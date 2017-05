HIF-DEG 3-0: Referat och spelarbetyg

HIF tog en säker 3-0-seger hemma mot Degerfors.

SUPERETTAN, OMGÅNG 5

Olympia, 1 maj 2017, kl 1700:



HIF-Degerfors IF 3-0 (1-0)

1-0 Jesper Lange (33, assist Adam Eriksson), 2-0 Självmål (53, Erik Sachs), 3-0 Max Svensson (70, ass. Oke Akpoveta)

Publik: 6067



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson, Peter Larsson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Max Svensson, 58), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise (Alex Timossi Andersson, 78) – Jesper Lange, Oke Akpoveta (Monday Samuel, 72).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Viktor Ljung (b), Frederik Helstrup Jensen (b), Carl Thulin (b), Moestafa Zeidan (mf).



Skadade/avstängda: Carl Johansson (b), Jonatan Olsson (b), Anton Wede (mf), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Degerfors IF (3-4-2-1): Oscar Klasson (Jesse Öst, 14) – Erik Sachs (Govand Haidar, 75), Jonas Olsson, Christoffer Wiktorsson – Erik Lindell, Sebastian Ohlsson, Nikola Ladan, Marcus de Bruin – Sargon Abraham, Mihlali Mayambela (Alexander Andersson, 60) - Shpetim Hasani.



Ej använda avbytare: Kevin Gustavsson Stolpe, Andreas Holmberg, Filip Stankovic, Oliver Nilsson.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF var i behov av en seger efter en vinst och tre oavgjorda på de fyra inledande matcherna i Superettan 2017.



- Särskilt fler mål fanns det förhoppningar om – på de senaste fem halvlekarna hade HIF bara gjort ett mål – ett Gefle-självmål på Olympia.



- Senast blev det 0-0 borta mot Gais. I den matchen utgick Frederik Helstrup Jensen skadad med ljumskproblem och idag ersattes han i startelvan gjorde Charlie Weberg, som stod för ett bra inhopp mot Gais. Helstrup fanns dock med på bänken.



- P-O Ljung tvingades till en till förändring jämfört med Gais-matchen. Anton Wede har problem med en höft och kom inte till spel. På vänster mittfält började istället Surprise – sydafrikanens första startmatch för året.



- Degerfors har startat säsongen bra och återfanns på femteplats i tabellen inför matchen, en poäng före HIF. Senast blev det dock förlust, 0-1 hemma mot Värnamo.



- Degerfors gästade HIF för bara två månader sedan, i cupgruppspelet. Den gången vann man en jämn match med 2-3.





Första halvlek:

HIF dominerade spelbilden, utan att skapa särskilt många chanser. Halvlekens enda mål, HIF:s första på nästan 200 spelminuter, kom till efter ett fint anfall. Surprise såg Adam Eriksson löpa fram längs vänsterkanten och spelade in bollen i djupet mellan Degerfors höger- och mittback. Eriksson nådde fram till bollen till vänster om straffområdet och rullade in den framför mål, där Jesper Lange gled fram och petade in sitt tredje mål för säsongen.



Strax före det fick Oke Akpoveta ett fritt nickläge framför mål på ett fint inlägg från Martin Christensen, men anfallaren fick ingen riktig träff på bollen, som studsade utanför.



Degerfors tvingades tidigt i halvleken till ett målvaktsbyte, då Oscar Klasson skadade sig i samband med ett ingripande på ett Lange-friläge. Jesse Öst ersatte och kastades direkt in i hetluften när han kom ut och motade bort en hörna. Bollen landade hos Andreas Landgren, som sköt ett tungt skott med vänstern, men det tog på en Degerforsspelare och gick ut till ny hörna.



Andra halvlek:

Matchbilden, med ett HIF som hade ganska bra kontroll på händelseförloppet, illustrerade sig på ungefär samma sätt efter paus. Och 2-0 skulle komma ganska snabbt.



HIF:s andra mål blev ett dråpligt sådant. I samband med en hörna sköt Adam Eriksson ett skott från straffområdeslinjen. Bollen hamnade hos Sargon Abraham, som rensade undan bollen – men han träffade bara lagkamraten Erik Sachs huvud och bollen studsade in i eget mål.



Ett Degerfors i gungning hade sedan inte så mycket mer att säga till om. Istället fick Oke Akpoveta flera lägen att göra 3-0. Först petade han in bollen i mål, men vinkades av för offside. Därefter hann han med att göra ett avslut precis utanför och bränna ett friläge, innan han i den 70:e minuten slog en passning i sidled framför mål, som till slut nådde Max Svensson som kunde raka in bollen i mål. Det var 18-årige Svenssons första mål i seriesammanhang.



Därefter var matchen i princip helt avgjord och Edwin Gyimah var nära att göra ett fjärde mål för HIF, men hans nick på en vänsterhörna gick precis utanför.



Degerfors bästa möjlighet i matchen kom på tilläggstid, då inhopparen Govand Haidar fick öppet mål i straffområdet. Hans skott gick dock en bit över Matt Pyzdrowskis mål.



Summering:

- HIF är fortsatt obesegrat i Superettan 2017, och skuggar i och med segern topplagen. Det skiljer nu bara en poäng mellan HIF och serietrean Öster. Di röe, med nio insamlade poäng, är fyra efter serieledande Brommapojkarna och två efter Dalkurd på den andra direktuppflyttningsplatsen.

- Hemmalaget stod för en solid insats och vann klart rättvist.

- Nästa match spelas borta mot Åtvidaberg på måndag den 8 maj kl 1900. Nästa hemmamatch äger rum lördagen den 12 maj kl 1600, då IK Frej gästar Olympia.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6

Hade inte mycket att göra idag.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6,5

Fortsatt stabil i tredje matchen på ny position. Kommer med ganska bra framåt också.

