna 0-4 (0-3)

0-1 Carl Starfelt (10, assist Markus Gustafsson), 0-2 Viktor Gyökeres (42, ass. Budimir Janosevic), 0-3 Gyökeres (45, ass. Johan Falkmar), 0-4 Christopher Brandeborn

Publik: 7683



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Viktor Ljung (Monday Samuel, 73), Carl Johansson (Anton Wede, 86), Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Max Svensson, 66), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise – Jesper Lange, Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf), Frederik Helstrup Jensen (b), Alex Timossi Andersson (fw).



Skadade/avstängda: Peter Larsson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Brommapojkarna (4-3-3): Budimir Janosevic – Johan Falkmar, Carl Starfelt, Erik Figueroa, Joel Qwiberg – Gustav Sandberg-Magnusson, Tim Söderström, Markus Gustafsson – Christopher Brandeborn, Viktor Gyökeres, Kevin Kabran.



Ej använda avbytare: Rasmus Emanuelsson (mv), Kyle Konwea, Besard Sabovic, Jacob Stensson.



Så var matchen:



Före matchen:

- Toppmöte i Superettan! Ettan mot tvåan i tabellen. BP ledde serien med imponerande raden 9-1-1, fem poäng före obesegrade HIF (6-5-0).



- Senast klarade HIF oavgjort, 1-1, borta mot svåra Falkenberg. Det var en match där hemmalaget hade det mesta av spelet, men Di röe var effektiva och släppte till få målchanser.



- Jämfört med den matchen gjorde Per-Ola Ljung en ändring i sin startelva: Oke Akpoveta, avstängd senast, tog plats i anfallet istället Anton Wede.



- Lagen möttes i Svenska Cupens gruppspel i vintras. BP, nykomling i serien efter en överlägsen seger i Division 1 norra i fjor, krossade ett svårt skadedrabbat HIF med 3-0 hemma i premiären och gick ända till semifinal - där det dock blev respass mot IFK Norrköping.





Första halvlek:

HIF spelade med ett ganska framgångsrikt presspel under den första halvan av halvleken. Det var ett ställningskrig på planen, där båda lagen kom till en del avslut, men främst utifrån, ur ganska ofarliga lägen.



Halvlekens mål gjordes av bortalaget, som visade upp stark effektivitet. Marcus Gustafsson slog en bra hörna från vänster och innerbacken Carl Starfelt dök upp framför mål och nickade in 0-1 efter nio minuters spel.



Allt eftersom halvleken led fick Brommapojkarna till mer spel på mittfältet och det tog längre och längre tid mellan HIF:s anfall på offensiv planhalva. Det var dock precis efter ett sådant, när Budimir Janosevic plockat upp bollen, som 0-2 kom.



BP-målvaktens utspark skar rakt igenom HIF-laget och frispelade Viktor Gyökeres, som fri med Matt Pyzdrowski placerade in bollen i mål.



Då hade det gått 42 minuter och ett chockat HIF släppte sedan även in 0-3 innan det var dags för halvtidsvila. Johan Falkmar fick bollen efter kombination med Gustav Sandberg Magnusson och framför mål dök Gyökeres upp och nickade in sitt andra mål.



Andra halvlek:

HIF lyckades åstadkomma en forcering för att komma in i matchen under den första delen av andra halvlek. Jesper Lange tog sig fram till två fina nicklägen under de inledande minuterna, men fick bollen över ribban bägge gångerna. Edwin Gyimah hade två hyfsade skott, men Janosevic stod i vägen.



Men HIF fick inte betalt för spelövertaget och de sista 20 minuterna kändes mest som en transportsträcka mot slutsignalen. I slutskedet kontrade dessutom BP in ett fjärde mål – Christopher Brandeborn var sist på bollen den gången.





Summering:

- HIF åkte på säsongens första förlust – en rejäl sådan. Spelmässigt var man med bra i matchen under långa perioder, men i straffområdena var det klasskillnad mellan lagen.



