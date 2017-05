HIF-SYR 3-1: Referat och spelarbetyg

HIF vann en tät match hemma mot Syrianska.

SUPERETTAN, OMGÅNG 10

Olympia, 29 maj 2017, kl 1900:



HIF-Syrianska FC 3-1 (1-1)

1-0 Monday Samuel (2, assist Martin Christensen), 1-1 Mattias Mete (32, ass. Charbel Georges), 2-1 Surprise (60, ass. Adam Eriksson), 3-1 Max Svensson (90+3, ass. Anton Wede)

Publik: 6271



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Alexander Achinioti-Jönsson, Carl Johansson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Frederik Helstrup Jensen, 79), Andreas Landgren, Monday Samuel, Surprise (Anton Wede, 88) – Oke Akpoveta (Max Svensson, 69), Jesper Lange.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Jonatan Olsson, Casper Seger (mf), Moustafa Zeidan (mf).



Skadade/avstängda: Peter Larsson (b), Viktor Ljung (b), Edwin Gyimah (mf, avstängd), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw), Alex Timossi Andersson (fw).



Syrianska FC (4-4-2): Hampus Elgan – Samuel Akintioye (Kelvens Belfort, 76), Adi Terzic, Abdel Diarra, Mattias Liljestrand – Georg Makdesie (Josef Ibrahim, 87), Seth Hellberg, Success Chimankpa Nwosu, Navid Nasseri (Kevin Bisse, 63) – Charbel Georges, Mattias Mete.



Ej använda avbytare: Dwayne Miller (mv), Ramez Matti, Aziz Ada.



Så var matchen:



Före matchen:

- HIF jagade sin tredje raka seger i Superettan. Senast blev det 2-1 borta mot Öster, efter Martin Christensens avgörande i den 93:e minuten.



- HIF låg inför matchen trea i tabellen, en poäng bakom tvåan Dalkurd, som dock hade en match mer spelad.



- Jämfört med matchen mot Öster saknade HIF sjuka duon Viktor Ljung och Alex Timossi Andersson, liksom avstängde Edwin Gyimah. Tränare Per-Ola Ljung satte in Alexander Achinioti-Jönsson på Ljungs plats till höger i backlinjen, medan Monday Samuel fick förtroende på Gyimahs centrala mittfältsposition. Dessutom fick matchhjälten senast, Christensen, chansen från start istället för Max Svensson på höger mittfält.



- Syrianska låg på tionde plats i tabellen och kom närmast från en 2-0-seger mot Örgyrte. Lagen hade mötts nio gånger i tävlingssammanhang tidigare – med sju HIF-segrar (en efter förlängning i cupkvartsfinalen 2009) och två oavgjorda resultat som följd.



Första halvlek:

HIF gjorde 1-0 tämligen omgående. Redan i den andra minuten stod Monday Samuel helt fri framför mållinjen och bröstade in en vänsterhörna från Martin Christensen i mål.



Målet var egentligen HIF:s enda farlighet på 40 minuter – lagets andra målchans före paus skapades i samband med en kontring där Surprise fick avslutsläge efter en bra passning från Christensen – men den gången stod Syrianskamålvakten Hampus Elgan i vägen.



Syrianska hade ganska mycket bollinnehav i den första halvleken, men man kom sällan fram till några stora farligheter genom det. Istället skapade man chanser när HIF slarvade. I den allra första matchminuten tappade Carl Johansson bollen framför eget straffområde och Seth Hellberg fick fram bollen till Georg Makdesie, fri i straffområdet. Han fick dock aldrig kontroll på bollen, nådde inte fram till något riktigt avslut och HIF klarade sig den gången.



Syrianskas mål kom efter en dryg halvtimme. Surprise tappade boll högt uppe på offensiv planhalva och bortalaget ställde om spelet kvickt. Charbel Georges fick bollen och frispelade i steget Mattias Mete. Mete kom fri med Pyzdrowski och smällde säkert in kvitteringen.



Överlag gjorde HIF en hyfsad halvlek defensivt, men framåt hände inte särskilt mycket. Man hade problem med att etablera längre perioder av bollinnehav på offensiv planhalva och Syrianska trillade boll på ett fint sätt. Bortaledning hade inte varit helt orättvist efter 45 minuter.



