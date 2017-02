HIF-LBY 1-3: Referat och matchfakta

HIF inkasserade försäsongens första förlust mot starka superligafemman Lyngby.

Olympiafältet plan 10, 10 februari 2017, kl 1830:

Så var matchen:

Minut för minut:

0-1 Jeppe Kjær (10), 0-2 Bror Blume (43), 0-3 Mikkel Rygaard Jensen (51), 1-3 Charlie Weberg (89, assist Moustapha Zeidan)Matt Pyzdrowski – Jonathan Larsson, Jonatan Olsson (Carl Thulin, 88), Frederik Helstrup Jensen (Charlie Weberg, 60), Adam Eriksson – Moustafa Zeidan, Alexander Achinioti-Jönsson, Anton Wede (Casper Seger, 60), Max Svensson (Martin Christensen, 60) – Jesper Lange, Alex Timossi Andersson.Oanvända avbytare: Kalle Joelsson (mv), Lucas Ohlander, Niklas Svensson Mouhamed Fahs.Indisponibla: Viktor Ljung (b), Jonathan Larsson (b), Carl Johansson (b), Peter Larsson (b), Andreas Landgren (b), Carl Wede (mf), Surprise (mf), Monday Samuel (mf), Mikael Dahlberg (fw).Jesper Hansen – Jeppe Brandrup (Lasse Fosgaard, 67), Mathias Tauber, Thomas Sørensen (Thomas Guldborg Christensen, 67), Michael Lumb – Martin Ørnskov, Jesper Christjansen – Bror Blume, Mikkel Rygaard Jensen, David Boysen (Kristoffer Larsen, 67)– Jeppe Kjær (Kim Ojo, 67).- Matchen, den tredje träningskampen för året, skulle bli det sista genrepet inför cuppremiären mot Brommapojkarna om åtta dagar.- De två första matcherna hade slutat med seger och oavgjort för HIF: 1-0 mot Odense i Viken och 2-2 mot Helsingør på Olympiafältets Plan 10..- Jämfört med den senare matchen gjorde tränare Per-Ola Ljung tre ändringar i startelvan: 16-årige Alex Timossi Andersson tog Monday Samuels plats bredvid Jesper Lange på topp, Max Svensson spelade vänstermittfältare istället för provspelaren Eric Kitolano och Jonathan Larsson var startman som högerback istället för Carl Thulin.- Motståndet var högmeriterat. Lyngby ligger på femte plats i den danska ligan inför omstarten efter vinteruppehållet om en vecka.Lyngby hade det mesta av bollinnehavet på Olympiafältets plan 10. Man spelade ett snabbt och kreativt passningsspel och under perioder hade HIF svårt att få till längre perioder av eget anfallsspel mot den skickliga motståndaren.Hemmalaget inledde dock bra och Moustafa Zeidan kom fram till två bra skott i matchinledningen – det senare via en frispark som gick i burgaveln.Efter tio minuters spel gjorde dock Lyngby 0-1. Jeppe Kjær, femma i den danska skytteligan, löpte sig ganska enkelt fri på en lång djupledspassning från mittplan, och gjorde inget misstag fri med Matt Pyzdrowski.0-2- kom sedan strax innan halvtidsvilan efter ett mycket snyggt kombinationsanfall. Det hela avslutades av den skicklige Bror Blume, som löpte sig fri efter ett par snabba Lyngby-passningar.