- Man är nu tio poäng bakom serieledande BP – men fortfarande tvåa i tabellen eftersom Dalkurd förlorade borta mot nya trean Örgryte.



- Nästa match spelas mot just Dalkurd, på Domnarvsvallen på söndag.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6

Kunde inte göra något åt målen.



VIKTOR LJUNG (UT 73), 5

Hade problem att försvara sin kant.

CHARLIE WEBERG, 5

För det mesta bra. Bra bollbehandling. Går bort sig i defensiven på 0-2. Några slarviga uppspel.

CARL JOHANSSON, 5,5

Får nog säga varit bäst i backlinjen. Men ojämn i agerandet.

ADAM ERIKSSON, 5,5

Kommer inte runt särskilt mycket på sin kant. Då blir HIF:s anfallsspel lidande.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 63), 5

Kom inte till sin rätt.

ANDREAS LANDGREN, 5,5

Började bra, men bidrog inte tillräckligt offensivt.

EDWIN GYIMAH, 6 (*)

Stark och stabil i defensiven. Två bra skott.

SURPRISE, 5,5

Gör ett gediget jobb defensivt. Men inte tillräckligt bidragande framåt. Fick bra läge i boxen, men kom inte till skott.



JESPER LANGE, 6

Är något av en bläckfisk i straffområdet i vissa stunder, vinner bollar. Fick två bra nicklägen, borde nog satt ett av dem.

OKE AKPOVETA, 5

Kom inte till sin rätt.



MAX SVENSSON (IN 63), 5,5

Bra aktioner blandades med enkla bolltapp.



Monday Samuel (In 73, satte inget jättestort avtryck) och Anton Wede (In 86, sent inhopp) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 4,5

0-4 på hemmaplan ger långt ifrån godkänt betyg. Spelet såg bra ut inledningsvis, framför allt i pressen. Men på sista tredjedelen hade HIF inte mycket.



Laginsatsen, 4

Även om mycket var bra före paus var spelet i straffområdena under all kritik. 0-4 på hemmaplan kan bara ge lågt betyg.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

2 min – AVSLUT, HIF: Landgren skjuter utanför från 22 meter.

7 min – AVSLUT, BP: Kabran skjuter från 24 meter. Pyzdrowski räddar till hörna.

8 min – AVSLUT, BP: Vänsterhörna från Gustafsson nickas i bortre delen av målområdet av Figueroa. Utanför.

9 min – AVSLUT, HIF: Söderström dräller med bollen utanför eget straffområdet och Akpoveta snor åt sig den. Avslutar utanför ur centralt läge.

10 min – MÅL, BP: Gustafsson slår hörna från vänster. Carl Starfelt nickar bollen i mål.

12 min – AVSLUT, HIF: Surprise skjuter över.

15 min – AVSLUT, HIF: Lange nickar på inlägg från Christensen. Svårt läge, inga problem för Janosevic.

22 min – AVSLUT, BP: Figueroa nickar högt över på vänsterhörna från Gustafsson.

24 min – AVSLUT, BP: Söderström skjuter ur höger innerposition. Pyzdrowski räddar.

25 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta nickar från 18 meter. Janosevic räddar.

32 min – AVSLUT, BP: Söderström skjuter ur höger ytterposition. Över.

33 min – AVSLUT, BP: Gustafsson skjuter ur vänster ytterposition. Över.

36 min – MÅLCHANS, HIF: Akpoveta skjuter ur vänster innerposition från 18 meter i ett till synes ganska ofarligt läge. Bollen tar dock i Starfelts rygg och går strax utanför.

38 min – AVSLUT, HIF: Gyimah skjuter från 25 meter. En bra bit utanför.

39 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta kommer sent in i duell med Sandberg Magnusson.

43 min – MÅL, BP: Gyökeres spelas fri med fin utspark från Janosevic. Han undkommer offside och fri med Pyzdrowski placerar han in 0-2.

45 min – MÅLCHANS, BP: Qwiberg avlossar bra skott från 19 meter ur vänster innerposition. Pyzdrowski sträcker ut och räddar nere i sitt högra hörn.

