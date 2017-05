HIF-SYR 3-1: HIF ändrade taktiskt upplägg och vann

Per-Ola Ljung, Monday Samuel och Jesper Lange om segern.

HIF 3-1-vann mot Syrianska, trots att bortalaget var spelmässigt starka och hade både mest boll och flest avslut.



- Jag är imponerad över spelarna som hittar nya sätt att ta tre poäng, säger tränare Per-Ola Ljung.



På grund av det spelmässiga underläget, där Syrianskas innermittfältare Success Chimankpa Nwosu och Seth Hallberg gjorde lite som de ville på det centrala mittfältet, korrigerade han HIF:s taktiska upplägg och man blev lite mer tillbakadragna i presspelet.



- Det var en tajt match där vi gjorde lite annorlunda jämfört med hur vi brukar göra. De var bra på bollen och bra kombinationer. Vi ändrade vår taktik lite grand och stod lite lägre i vår press, men spelade fortfarande aggressivt när de kom närmare. Det var en taktisk affär, men det är bra med en vinst, säger Jesper Lange.



- Vårt passningsspel var inte tillräckligt bra idag. Då hittar man andra sätt, konstaterar Per-Ola Ljung, som var nöjd över att laget visade att man kunde vinna även med en mer defensivt orienterad inställning när det offensiva spelet inte fungerar på bästa sätt.



- Vi försöker spela så mycket vi kan som tränaren säger att vi ska göra. Ibland har vi sämre dagar, som idag. Då behöver vi jobba hårt, säger Monday Samuel.



Från den 79:e minuten, då backen Frederik Helstrup Jensen bytte av Martin Christensen, gick HIF över till 5-4-1-spel.



- Vi skulle säkra de tre poängen, säger Lange.



Och det gjorde man. Istället för 2-2, fastställde Max Svensson slutresultatet till 3-1.



- They wanted to kill us in our home, but we said no. We killed them with three points, summerar Monday Samuel.

