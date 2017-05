HIF-IKF 2-2: Referat och spelarbetyg

HIF tappade poäng hemma mot Frej trots att 16-årige Alex Timossi Andersson gjorde 2-1 med sitt första seriemål för HIF i den 86:e minuten.

SUPERETTAN, OMGÅNG 7

Olympia, 13 maj 2017, kl 1600:



HIF-IK Frej Täby 2-2 (1-1)

1-0 Surprise (4, assist Andreas Landgren), 1-1 Pontus Åsbrink (27), 2-1 Alex Timossi Andersson (86), 2-2 Danilo Kuzmanovic (88, ass. Joakim Runnemo)

Publik: 6341



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson (Alex Timossi Andersson, 64), Frederik Helstrup Jensen, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Max Svensson, 57), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise – Monday Samuel, Jesper Lange.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Carl Johansson (b), Viktor Ljung (b), Moestafa Zeidan (mf).



Skadade/avstängda: Jonatan Olsson (b), Peter Larsson (b), Anton Wede (mf), Carl Wede (mf), Oke Akpoveta (fw), Mikael Dahlberg (fw).



IK Frej Täby (4-4-2): Ruben Åman – Jakob Glasberg, Richard Spong, Alie Sesay (Noi Snæholm Olafsson, 45), Danilo Kuzmanovic – Pontus Åsbrink, Adam Gradén, Yonathan Getachew (Abu Bakarr Suma, 78), Joakim Runnemo – Lukas Sunesson (Franco Karroum, 87), Nsima Peter.



Ej använda avbytare: Fernando Carillo Iglesias (mv), Abu Bakarr Suma, Dida Rashidi.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF låg tvåa i superettan-tabellen efter två raka segrar mot Degerfors (3-0 hemma) och Åtvidaberg (2-1 borta). Formen har varit riktigt bra på sistone, även om man var nära att tappa en till synes säker 2-0-ledning med en man mer mot Åtvid.



- Gästerna från Täby spelade senast 2-2 hemma mot Örgryte, men hade före det tre raka förluster och återfanns på trettonde plats i tabellen.



- Oke Akpoveta blev stor matchhjälte med två mål senast mot Åtvidaberg, men i slutminuten utgick han skadad och igår kom beskedet att han inte kunde medverka i dagens match – mot klubben som han öste in mål för förra våren (10 mål på 13 matcher). I startelvan ersatte Monday Samuel, som därmed fick sin första start sedan premiären mot Trelleborg. Utöver det mönstrade Per-Ola Ljung samma startelva som i de senaste två matcherna.



- Strax före avspark kom beskedet att även lagkapten Peter Larsson klev av i samband med uppvärmningen på grund av ryggproblem. Frederik Helstrup Jensen, som inte spelat sedan han skadade sig mot Gais i den fjärde omgången, ersatte i mittlåset. Andreas Landgren vikarierade som kapten.



Första halvlek:

HIF fick en drömstart på matchen. Redan efter fyra minuters spel lyckades man tack vare ett aggressivt presspel sno åt sig bollen från bortamålvakten Ruben Åman i offensivt straffområde. Andreas Landgren fiskade upp bollen och spelade den vidare till Surprise, som kunde rulla in ledningsmålet.



Frej hade fortsatt problem med HIF:s höga press och ett par minuter efter 1-0 var det nära att Monday Samuel ökade på ledningen efter att han snott åt sig bollen från mittbacken Alie Sesay och fått ett friläge. Åman lyckades dock få ut en hand och petade undan bollen när Samuel skulle passerade målvakten.



Frej repade sig från den svaga starten och HIF hade sedan under stora delar av halvleken problem med att få igång ett ordentligt anfallsspel. Man slog mycket långa bollar utan adress och Frej var bra på att störa i uppspelsfasen.



Bortalaget lyckades också åstadkomma en kvittering. En rensning från Frederik Helstrup Jensen hamnade hos Pontus Åsbrink, som avlossade ett skott. Det såg inte otagbart ut för Matt Pyzdrowski, som dock fick se bollen gå in i sitt högra hörn via sin egen hand.



Andra halvlek:

HIF:s andra halvlek var bättre än den första och man fick allt eftersom tiden gick ett större och större tryck på Frejs planhalva. Bortalaget spelade mycket defensivt och fokuserade på att rädda med sig en poäng till Täby.



Trots det kom man igenom med en bra chans att ta ledningen när Pontus Åsbrink, planens kanske bäste offensiva spelare, hittade Lukas Sunesson med en djupledsboll. Han tog sig förbi Pyzdrowski, men fick ingen bra vinkel för att kunna lägga in bollen i ett i princip tomt mål.



Istället jagade alltså HIF 2-1. Frederik Helstrup var nära att nicka in bollen på en hörna efter 71 minuter och di röe borde kanske fått en straff när ett tungt Edwin Gyimah-skott stoppades i straffområdet av Noi Snæholm Olafssons hand.