PETER LARSSON (K), 7 (*)

Fortsatt ruggigt säker. Går från klarhet till klarhet. Håller ihop backlinjen.

CHARLIE WEBERG, 6,5

18-åringens brist på rutin märks inte alls. Duktig.

ADAM ERIKSSON, 7

Kom med bra i anfallsspelet. Låg bakom många lägen offensivt.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 58), 6,5

Hotade med sina patenterade överstegsfinter och inlägg. Spelade upp Marcus de Bruin på läktaren.

ANDREAS LANDGREN, 7

Har bra koll på mittens rike. Bidrar offensivt också. Trygg.

EDWIN GYIMAH, 6

Fortfarande lite ojämn, även om han löser de defensiva uppgifterna på ett bra sätt.

SURPRISE, 7 (*)

Comeback från start. Och det blev succé! Hade ett bra samarbete med Eriksson på kanten och orsakade mycket oreda i Degerfors försvar.



JESPER LANGE, 6,5

Alert. Interna skytteligaledaren slog till igen när han höll sig framme i målområdet.

OKE AKPOVETA, 6

Behöver ett mål och var verkligen nära att få det idag. Missade helt vid två tillfällen, var riktigt nära vid ett annat och en gång gjorde han mål – men fick det bortdömt för offside. Svag första halvlek, men bättre i andra. Assisterade till 3-0.



MAX SVENSSON (IN 58), 7

Fint inhopp. Gjorde mål och var nära att assistera till ett när han snyggt frispelade Akpoveta.



Monday Samuel (In 72, syntes för första gången sedan premiären, såg ut att vara vän med bollen) Alex Timossi Andersson (In 78, ser som vanligt farlig ut med sin fart) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 7,5

Har ingjutit stabilitet i HIF, som städade av en hemmamatch mot ett lag som låg före i tabellen som om det var 2011.



Laginsatsen, 7,5

HIF släppte till en enda riktig målchans under 90 minuters spel.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

5 min – AVSLUT, DEG: Hasani nickskarvar bollen till Abraham, som avslutar över från 17 meter.

11 min – AVSLUT, HIF: Surprise spelar Lange i djupet. Denne blir fri, men får lite tid på sig mot utrusande Klasson, som räddar till hörna.

13 min – BYTE, DEG: Jesse Öst IN, Oscar Klasson UT. Klasson skadar sig i samband med räddningen på Langes avslut.

14 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen slår vänsterhörna, som Öst kommer ut och motar bort. Skottläge uppstår för Landgren strax utanför straffområdet i höger innerposition. Bollen tar på försvarare och går till ny hörna.

16 min – AVSLUT, DEG: Abraham skjuter ur svår vänstervinkel. I burgaveln.

19 min – AVSLUT, HIF: Christensen slår högerinlägg till Akpoveta, som nickar från nära håll, men får inte mycket kraft i nicken. Öst räddar i sitt nedre vänstra hörn.

30 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen slår inlägg från höger. Akpoveta får chansen framför mål, men får ingen bra träff med sin nick och bollen går utanför.

34 min – MÅL, HIF: Surprise slår fin djupledsboll mellan högerback och mittback och en löpande A Eriksson rullar in bollen framför mål från vänster. Lange vräker sig fram och petar in 1-0.



Paus – STATISTIK: Avslut: 7-5. På mål: 4-1. Hörnor: 3-1. Offside: 4-2.



47 min – AVSLUT, DEG: Ohlsson skjuter. Inga problem för Pyzdrowski.

53 min – MÅL, HIF: Christensen slår hörna från vänster. Bollen nickas undan av Sachs, men Eriksson skjuter från 16 meter. Bollen träffar Abraham, som rensar undan bollen i bakhuvudet på Sachs, innan den studsar in i mål.

55 min – BORTDÖMT MÅL, HIF: A Eriksson rullar in bollen framför mål från vänster, där Akpoveta petar in bollen i mål. Men han avvinkas för offside.

56 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Martin Christensen UT.

60 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise slår bollen i djupled till A Eriksson, som spelar snett inåt bakåt till Akpoveta. Dennes avslut går centimeter utanför höger stolpe.

60 min – BYTE, DEG: Alexander Andersson IN, Mihlali Mayambela UT.

66 min – AVSLUT, DEG: Kontring. Abraham får bollen av Ladan och avancerar fram i banan och skjuter från 18 meter ur vänster innerposition. Pyzdrowski räddar.

70 min – MÅLCHANS, HIF: Svensson frispelar snyggt Akpoveta med djupledsboll från höger. Akpovetas avslut går dock rakt på Öst.

71 min – MÅL, HIF: Max Svensson gör 3-0 för HIF. Akpoveta spelar in bollen från vänster och i bortre delen av straffområdet dyker Svensson upp och slår in bollen i mål.

72 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Oke Akpoveta UT.

75 min – BYTE, DEG: Govan Haidar IN, Erik Sachs UT.

78 min – BYTE, HIF: Alex Timossi Andersson IN, Surprise UT. Samuel går ut till vänster och Timossi kommer in som anfallare.

83 min – MÅLCHANS, HIF: Svensson slår hörna från vänster. Gyimah nickar från nära håll, precis utanför.

90+1 min – MÅLCHANS, DEG: Stor möjlighet för Haidar, som får tomt mål på inspel från vänster. Hans skott från 4-5 meter går dock högt över.



Slut – STATISTIK: Avslut: 13-8. På mål: 6-3. Hörnor: 5-1. Offside: 6-2.