Andra halvlek:

HIF tätade till defensiven i halvtid och såg till att bortalaget inte kom till fler än tre avslut under den första halvtimmen av andra halvlek. När matchen stod och vägde fick Surprise bollen en bit in på offensiv planhalva. Den tekniske sydafrikanen avancerade snett framåt från vänsterkanten, gick förbi Mattias Liljestrand och sköt in 2-1 från 17 meter.



Abdel Diarra var nära en kvittering i den 77:e minuten när hans skott träffade stolpen. För att rädda hem poängen bytte Per-Ola Ljung in Frederik Helstrup Jensen och gick över till en 5-4-1-uppställning.



Syrianska kom ändå fram till några möjligheter att kvittera. Bland annat fick Seth Hellberg en möjlighet sedan han tagit Charlie Weberg bryskt och fått en fot på bollen mellan HIF-mittbacken och Matt Pyzdrowski. Det blåstes inte av för frispark, men Pyzdrowski kunde fånga bollen.



Istället kontrade HIF. Inhopparen Anton Wede, som medverkade för första gången efter skadan han ådrog sig i slutet av april, passade Max Svensson, som helt fri till höger i straffområde kyligt avslutade och fastställde slutresultatet till 3-1.



Summering:

- HIF befäster därmed andraplatsen i tabellen. Man är två poäng före Dalkurd och tre efter BP efter att en tredjedel av serien spelats.



- Segern var HIF:s tredje raka och togs trots att man inte hade den bästa dagen offensivt. Effektiviteten i de avgörande lägena var dock bättre än bortalagets och man visade taktisk anpasslighet.



- Nästa match spelas på söndag, borta mot Falkenberg på Falcon Alkoholfri Arena.



Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6,5

Stoppade tio av elva avslut på mål.



ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6

Lite ojämn insats. Bättre i andra än i första.

CARL JOHANSSON, 6,5

Vann mycket i andra halvlek. Nära att ställa till det med misstag i matchinledningen.

CHARLIE WEBERG, 6

Även han spelade upp sig efter paus.

ADAM ERIKSSON, 6

Känns trygg bakåt. Kommer alltid med några riktigt fina offensiva aktioner framåt i varje match. Assist till Surprise mål, men det målet tillhörde helt och hållet sydafrikanen.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 79), 6,5

Företagsam. Flera bra passningar.

ANDREAS LANDGREN, 6

Förlorade kampen om mittens rike, men skyddade samtidigt backlinjen ganska bra.

MONDAY SAMUEL, 6

Gjorde mål. Jobbade hårt. Godkänd.

SURPRISE (UT 88), 7 (*)

Han lyckas inte med allt, men när det lyckas blir det väldigt bra. Avgjorde matchen.



JESPER LANGE, 5

Ganska blek offensivt.

OKE AKPOVETA (UT 69), 5

Slet på, men kom inte till sin rätt idag. Slog bort en hel del bollar. Avstängd nästa match efter sitt tredje gula kort.



MAX SVENSSON (IN 69), 6,5

Fint mål!



Frederik Helstrup Jensen (In 79, kom in som central spelare i fembackslinje, vann det mesta i luften) och Anton Wede (In 88, assisterade till Svenssons mål i sin comeback) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 6,5

Vågade gå för att säkra poängen med mer defensiv inriktning och lyckades.



Laginsatsen, 6,5

Man vann på nytt – utan att imponera. Det finns självklart en styrka i det. Lyckades med spelmässigt underläge minimera antalet Syrianska-målchanser.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

1 min – MÅLCHANS, SYR: Johansson tappar boll långt nere på egen planhalva. Hellberg får fram bollen till Makdesie, som blir fri med Pyzdrowski, men får aldrig riktig kontroll på bollen och får inte iväg något avslut.

2 min – MÅL, HIF: Christensen slår en inåtskruvad hörna från vänster. Framför mål står Monday Samuel och nickar in 1-0.

5 min – AVSLUT, HIF: Landgren skjuter frispark från 25 meter. Över.