Men det dröjde till den 86:e minuten innan det rasslade till bak Ruben Åman. Inhopparen Max Svensson slog en hörna från vänster och Jesper Lange fick nickläget framför mål. Åman räddade avslutet, men på returen dök HIF:s andra inhoppare, Alex Timossi Andersson, upp och rakade in 2-1 i tomt mål. Det var 16-åringens första tävlingsmål för HIF - men glädjen blev kortvarig.



Bara två minuter senare kvitterade nämligen Frej. Precis efter att man sparkat igång spelet efter målet, fick man en frispark till vänster på offensiv planhalva. Innan HIF hann hitta sina positioner slog Joakim Runnemo iväg bollen i djupled, förbi Max Svensson och fram till Danilo Kuzmanovic. Serben kom in i straffområdet från vänster och sköt in 2-2 ur en snäv vinkel.



Ett desperat HIF lyckades sedan arbeta fram en målchans till, men Edwin Gyimahs nick i den 94:e minuten tog i ribban.





Summering:

- HIF tappade poäng hemma mot ett bottenlag, men tog trots allt in en poäng på serieledande Brommapojkarna, som förlorade i Falkenberg (1-2).

- Di röe var inte lika bra som i de två senaste matcherna, men var ändå klart närmast segern idag. Slarv i försvarsspelet gjorde dock att man släppte in två mål och därmed blev det inte tre poäng.

- Nästa match spelas hemma mot Norrby på torsdag kväll kl 19. Kom till Olympia då!





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 4

Inget av målen såg otagbara ut. Osäkert agerande även när han var nära att tappa in Åsbrinks skott i mål.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON (UT 64), 6

Godkänd.

FREDERIK HELSTRUP JENSEN, 5

Spelade för första gången sedan skadan mot Gais. Är inte i form för tillfället. Ganska ojämn insats med misstag framför allt i första halvlek. Klart bättre efter paus.

CHARLIE WEBERG, 5

Inte lika övertygande som tidigare. Hade också problem i första halvlek.

ADAM ERIKSSON, 5,5

Inte lika bra som i de senaste matcherna.



MARTIN CHRISTENSEN, 5,5

Lyckades inte med särskilt mycket i offensiven idag. Försvann lite under stora delar av första halvlek när HIF slog mycket långa bollar.

ANDREAS LANDGREN, 6

Kämpar på. Högerback sista halvtimmen. Aktiv.

EDWIN GYIMAH, 5,5

Bra positionsspel, men stundtals slarvig i passningsspelet.

SURPRISE, 7 (*)

Låg bakom mycket av det som var framgångsrikt i HIF:s anfallsspel.



JESPER LANGE, 5,5

Blandat intryck i passningsspelet. Effektiv press i början. Borde gjort något mer av sin chans i första halvlek då han fick bollen helt omarkerad i straffområdet.

MONDAY SAMUEL, 6

Godkänd. En del bra passningar som innermittfältare. Missade en bra chans efter att snott åt sig bollen från Sesay.



MAX SVENSSON (IN 58), 6

Flera fina inlägg. Passiv vid 2-2. Det var han visserligen inte ensam om.

ALEX TIMOSSI ANDERSSON (IN 64), 6,5

16-åringen dök upp på rätt plats och tryckte in sitt första mål.



Tränare PER-OLA LJUNG, 5,5

HIF tappade sitt spel mellan minut 20 och 43. Gjorde vad han kunde med bytena.



Laginsatsen, 5

En poäng hemma mot Frej är inte godkänt, med tanke på att man släppte till ganska många chanser och slarvade i avgörande situationer. Peter Larsson och Oke Akpoveta saknades.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

4 min – MÅL, HIF: HIF spelar aggressivt i press när Frej rullar igång spelet i samband med en inspark. Målvakt Åman sjabblar med bollen och tappar den nästan till Lange. Istället hamnar den hos Landgren vid straffområdeslinjen. Han ger den vidare till Surprise, som gör ett par dribblingssteg i boxen innan han rullar in 1-0.

5 min – MÅLCHANS, HIF: Samuel snor åt sig bollen av Sesay och blir fri med Åman. Denne lyckas dock få handen på bollen när Samuel är på väg att passera.

5 min – AVSLUT, HIF: Bollen hamnar efter sistnämnda situationen hos Surprise, som skjuter från 16 meter. Åhman räddar.

13 min – GULT KORT, HIF: Nsima Peter tar bollen med handen framför mål när han försöker nå ett högerinlägg.

16 min – MÅLCHANS, IKF: Peter tar emot en frispark till höger om straffområdet. Han spelar bollen snett inåt balåt till Åsbrink, som avslutar med ett löst avslut. Pyzdrowski ska itne ha några problem med bollen, men är nära att tappa in den i eget mål.

21 min – MÅLCHANS, IKF: Peter tar emot lång boll från mittfältet och går förbi Helstrup. Weberg får en fot på bollen, vilket gör avslutet mindre starkt och Pyzdrowski kan rädda.

22 min – GULT KORT, IKF: Alie Sesay gör en brysk tackling på Eriksson utanför straffområdet.

