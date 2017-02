HIF-HØR 2-2: Matchfakta och referat

Efter underläge 0-2 i paus klarade HIF oavgjort i Sundsderbyt mot FC Helsingør. Jesper Lange stod för 1-2-målet och assisterade sedan Max Svensson till 2-2.

TRÄNINGSMATCH

Olympiafältet plan 10, 4 februari 2017, kl 1400:



HIF-FC Helsingør 2-2 (0-2)

0-1, 0-2 Vito Mistrati (14, assist Jonathan Ritter, 32, ass. Tobias Christensen), 1-2 Jesper Lange (52, ass. Monday Samuel), 2-2 Max Svensson (62, ass. Jesper Lange).



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Carl Thulin, Jonatan Olsson, Frederik Helstrup Jensen, Adam Eriksson – Moestapha Zeidan (Martin Christensen, 61), Alexander Achinioti-Jönsson (Lucas Ohlander, 73), Anton Wede (Alex Timossi Andersson, 61), Eric Kitolano (Max Svensson, 61) – Monday Samuel (Casper Seger, 70), Jesper Lange.



Oanvända avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg, Niklas Svensson.



Indisponibla: Viktor Ljung (b), Jonathan Larsson (b), Carl Johansson (b), Peter Larsson (b), Andreas Landgren (b), Carl Wede (mf), Surprise (mf), Mikael Dahlberg (fw).



FC Helsingør (4-4-2): Mikkel Bruhn – Jonathan Ritter, Andreas Holm Jensen, Rasmus Minor Petersen, Oliver Fihl – Tobias Christensen, Morten Bertolt Andersen, Vito Mistrati, Anders Holst – Mikkel Basse, André Riel.



Tidigt i den andra halvleken hade Helsingør genomfört byten av hela startelvan. Man avslutade matchen med följande manskap:



Aris Vaporakis – Ricki Olsen, Lukas Svendsen, Morten Hegaard, Mathias Johannsen – 31, Mikkel Basse, Alexander Fioretos, Essam Salamoun – Morten Bertolt Andersen, 12.