HIF-DEG 2-3: Referat och spelarbetyg

HIF förlorade cupmatchen hemma mot Degerfors trots en ganska bra andrahalvlek. Di röes båda mål gjordes av comebackande Monday Samuel.

SVENSKA CUPEN 2016-17, GRUPP 6, OMGÅNG 2

Olympiafältets plan 10, 26 februari 2017, kl 1400:



HIF-Degerfors IF 2-3 (0-2)

0-1 Sargon Abraham (9, assist Govand Haidar), 0-2 Marcus de Bruin (33, ass. Erik Lindell), 1-2 Monday Samuel (46, ass. Jesper Lange), 1-3 Alexander Andersson (48, ass. Marcus de Bruin), 2-3 Monday Samuel (71, ass. Jesper Lange)

Publik: 1178



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Jonathan Larsson (Jonatan Olsson, 19), Charlie Weberg, Frederik Helstrup Jensen (68, ass. Andreas Landgren), Adam Eriksson – Martin Christensen, Alexander Achinioti-Jönsson, Anton Wede, Max Svensson – Jesper Lange, Oke Akpoveta (Monday Samuel, 45).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Carl Thulin (b), Caspar Seger (mf), Moustafa Zeidan (mf).



Skadade/avstängda: Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Peter Larsson (b), Carl Wede (mf), Monday Samuel (mf), Surprise (mf), Mikael Dahlberg (fw), Alex Timossi-Andersson (fw).



Degerfors IF (3-4-2-1): Oscar Klasson – Erik Sachs, Jonas Olsson, Christoffer Wiktorsson – Erik Lindell, Sebastian Olsson (Oliver Nilsson, 61), Nikola Ladan, Marcus de Bruin – Sargon Abraham (Andreas Holmberg, 82), Govand Haidar (Andreas Jansson, 87) – Alexander Andersson.