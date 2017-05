Jesper Lange gjorde två mål och har nu samlat ihop totalt fem den här säsongen.

HIF-NIF 3-2: Referat och spelarbetyg

Ett skadedrabbat HIF tog en mycket viktig trepoängare hemma mot Norrby och hakar på i toppen. Detta efter två mål av Jesper Lange, som avgjorde med sitt 3-2 i mitten av den andra halvleken.

SUPERETTAN, OMGÅNG 8

Olympia, 18 maj 2017, kl 1900:



HIF-Norrby IF 3-2 (2-2)

0-1 Adam Ståhl (1), 1-1 Oke Akpoveta (26, assist Viktor Ljung), 2-1 Jesper Lange (30, ass. Surprise), 2-2 Nicklas Savolainen, 3-2 Jesper Lange (59, ass. Adam Eriksson)

Publik: 5777



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Viktor Ljung, Frederik Helstrup Jensen (Carl Johansson, 45), Charlie Weberg, Adam Eriksson – Max Svensson, Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise – Oke Akpoveta, Jesper Lange.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Carl Thulin (b), Martin Christensen (mf), Moestafa Zeidan (mf), Alex Timossi Andersson (fw).



Skadade/avstängda: Peter Larsson (b), Jonatan Olsson (b), Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf), Anton Wede (mf), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Norrby IF (4-3-3): Mergim Krasniqi – Kardo Sarcher Aso Omar (Rött kort, 85), Viktor Nilsson, Max Watson, Kadir Hodzic – Nino Osmanagic, Nicklas Savolainen, Jesper Brandt – Prosper Kasim (Gzim Istrefi, 75), Marcus Översjö, Adam Ståhl (Shkelqim Krasniqi, 83).



Ej använda avbytare: Robin Holmer (mv), Alen Krasnici, Abdelrahman Saidi, Patrik Pettersen, Mergim Shala.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF låg på tredjeplats i Superettan och behövde en seger för att haka på Dalkurd och BP, som båda vann igår, i toppen. De första sju matcherna hade inneburit tre vinster och fyra oavgjorda. Senast blev det 2-2 hemma mot Frej.



- Norrby, tabelljumbo, vann senast sin första match för säsongen, då Gefle besegrades med 3-2 efter ett hattrick från Nicklas Savolainen.



- Oke Akpoveta, som gjorde två mål näst senast mot Åtvidaberg, saknades mot Frej med den skada han fick i slutet av matchen innan. Idag var han tillbaka i startelvan. På höger mittfält ersatte tränare Per-Ola Ljung Martin Christensen med Max Svensson.



- Som högerback fick Viktor Ljung göra comeback efter 13 månaders skadefrånvaro, istället för skadade Alexander Achinioti-Jönsson. Senaste matchen för Ljung var den allsvenska premiären mot Gefle i fjor, där han ådrog sig en korsbandsskada.



Första halvlek:

Matchen inleddes med en chock. Redan efter en halv minut tog bortalaget ledningen. Det var Adam Ståhl som fick bollen till vänster i straffområdet efter att Charlie Weberg nickat undan en boll i straffområdet. Ståhl smällde in ledningsmålet med ett tungt halvvolleyskott.



HIF fick ganska omgående en möjlighet att kvittera efter att Max Svensson tagit sig fram till ett läge genom en soloprestation på offensiv planhalva. Hans skott tog dock på motspelare och gick ut till hörna.



Norrby hade sedan en tjugominutersperiod då man kom till flera avslut och halvchanser, men HIF stack upp på en kontring och hade Surprise och Oke Akpoveta synkroniserat passning och löpning något bättre hade den förstnämnde kunnat skjuta in kvitteringen från bra läge mitt i straffområdet efter en kontring och en passning snett inåt bakåt från den sistnämnde.



Istället kom 1-1 efter 26 minuter. Viktor Ljung slog ett inlägg från höger och Akpoveta kunde nicka in bollen med en lurig lobbnick, som dock knappast såg otagbar ut för bortamålvakten Mergim Krasniqi.



Strax därefter tog hemmalaget även ledningen. Surprise, som var matchens bäste spelare, tog sig förbi sin bevakning på vänsterkanten och slog in bollen framför mål. Där väntade interna skytteligaledaren Jesper Lange, som hukade sig och nickade in 2-1.



I det här skedet kändes det som att Norrbys anfallsmöjligheter skulle ebba ut, men man åstadkom en kvittering innan det var dags för paus. Nicklas Savolainen, som alltså gjorde tre mål senast, visade att han konserverat målformen när han nickade in 2-2 på en vänsterhörna från Nino Osmanagic.