13 min – GULT KORT, HIF: Oke Akpoveta varnas för tackling Nwosu i mittcirkeln. Avstängd nästa match.

30 min – AVSLUT, SYR: Mete avslutar ur central position från 18 meter. Över och utanför. Ofarligt.

31 min – AVSLUT, SYR: Akintioye avslutar ur högerläge i boxen. Via HIF-spelare i Pyzdrowskis famn.

32 min – MÅL, SYR: Surprise tappar bollen utanför offensivt straffområde. Syrianska ställer om. Georges får bollen på offensiv planhalva och spelar i steget vidare bollen till Mattias Mete, som kommer fri i höger innerposition. Han smäller in bollen i mål bakom Pyzdrowski.

36 min – AVSLUT, SYR: Makdesie skjuter från central innerposition till vänster. Pyzdrowski räddar pressat skott.

37 min – GULT KORT, SYR: Adi Terzic varnas för ful tackling på Christensen.

39 min – AVSLUT, SYR: Georges skjuter ur vänster innerposition utanför straffområdet. Pyzdrowski räddar.

41 min – MÅLCHANS, HIF: Kontring. Christensen spelar fram Surprise, som får skottläge, fri i höger innerposition från 16 meter. Elgan räddar.



Paus – STATISTIK: Avslut: 5-9. På mål: 4-6. Hörnor: 1-3. Offside: 0-0.



56 min – AVSLUT, HIF: Kontring. Eriksson spelar in bollen från vänster. Christensen får skottläge från 17 meter, men får ingen bra träff och bollen går långt utanför.

60 min – MÅL, HIF: Surprise skjuter in 2-1 från 17 meter. Han får bollen till vänster, ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Han vandrar sedan inåt i banan och kommer in med bollen i ytan mellan backlinje och mittfält. Han går sedan förbi en stötande Liljestrand och gör målet.

64 min – BYTE, SYR: Kevin Bisse IN, Navid Nasseri UT. Bisse in som forward, Georges går ut som vänstermittfältare.

67 min – AVSLUT, SYR: Georges skjuter ur vänster innerposition. Över och utanför.

69 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Oke Akpoveta UT.

70 min – AVSLUT, HIF: Christensen avlossar tungt skott på frispark ur vänster ytterposition. Elgan räddar till hörna.

75 min – GULT KORT, HIF: Alexander Achinioti-Jönsson varnas för sen tackling på Georges.

76 min – BYTE, SYR: Kervens Belfort IN, Success Chimankpa Nwosu UT.

77 min – MÅLCHANS, SYR: Diarra skjuter från 13 meter efter en hörna. I stolpen.

79 min – BYTE, HIF: Frederik Helstrup Jensen IN, Martin Christensen UT. Helstrup kliver ned i mittförsvaret och HIF går över till 5-4-1-spel.

81 min – MÅLCHANS, SYR: Terzic nickar över på vänsterhörna.

87 min – BYTE, SYR: Josef Ibrahim IN, Georg Makdesie UT.

88 min – AVSLUT, SYR: Mete avslutar ur högerposition. Över.

88 min – BYTE, HIF: Anton Wede IN, Surprise UT.

90 min – MÅLCHANS, SYR: Weberg blir knuffad i ryggen när han försöker täcka bort Hellberg, som får komma till avslutsmöjlighet. Pyzdrowski räddar dock.

90+3 min – GULT KORT, SYR: Josef Ibrahim varnas.

90+3 min – MÅL, HIF: Max Svensson frispelas till höger i straffområdet av A Wede. Han avslutar fint och lägger in 3-1 i bortre hörnet.

90+4 min – MÅLCHANS, SYR: Belfort nickar ned bollen till Georges, som får chans i straffområdet. Eriksson räddar på mållinjen.

90+4 min – AVSLUT, SYR: Liljestrand får nickchans till höger i boxen på en hörna. Bollen tar dock på Johansson och hamnar hos Pyzdrowski.



Slut – STATISTIK: Avslut: 11-19. På mål: 9-11. Hörnor: 4-8. Offside: 0-2.

