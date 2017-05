HIF-SYR 3-1: En match, tre poäng - och tre mål

Så gick HIF:s tre mål till. Monday Samuel och Jesper Lange kommenterar.

1-0:

2-1:

3-1:

I tre av HIF:s första fem hemmamatcher hade något av lagen gjort mål under matchens första fyra minuter: Mot Gefle var det Deniz Hümmet som gav bortalaget ledningen i minut 1. Även Norrby chockade Olympia i den första spelminuten (Adam Ståhl), medan det var HIF och Surprise som gjorde 1-0 i den fjärde minuten mot Frej.Och även idag, i den sjätte hemmamtchen, blev det mål nästan direkt i matchöppningen. Martin Christensen slog en hörna från vänster och bollen gick över både försvarare och målvakt och precis framför mållinjen stod Monday Samuel, som startade sin första match för säsongen på mittfältet, och föste in 1-0. Han såg nästan förvånad ut när bollen gick in, men framför allt blev han väldigt glad.- Det betydde mycket. Mitt första mål. Jag tillägnar det Gud, min fru och mitt barn, säger han efteråt.- Bollen tog på mitt bröst eller något. Det spelar ingen roll, jag kan använda mitt huvud eller mina öron för att göra mål också.Matchens snyggaste mål var dock det så viktiga 2-1-målet. Det var Adam Eriksson som tog emot bollen till vänster på offensiv planhalva. Han lämnade över den till den tekniskt skicklige Surprise, som sedan bjöd på en åktur.Sydafrikanen avancerade framåt med bollen, vände kvickt bort Success Chimankpa Nwosu och kom fram emot backlinjen. Mittförsvararen Mattias Liljestrand klev fram för att stoppa Surprise framfart, men denne gick bara lugnt förbi och avlossade ett skott från ungefär 17 meters håll. Och bollen borrade sig in i bortamålets högra hörn.- Det var riktigt bra. Han gjorde ett liknande mål förra året också, mot Falkenberg tror jag. Det lyfte vår spirit för trycket var hårt i det läget, konstaterar Monday Samuel.Anton Wede gjorde sina första spelminuter sedan bortamatchen mot Gais i den fjärde omgången. Efter 87 minuter kom han in som vänstermittfältare i 5-4-1-uppställningen HIF mönstrade i matchens slutskede. Fem minuter efter det fick han bollen till vänster på offensiv planhalva. Det kvitteringsjagande Syrianska-laget var högt uppe i banan och HIF fick chansen att ställa om. Wede hade med sig en annan inhoppare, Max Svensson, till höger i banan och serverade honom med en diagonal djupledsboll.18-årige Svensson utnyttjade situationen när Syrianskas två kvarvarande försvarare klev upp för att försöka sno åt sig bollen, löpte in bakom och när han fick bollen var han fri med Hampus Elgan.Talangens avslut kvar kliniskt och bollen gick in i det bortre hörnet.- Vi gör ett extra mål även om vi går lite mer defensivt. Bra för Max att komma in och göra mål. Det är en bra ung kille med stor talang, summerar Jesper Lange.