Andra halvlek:

I paus bytte Per-Ola Ljung ut en formsvag Frederik Helstrup Jensen. In istället kom Carl Johansson – precis som Viktor Ljung i en comeback efter mycket lång skadefrånvaro. Senaste matchen för Johansson var 2-1-segern mot AIK den 28 april förra året.



En kvart in i halvleken kom matchens avgörande situation. Surprise spelade bollen i djupled till Adam Eriksson, som passade in den framför mål från vänster. Där fick Jesper Lange chansen, och trots att han inte fick någon vidare träff på bollen, letade den sig långsamt in i nätet – danskens andra mål i matchen.



Norrby försökte sedan åstadkomma en forcering för att få till en kvittering, men man var aldrig riktigt farliga. En ofarlig nick över från Savolainen i den 90:e minuten var det närmaste man kom 3-3 och istället HIF var klart närmare ett 4-2-mål. Både Akpoveta och Lange kom till bra möjligheter i straffområdet, men för den förstnämnde stod målvakten i vägen och den sistnämndes avslut tog i burgaveln.



Summering:

- HIF hänger på toppen i serien och är nu, med den åttonde omgången fullbordad, tre poäng bakom serieledande Brommapojkarna och en poäng efter Dalkurd.

- HIF var illa ute efter en svajig inledning av matchen men vann till slut rättvist. I nästa match väntar tabellfyran Öster i ett toppmöte borta på Myresjöhus Arena. Matchen spelas redan på måndag, vilket knappast är optimalt för ett skadedrabbat HIF. Öster besegrade idag formsvaga Gefle borta med 3-1 och är två poäng bakom Di röe i tabellen.



Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 5,5

Såg svajig ut i första halvlek, även om man knappast kunde begära att han skulle rädda målen.



VIKTOR LJUNG, 6,5

Riktigt fin comeback för Ljung, som alltså inte spelat på 13½ månad. Fick en assist till 1-1-målet. Mycket stabil bakåt i andra halvlek.

FREDERIK HELSTRUP JENSEN (UT 45), 5

Är inte i sin bästa form och hade en del problem innan han byttes ut i paus för att få in en högerfotad höger mittback.

CHARLIE WEBERG, 5,5

En del halvsvajiga ingripanden i första halvlek för 18-åringen, som varit bättre med Peter Larsson bredvid sig.

ADAM ERIKSSON, 7

Rutinerad och stabil. Assist till 3-2.



MAX SVENSSON (UT 77), 6

Godkänd. Stod för en del riktigt fina soloprestationer, men slog också bort en del bollar och väger fortfarande lätt i defensiven.

ANDREAS LANDGREN, 6,5

Som vanligt viktig både för anfalls- och försvarsspel. Känns ofta numret större än motståndet.

EDWIN GYIMAH, 6,5

Bra defensivt, mer ojämn framåt.

SURPRISE, 7 (*)

Fortsätter att sätta stort avtryck på Superettan 2017. Ligger bakom mycket och jobbar hårt. Lär växa ännu mer med fler matcher innanför västen – det är inte länge sedan han årsdebuterade. Snudd på 7,5.



JESPER LANGE, 7

Rör sig över stora ytor och lyckades på något sätt få med sig två mål. Fin effektivitet som gav HIF tre poäng idag.

OKE AKPOVETA, 6,5

Viktigt att han var tillbaka i startelvan. Lite ojämn med boll, men viktig med fysik och arbete. Målskytt igen.



CARL JOHANSSON (IN 45), 6,5

Kom in i paus i första matchen på 12½ månad och var hur säker som helst. Inga konstigheter.



Monday Samuel (In 77, såg bra ut i kort inhopp) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 6,5

Korrigerade problem i backlinjen i halvtid. Fick på nytt ändra i laget inför start på grund av skador och första halvlek var inte särskilt stabil. Men hans lag red ut stormen och tog viktiga tre poäng.



Laginsatsen, 7

Det blev seger. Det var det viktigaste. Att släppa till 15 avslut mot Norrby är knappast optimalt, men man gjorde en bra andra halvlek och ledningen var egentligen aldrig i riktig fara.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

1 min – MÅL, NIF: Adam Ståhl skjuter in 0-1 från vänsterläge i straffområdet. Detta efter ett inlägg från V Nilsson från höger, som nickades vidare in i straffområdet av Savolainen. Weberg nickade sedan undan bollen, som dock hamnade hos Ståhl.

3 min – AVSLUT, HIF: Landgren passar Surprise, som skjuter ur vänster innerposition från 18 meter. Utanför.

4 min – MÅLCHANS, HIF: Svensson stoppar Norrby-uppspel i mittcirkeln. Avancerar förbi motspelare och framåt i banan och skjuter från 18 meter. Via Norrby-försvarare går bollen ut till hörna. Nära.