- Det första målet gillar jag inte alls. Det andra får vi kanske leva med, summerade Per-Ola Ljung den första halvleken i intervju med HD.se:s web-TV. Det andra målet var helt enkelt av sådan hög kvalitet att det var svårt för HIF att undkomma.Målskyttet fortsatte fem minuter efter paus. Jeppe Kjær stod för sin andra poäng för kvällen när han spelade fram Mikkel Rygaard Jensen till 0-3.HIF bytte tre spelare med halvtimmen kvar: Charlie Weberg, Martin Christensen och Casper Seger ersatte trion Frederik Helstrup Jensen, Martin Christensen och Anton Wede.Spelet blev öppnare mot slutet och Matt Pyzdrowski tvingades till två kvalificerade räddningar på öppna lägen för Lyngbys inhoppande nigerianska anfallare Kim Ojo. Istället för 0-4 kunde istället Weberg nicka in 1-3 i den 89:e minuten på en hörna från Moustafa Zeidan.- HIF mötte en riktigt stark motståndare den här kvällen och att det blev förlust är inget att säga om – särskilt som HIF fortfarande saknar meriterade spelare som Peter Larsson, Andreas Landgren, Surprise och Mikael Dahlberg.- ”De är sylvassa där vi inte är det”, kommenterade Per-Ola Ljung motståndet i HD.se:s webbsändning efteråt. ”Jag är rätt nöjd med vår match. Vi är med och fajtas på något sätt.”, utvecklade han. HIF gjorde en klart godkänt match, men det finns en del att arbeta med inför cuppremiären om åtta dagar. Inte minst i det kollektiva försvarsspelet.- Samtliga fyra utbytta HIF:are blev utbytta på grund av skador eller som säkerhetsåtgärder för att undvika skador. Frederik Helstrup Jensen har haft problem med ett löparknä och på hårt konstgräsunderlag valde man att ta ut honom. Även Anton Wede och Max Svensson har haft en del känningar och togs ut av säkerhetsskäl, enligt Per-Ola Ljung i webb-TV-intervjun. Jonatan Olsson fick en rejäl smäll av Kim Ojo och såg groggy ut när han leddes av banan.4 min – AVSLUT, HIF: Zeidan skjuter ett tungt skott som räddas till hörna.6 min – GULT KORT, LBY: Thomas Sörensen varnas.7 min – AVSLUT, HIF: Zeidan skjuter frispark ur höger innerposition. I burgaveln.10 min – MÅL, LBY: Jeppe Kjær gör 0-1 efter att ha slunkit in bakom HIF:s backlinje på en lång djupledsboll.30 min – GULT KORT, LBY: Jeppe Kjær varnas för tackling på Helstrup.41 min – AVSLUT; LBY: Boysen skjuter ur vänster innerposition från 20 meter. Strax utanför.43 min – MÅL, LBY Bror Blume springer igenom på en snabb djupledskombination och slår in 0-2.49 min – MÅLCHANS, LBY: Rygaard skjuter från nära håll. Pyzdrowski räddar och räddar sedan även utan problem Rygaards retur.51 min – MÅL, LBY: Mikkel Rygaard Jensen gör 0-3 efter snabb framspelning från Kjær.60 min – BYTE, HIF: Charlie Weberg IN, Frederik Helstrup Jensen UT.60 min – BYTE, HIF: Martin Christensen IN, Max Svensson UT.60 min – BYTE, HIF: Casper Seger IN, Anton Wede UT.67 min – BYTE, LBY: Kim Ojo IN, Jeppe Kjær UT.67 min – BYTE, LBY: Kristoffer Larsen IN, David Boysen UT.67 min – BYTE, LBY: Thomas Guldborg Christensen IN, Thomas Sørensen UT.67 min – BYTE, LBY: Lasse Fosgaard IN, Jeppe Brandrup UT.69 min – MÅLCHANS, LBY: Ojo får målchans från nära håll. Pyzdrowski gör en fin räddning.71 min – MÅLCHANS, LBY: Kontring avslutas av Ojo mitt i straffområdet på passning från Rygaard. Pyzdrowski kommer ut och gör kvalificerad räddning.82 min – AVSLUT, LBY: Blume avslutar ur högerläge i boxen. Utanför främre stolpen.84 min – AVSLUT, HIF: Weberg avslutar över i samband med en hörna.88 min – BYTE, HIF: Carl Thulin IN, Jonatan Olsson UT. Olsson skadad efter krock med Ojo.89 min – MÅL, HIF: Charlie Weberg nickar in 1-3 på hörna från Zeidan.