26 min – MÅLCHANS, HIF: Christensen nickar in bollen i central yta framför mål, där Lange är helt fri. Han hukar sig och nickar i låg höjd mot mål. Åman räddar.

27 min – MÅL, IKF: Pontus Åsbrink fiskar upp en misslyckad rensning från Helstrup och skjuter in 1-1 i vänstra hörnet, via Pyzdrowskis hand. Skottet såg inte otagbart ut.

40 min – AVSLUT, HIF: Lange skjuter. Åman räddar.





Paus – STATISTIK: Avslut: 5-5. På mål: 5-4. Hörnor: 2-0. Offside: 1-0.

Paus – BYTE, IKF: Noi Snæholm Olafsson IN, Alie Sesay UT.



50 min – AVSLUT, IKF: Lurigt skott från Getachew, som lobbar bollen med skruv från 18 meter ur vänster innerposition. Bollen går strax över ribban.

52 min – MÅLCHANS, IKF: Snabb omställning. Åsbrink går förbi Weberg och får fram bollen till Sunesson i djupled. Denne går förbi Pyzdrowski, men kommer ur vinkel för att kunna få ett bra avslut mot det öppna målet.

57 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Martin Christensen UT.

64 min – BYTE, HIF: Alex Timossi Andersson IN, Alexander Achinioti-Jönsson UT. Landgren tar steget ned till högerbacksposition, Samuel tar hans plats på mittfältet och Timossi går in i anfallet.

71 min – MÅLCHANS, HIF: Eriksson slår hörna från höger. Helstrup nickar i främre delen av straffområdet. Spong nickar undan på mållinjen.

78 min – BYTE, IKF: Abu Bakarr Suma IN, Yonathan Getachew UT.

81 min – STRAFFSITUATION, HIF: Gyimah skjuter tungt skott som tar på Noi Snæholm Olafssons hand i straffområdet.

82 min – AVSLUT, IKF: Sunesson skjuter över ur vänsterposition.

86 min – MÅL, HIF: Svensson slår frispark ur vänster ytterposition ett par meter utanför straffområdet. Framför mål nickar Lange. Åman räddar, men Alex Timossi Andersson slår in returen i tomt mål.

88 min – MÅL, IKF: Danilo Kuzmanovic springer i djupled och tar emot en snabb Runnemo-frispark i vänsterläge utanför straffområdet. Han placerar sedan in kvitteringen ur snäv vinkel bakom ett chockat HIF-försvar.

89 min – GULT KORT, HIF: Alex Timossi Andersson varnas för gest mot Kuzmanovic.

90+4 min – MÅLCHANS, HIF: Gyimah nickar Svensson-hörna från mycket nära håll. Bollen tar i ribban.



Slut – STATISTIK: Avslut: 8-9. På mål: 7-6. Hörnor: 10-0. Offside: 1-1.

0 KOMMENTARER 314 VISNINGAR 0 KOMMENTARER314 VISNINGAR GUSTAV LUNDBLAD

info@gustavlundblad.com

2017-05-13 19:09:00 info@gustavlundblad.com2017-05-13 19:09:00

ANNONS:

Fler artiklar om Helsingborg

Helsingborg

2017-05-13 19:09:00

Helsingborg

2017-05-09 21:17:39

Helsingborg

2017-05-01 21:23:34

Helsingborg

2017-05-01 19:45:06

Helsingborg

2017-04-22 18:34:56

Helsingborg

2017-04-22 14:08:10

Helsingborg

2017-04-17 19:18:30

Helsingborg

2017-04-17 17:39:00

Helsingborg

2017-04-17 06:00:00

Helsingborg

2017-04-09 12:28:00

ANNONS:

HIF tappade poäng hemma mot Frej trots att 16-årige Alex Timossi Andersson gjorde 2-1 med sitt första seriemål för HIF i den 86:e minuten.HIF är tvåa i tabellen efter en bra insats borta mot Åtvidaberg. Oke Akpoveta gjorde sina två första mål och slutresultatet skrevs till 2-1.HIF tog en stabil 3-0-seger hemma mot Degerfors på måndagskvällen. Laget är fortfarande obesegrat i Superettan och tränare Per-Ola Ljung var nöjd när han träffade HIF E-zine efter lagets andra seger för säsongen.HIF tog en säker 3-0-seger hemma mot Degerfors.HIF inkasserade sitt tredje raka kryss genom en mållös match borta mot Gais. Anton Wede fick chansen att göra 0-1 från straffpunkten, men Gais målvakt Damir Mehic stod för en bra räddning.Gais välkomnar HIF till Gamla Ullevi i eftermiddag.Efter tre insläppta mål under den avslutande halvtimmen mot Varberg, inledde HIF dagens match mot Gefle på samma sätt. Redan efter 19 sekunders spel hade Deniz Hümmet nickat in 0-1 på Olympia och det var nog många av de 6135 åskådarna som började tänka på den svajiga formen från förra årets allsvenska säsong.HIF spelade oavgjort mot ett välorganiserat Gefle i årets andra hemmamatch.HIF tappade poäng i Varberg efter ett ras i andra halvlek.Dags för HIF:s andra match i Superettan.