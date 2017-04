HIF-GEF 1-1: Referat och spelarbetyg

HIF spelade oavgjort mot ett välorganiserat Gefle i årets andra hemmamatch.

SUPERETTAN, OMGÅNG 3

Olympia, 17 april 2017, kl 1500:



HIF-Gefle IF 1-1 (1-1)

0-1 Deniz Hümmet (1, assist Jesper Florén), 1-1 Självmål (24, Johan Oremo)

Publik: 6135



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson, Peter Larsson, Frederik Helstrup Jensen, Adam Eriksson – Martin Christensen (Alex Timossi Andersson, 85), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Anton Wede (Max Svensson, 70) – Jesper Lange, Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Viktor Ljung (b), Carl Thulin (b), Charlie Weberg (b), Monday Samuel (mf/fw).



Skadade/avstängda: Carl Johansson (b), Jonatan Olsson (b), Surprise (mf, avstängd), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Gefle IF (4-4-2): August Strömberg – Jesper Florén, Martin Rauschenberg, Anton Lans, Jens Portin (René Makondele, 23) – Christian Ljungberg (Piotr Johansson, 82), Kwame Bonsu, Jonas Lantto, Albin Lohikangas – Johan Oremo (Jacob Hjelte, 67), Deniz Hümmet.



Ej använda avbytare: Victor Frodig (mv), Jesper Björkman, Adam Bergmark Wiberg, Tsutshu Tshakasua, Adrian Bjelkendahl.



Så var matchen:



Före matchen:

- Andra hemmamatchen för säsongen. HIF skulle försöka ta sig tillbaka från raset i andra halvlek senast mot Varberg, då 3-0 i paus med till 3-3 i slutminuten.



- Jonatan Olsson, som startat de två första matcherna i serien som högerback, var skadad och ersattes av Alexander Achinioti-Jönsson. En ny position för Achinioti-Jönsson, som ju normalt är innermittfältare – även om han spelat mittback i U21-laget stundtals.



- Gefle kom från en mycket tung 2-5-förlust hemma mot IFK Värnamo – en match där man faktiskt ett tag låg under med 0-5. Det innebär att Gefle, som ju liksom HIF åkte ur allsvenskan i fjor, inlett Superettan-spelet med en oavgjord (2-2 borta mot Frej) och en förlust.



- På Gefles bänk satt gamla HIF-spelarna Jesper Björkman och René Makondele. Från start spelade den förre HIF-ungdomsspelaren Christian Ljungberg till höger på mittfältet.





Första halvlek:

Gefle chockade Olympia redan efter 19 sekunder. Jesper Florén slog ett inlägg från höger, som nickades in i mål från nära håll av Deniz Hümmet, som kom in mellan mittback och högerback och nådde högre än Alexander Achinioti-Jönsson.



Efter ett par svajiga minuter repade HIF dock nytt mod och var sedan, över halvleken sett, det bättre laget. Man hade mest av bollinnehavet och låg på mot ett avvaktande bortalag.



De stora chanserna uteblev dock – förutom vid ett tillfälle, och då blev det mål. Adam Eriksson slog från höger en av hela åtta HIF-hörnor, och via Johan Oremos huvud gick bollen rakt in i mål.



Strax innan paus hade Jesper Lange ett bra volleyavslut på en frispark från Martin Christensen. Bollen gick dock precis utanför.



Andra halvlek:

HIF var närmst ett segermål efter paus, men trots stort spelövertag kom man till få ordentliga målchanser. Gefle försvarade sig bra och skapade dessutom två bra lägen att få till ett 1-2-mål.



I den 55:e minuten slog Christian Ljungberg en frispark, som nickades mot mål av Johan Oremo. Matt Pyzdrowski stod för en fin räddning och fick ut bollen till hörna. Bortalagets andra chans kom i slutminuterna då René Makondele dök upp i straffområdet på ett Piotr Johansson-inlägg från höger. Avslutet från nära håll gick dock rakt på Pyzdrowski.



HIF hotade ofta i och utanför straffområdet, men Gefle höll målet rent från påhälsning. Närmast ett avgörande mål var nog Jesper Lange, som fick till en nick från nära håll på ett inlägg från Christensen. August Strömberg stod dock för en riktigt fin räddning och fick ut bollen till hörna.



Max Svensson gjorde ett fint inhopp som vänstermittfältare och höll på att bli matchjälte med oväntat avslut (eller var det tänkt som ett inlägg) från vänsterkanten. Bollen gick i ribban och ut efter att Strömberg sträckt ut och fått en fingerspets på den.



Summering:

- HIF spelade oavgjort och är obesegrat efter de tre inledande matcherna i Superettan.

- Man hade självklart velat vinna matchen, men Gefle var samtidigt en bra motståndare och HIF såg spelmässigt klart bättre ut än senast mot Varberg.

- Nästa match spelas borta mot Gais på lördag den 22 april kl 1600.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6,5

Fin räddning på Oremos nick.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6

Knappt godkänt på ovan position. Såg för det mesta stabil ut, men känslan var att han hade lite problem i duellspelet i eget straffområde. På mellanhand vid 0-1.