45 min – MÅL, BP: Falkmar får bollen av Sandberg Magnusson och slår inlägg från höger. Framför mål står Viktor Gyökeres och nickar in 0-3 från nära håll.



Paus – STATISTIK: Avslut: 10-14. På mål: 5-8. Hörnor: 4-10. Offside: 0-0.



47 min – AVSLUT, HIF: Surprise slår frispark ur vänster ytterposition. Lange nickar utanför.

47 min – MÅLCHANS, HIF: Gyimah skjuter hårt skott från 17 meter. Janosevic räddar.

49 min – AVSLUT, BP: Brandeborn skjuter ur höger ytterposition i straffområdet. Utanför.

51 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen slår hörna från vänster. Lange får fritt läge, nickar över.

52 min – MÅLCHANS, HIF: Eriksson slår vänsterinlägg. Lange nickar över från nära håll.

54 min – AVSLUT, HIF: Eriksson skjuter över från 25 meter.

57 min – GULT KORT, HIF: Andreas Landgren varnas för filmning i straffområdet.

66 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Martin Christensen UT.

68 min – AVSLUT, BP: Gyökeres får bollen i straffområdet efter fin skarvning av Brandeborn. Skjuter över och utanför.

72 min – MÅLCHANS, BP: Figueroa nickar från nära håll på högerhörna från Gustafsson. Över.

73 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Viktor Ljung UT. Samuel går in på innermittfältet. Landgren tar Ljungs plats som högerback.

74 min – MÅLCHANS, HIF: Gyimah får bollen strax utanför straffområdet och skjuter markskott ur höger innerposition. Janosevic sträcker ut och räddar.

76 min – AVSLUT, BP: Brandeborn spelar bollen snett inåt bakåt och skott kommer från Kabran. Via HIF-spelare till hörna.

77 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise får chans framför mål, men får inte iväg avslut.

82 min – BYTE, BP: Jacob Ortmark IN, Tim Söderström UT.

85 min – MÅL, BP: Kontring. Till slut hamnar bollen hos Christopher Brandeborn, som slår in 0-4 från nära håll.

86 min – BYTE, HIF: Anton Wede IN, Carl Johansson UT.

88 min – BYTE, BP: Luca Gerbino Polo IN, Kevin Kabran UT.



Slut – STATISTIK: Avslut: 19-21. På mål: 8-11. Hörnor: 8-16. Offside: 0-0.

0 KOMMENTARER 528 VISNINGAR 0 KOMMENTARER528 VISNINGAR GUSTAV LUNDBLAD

info@gustavlundblad.com

2017-06-12 21:44:43 info@gustavlundblad.com2017-06-12 21:44:43

ANNONS:

Fler artiklar om Helsingborg

Helsingborg

2017-06-12 22:04:38

Helsingborg

2017-06-12 21:44:43

Helsingborg

2017-06-04 19:59:03

Helsingborg

2017-05-30 00:30:00

Helsingborg

2017-05-29 23:01:13

Helsingborg

2017-05-29 22:51:16

Helsingborg

2017-05-29 21:51:24

Helsingborg

2017-05-29 08:29:00

Helsingborg

2017-05-23 00:09:00

Helsingborg

2017-05-22 22:08:28

ANNONS:

TitanicHIF 0-4-förlorade seriefinalen mot BP.Respekt, sorg och kärlek men aldrig skilsmässa.Så gick HIF:s tre mål till. Monday Samuel och Jesper Lange kommenterar.HIF E-zines nye krönikör Danjin Malinovic berättar om en kväll 20 mil från Olympia och ett steg närmare allsvenskan.Per-Ola Ljung, Monday Samuel och Jesper Lange om segern.HIF vann en tät match hemma mot Syrianska.HIF firar 110-årsjubileum med match hemma mot Syrianska ikväll.Gustav Lundblad kommenterar HIF:s seger borta mot Öster.Martin Christensen plockade hem tre poäng till HIF med ett mäktigt avgörande skott i den 92:a minuten.