12 min – GULT KORT, NIF: Nicklas Savolainen varnas för hård tackling på Eriksson utanför eget straffområdet.

13 min – AVSLUT, HIF: Landgren skjuter över efter en hörnsituation.

18 min – AVSLUT, NIF: Kasim skjuter över ur höger innerposition efter en ganska låg period av Norrby-bollinnehav.

19 min – AVSLUT, NIF: Ståhl skjuter från drygt 20 meter ur innerposition. Pyzdrowski räddar, men släpper retur innan han lyckas greppa bollen.

20 min – MÅLCHANS, HIF: Kontring. Akpoveta spelar bollen snett inåt bakåt till Surprise som får chans centralt i boxen. Får dock inte iväg ordentligt avslut. Surprise kom någon meter för långt fram i löpningen för att kunna skjuta direkt.

22 min – AVSLUT, NIF: Ståhl avslutar. Högt över.

26 min – MÅL, HIF: Ljung slår inlägg från höger. I bortre delen av straffområdet står Oke Akpoveta och nicklobbar in kvitteringen. Bollen går i en båge över Krasniqi.

27 min – MÅLCHANS, HIF: Lange vinner fint boll i mittcirkeln får fram bollen till Akpoveta. Denne kommer i en-mot-en-situation med Watson och avslutar. Utanför.

30 min – MÅL, HIF: Gyimah spelar djupledsboll ned längs vänsterkorridoren, där Surprise tar emot bollen och snurrar bort Aso Omar. Han slår in bollen i central yta, där Lange hukar sig och nickar in 2-1.

36 min – AVSLUT, NIF: Osmanagic skjuter över.

38 min – GULT KORT, NIF: Kadir Hodzic varnas retroaktivt för att försökt stoppa Svensson i samband med en kontring ett par minuter tidigare.

38 min – MÅL, NIF: Nicklas Savolainen nickar in bollen i mål från nära håll på en vänsterhörna från Osmanagic. Savolainen nickar ned i marken och bollen går mellan benen på Gyimah och sedan in ovanför Ljung vid vänster stolpe.

42 min – AVSLUT, NIF: Watson skjuter från distans, över och utanför.



Paus – STATISTIK: Avslut: 7-10. På mål: 3-4. Hörnor: 2-2. Offside: 2-1.

Paus – BYTE, HIF: Carl Johansson IN, Frederik Helstrup Jensen UT.



48 min – MÅLCHANS, HIF. Svensson avancerar framåt med bollen och skjuter. Krasniqi räddar och Akpoveta nickar returen utanför.

52 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta skjuter från central position. Krasniqi räddar.

53 min – MÅLCHANS, HIF. Landgren tar sig in i banan nära kortlinjen och spelar snett inåt bakåt till Lange, som dock inte får någon träff på bollen från två meters avstånd.

53 min – AVSLUT, HIF: Gyimah skjuter ur höger innerposition. Utanför.

54 min – AVSLUT, NIF: Ståhl skjuter över.

56 min – GULT KORT, NIF: Kardo Sacher Aso Omar varnas för att ha stoppat en förbidribblande Surprise.

59 min – MÅL, HIF: Surprise spelar ut bollen till vänster till Eriksson, som kommer fram vid sidan om straffområdet. Han spelar in den i den centrala ytan där Jesper Lange får jätteläge. Han får inte någon ordentlig träff på bollen – som dock går in i mål.

63 min – GULT KORT, NIF: Viktor Nilsson varnas för tackling på Akpoveta.

65 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise dribblar in i boxen från vänster och ger bollen till Akpoveta. Hans avslut går rakt på Krasniqi.

75 min – BYTE, NIF: Gzim Istrefi IN, Prosper Kasim UT.

75 min – AVSLUT, NIF: Brandt nickar utanför påhögerhörna från Osmanagic.

76 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta går in tufft i duell med Aso Omar.

78 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Max Svensson UT.

81 min – GULT KORT, HIF: Adam Eriksson varnas för

83 min – MÅLCHANS, HIF: Akpoveta sticker fram bollen till Lange, som kommer i bra läge till höger i straffområdet. Avslutar i främre burgaveln.

83 min – BYTE, NIF: Shkelqim Krasniqi IN, Adam Ståhl UT.

83 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta avslutar över.

85 min – RÖTT KORT, NIF: Kardo Sarchel Aso Omar får sin andra varning i duell med Eriksson.

90 min – AVSLUT, NIF: Savolainen nickar över på högerinlägg.

90+2 min – GULT KORT, HIF: Matt Pyzdrowski varnas för fördröjning av spelet.



Slut – STATISTIK: Avslut: 17-15. På mål: 7-6. Hörnor: 2-9. Offside: 4-4.