PETER LARSSON (K), 7 (*)

Hade mycket att göra men höll rent i eget straffområde. Numret större än motståndet.

FREDERIK HELSTRUP JENSEN, 7

Bra insats även här.

ADAM ERIKSSON, 6,5

Godkänd. Slog flera bra hörnor och en av dem gick via Johan Oremo in i mål.



MARTIN CHRISTENSEN, 6

Låg bakom en del med sina inlägg.

ANDREAS LANDGREN, 6,5

Jobbar över stora ytor, överlag bra.

EDWIN GYIMAH, 6,5

Vann tillsammans med Landgren en het kamp om mittens rike. Kändes lite jämnare än i de två tidigare framträdandena.

ANTON WEDE, 6

OK.



JESPER LANGE, 7

Fortsatt het. Aktiv, kvick och alert i straffområdet. Nära bli målskytt.

OKE AKPOVETA, 6

Godkänd. Lyckas inte med allt, men hyfsad kvalitet.



MAX SVENSSON, 6,5

Superettan-debut. 18-åringen tog för sig och var nyttig i sitt inhopp på vänstermittfältet. Nära bli målskytt också med oväntat avslut.



Alex Timossi Andersson (In 85, hotade med sin speed i seriedebut) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 6,5

Laget reste sig bra efter genomklappningen i Varberg. Gjorde rätt som gav Max Svensson chansen. Achinioti kan säkert bli en bra lösning på högerbacksplats också.



Laginsatsen, 6,5

Stabil insats. Spelar man såhär kommer man att ta trepoängare också.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

1 min – MÅL, GEF: Gefle gör efter 0-1 efter 19 sekunders spel. Florén slår ett fint högerinlägg och framför mål nickar Deniz Hümmet in bollen i mål från nära håll.

6 min – GULT KORT, GEF: Deniz Hümmet varnas.

7 min – AVSLUT, HIF: Lange slår in bollen mot från snäv vinkel i straffområdet. Bollen tar på Gefle-spelare, men Strömberg räddar.

23 min – BYTE, GEF: René Makondele IN, Jens Portin UT. Portin skadad.

24 min – MÅL, HIF: Eriksson slår hörna från höger som går rakt in i mål via Gefle-spelare.

30 min – AVSLUT, GEF: Hümmet skjuter över från 18 meter efter att en frispark studsat i muren.

39 min – AVSLUT, GEF: Oremo nickar från nära håll på inlägg från Makondele. Pyzdrowski räddar.

45+2 min – AVSLUT, HIF: Christensen slår frispark från höger ytterposition. Lange avslutar på volley i straffområdet, precis utanför. Halvfarligt.



Paus – STATISTIK: Avslut: 8-4. På mål: 3-2. Hörnor: 8-1. Offside: 0-1.



51 min – MÅLCHANS, HIF: Lange snor åt sig bollen i straffområdet efter att Akpoveta missat ett avslut. Hans skott går en meter utanför.

55 min – MÅLCHANS, GEF: Ljungberg slår frispark ur vänster innerposition. Oremo nickar i straffområdet och tvingar Pyzdrowski till stark räddning. Till hörna.

55 min – AVSLUT, GEF: Lantto skjuter ur höger innerposition efter hörna. Över.

59 min – GULT KORT, HIF: Jesper Lange drar i Makondele på mittplan.

67 min – BYTE, GEF: Jacob Hjelte IN, Johan Oremo UT.

68 min – MÅLCHANS, HIF: Helstrup håller kvar bollen innanför offensiva kortlinjen efter en hörnsituation och spelar den bakåt till Christensen. Denne slår ett inlägg från höger, som nickas i främre delen av straffområdet av Lange. Strömberg gör reflexräddning. Stor målchans.

70 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Anton Wede UT.

70 min – AVSLUT, GEF: Bonsu skjuter från 18 meter. Utanför.

73 min – AVSLUT, HIF: Gyimah skjuter från 16 meter. Över.

74 min – MÅLCHANS, HIF: Svensson slår ett inlägg (?) från vänster. Bollen tar på Gefle-spelare och Strömberg tvingas sträcka ut och räddar bollen via ribban till hörna.

82 min – BYTE, GEF: Piotr Johansson IN, Christian Ljungberg UT.

83 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta varnas för gest mot liggande Lans efter frisparksavblåsning.

85 min – BYTE, HIF: Alex Timossi Andersson IN, Martin Christensen UT.

88 min – MÅLCHANS, GEF: Makondele avslutar från nära håll på inspel från Johansson från höger. Pyzdrowski kan fånga bollen.

90+2 min – AVSLUT, HIF: Lange försöker lura Strömberg och lobba in bollen från inläggsläge till höger. Bollen går dock över.



Slut – STATISTIK: Avslut: 14-10. På mål: 5-3. Hörnor: 11-6. Offside: 1-1.

