HIF-TFF 1-0: Referat och spelarbetyg

Jesper Lange avgjorde superettan-premiären och gav HIF tre poäng i invigningsmatchen på nya Olympia.

ALLSVENSKAN, OMGÅNG 1

Olympia, 1 april 2017, kl 1600:



HIF-Trelleborgs FF 1-0 (0-0)

1-0 Jesper Lange (80, assist Oke Akpoveta)

Publik: 12766



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Jonatan Olsson, Peter Larsson, Frederik Helstrup Jensen, Adam Eriksson – Martin Christensen, Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Anton Wede (Surprise, 65) – Monday Samuel (Jesper Lange, 66), Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), Alexander Achinioti-Jönsson (mf), Max Svensson (mf/fw), Alex Timossi Andersson (fw).



Skadade/avstängda: Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Trelleborgs FF (4-4-2): Fredrik Persson – Jacob Palander, Robin Jacobsson (Magnus Andersson, 85), Alexander Blomqvist, Albin Nilsson – Mattias Håkansson, Robin Nilsson (Anton Tideman, 76), Kristian Haynes, Marcus Pode – Salif Camara Jönsson, Zoran Jovanovic (Johan Brannefalk, 76).



Ej använda avbytare: Fredrik Persson (mv), Dino Islamovic, Noraollah Amiri, Johannes Johansson.



Så var matchen:



Före matchen:

- Efter två år av spel på en byggarbetsplats var det dags för invigning av Nya Olympia. Det var inte långt ifrån fullsatt den här soliga lördagseftermiddagen.



- Nye Edwin Gyimah gick in i startelvan som innermittfältare bredvid Andreas Landgren. I övrigt såg startelvan ut ungefär som i de senaste träningsmatcherna – bland annat med det andra nyförvärvet Oke Akpoveta på topp tillsammans med Monday Samuel.



- Trelleborg kom från en stark insats i Svenska Cupen, där man vann en grupp som innehöll Landskrona BoIS, Kalmar och Gefle innan man åkte ut i kvartsfinal mot Östersund. På topp: Hete anfallaren Salif Camara Jönsson.



- Senaste gången TFF gästade Olympia var i allsvenskan 2011, då guldjagande HIF vann med hela 7-3.



Första halvlek:

Ett välorganiserat TFF höll HIF stången i första halvlek och matchen utvecklades till ett ställningskrig där målchanserna knappast duggade tätt. Bägge lagen kom dock fram till ett antal avslut. Bland annat fick Frederik Helstrup Jensen ett hyfsat nickläge på ett Martin Christensen-inlägg och Oke Akpoveta fick ett kontringsläge efter fin passning från Andreas Landgren, men ingen HIF:are lyckades få något avslut på mål före paus.



Närmast ett ledningsmål under de första 45 var kanske Trelleborgs måltjuv Salif Camara Jönsson, som hade en ganska farlig nick i den 15:e minuten, men Matt Pyzdrowski räddade den möjligheten.



Andra halvlek:

Anton Wede lyckades få in bollen i mål bara någon minut in i den andra halvleken, men assisterande Akpoveta var dock avvinkad för offside i den föregående situationen.



Allt eftersom halvleken gick var känslan att TFF tvingades fokusera allt mer på defensiven, men avslut och målchanser dröjde för HIF:s del. I den 65:e respektive 66:e minuten bytte Per-Ola Ljung in Surprise och Jesper Lange, som ersatte Wede och Monday Samuel.



I samband med en underlig situation kunde HIF fått in bollen med tjugo minuter kvar. Akpoveta nickade på en hörna och fick bollen på mål, men Marco Johansson fick händerna på bollen. TFF-målvakten tappade dock densamma innan han fick grepp om den och hade någon HIF-spelare hunnit fram hade man kunnat slå in 1-0 från nära håll.



Istället blev inhopparen Lange matchhjälte. I den 80:e matchminuten tog sig Akpoveta fram med boll på offensiv planhalva. Han passade Lange, denne tog emot bollen utanför straffområdet och tog under bevakning ett steg in i banan och fick iväg ett avslut – som letade sig in mellan Johanssons utsträckta hand och bortre stolpen.



12766 firade danskens första tävlingsmål i HIF-tröjan och Di röe höll sedan ganska komfortabelt undan till tre poäng – med undantag av en möjlighet i den fjärde tilläggsminuten då ett tungt distansskott från Marcus Pode gick strax utanför Pyzdrowskis vänstra stolpe.



Summering:

- HIF tog första premiärsegern sedan 2013 och vägen tillbaka till allsvenskan inleddes på bästa möjliga sätt.



- Man gjorde en stabil defensiv insats och nötte till slut ned ett välorganiserat TFF.



- Lange bygger i och med målet på sitt fina facit från försäsongen, där han var poängbäst i HIF med fyra mål och tre assist.



- På söndag om en vecka väntar Varberg i den andra omgången av superettan, på bortaplan.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6

Godkänd. Bra räddning på Camara Jönssons nick.



JONATAN OLSSON, 6

Något trubbig framåt, men får fokusera på defensiva uppgifter när Adam Eriksson på motsatta kanten har en betydligt mer anfallsorienterad roll..

FREDERIK HELSTRUP JENSEN, 6,5

Bra försvarsinsats, höll rent.

PETER LARSSON (K), 7

Samma som Helstrup. Kändes som att han gjorde något färre misstag.

ADAM ERIKSSON, 6

Var ganska framträdande i den första halvleken, även om han också gjorde några misstag under denna. Hans kant var mindre involverad efter paus.



MARTIN CHRISTENSEN, 7 (*)

På spelhumör. Skapade mycket oreda med sina överstegsfinter. Bra inlägg.

ANDREAS LANDGREN, 7

Direkt i sin spelstil, har kommit in bra på sin nya position. Låg bakom en del offensivt. Nära få friläge i andra halvlek, men fick inte med sig bollen in i straffområdet.

EDWIN GYIMAH, 6

Knappt godkänd. Gjorde en ojämn insats med en del felpassningar och ett gult kort, men stod också för flera fina aktioner. Behöver nog lite tid för att komma in i laget. Känslan var att han överarbetade en del lägen, men att han kom mer och mer in i spelet efter paus.

ANTON WEDE, 6,5

Jobbade som vanligt över stora ytor. Tog bra löpningar med och utan boll.



MONDAY SAMUEL (UT 66), 5,5

Fick inte ut så mycket av sitt stora kunnande.

OKE AKPOVETA, 6,5

Ser stundtals ut som en lysande värvning. Stark och bollskicklig. Var kanske offside lite för ofta och kom till för få målchanser för högre betyg. Låg bakom 1-0 med fin aktion. Inte särskilt involverad före paus.



SURPRISE (IN 65), 6

Inte redo för att starta ännu. Inledde sitt inhopp lovande, men försvann lite på vänsterkanten.

JESPER LANGE (IN 65), 7

Segerskytt. Energisk och snabbt framme på bollarna. Fint avslut på målet.





Tränare PER-OLA LJUNG, 7,5

HIF vann med 1-0 och P-O Ljung hittade rätt med sina byten. Har fått ihop HIF:s defensiv och fick en start på jobbet som påminde om den hans forne parhäst Conny Karlsson fick 2010 (då premiärseger med 1-0 mot BP efter sent Mattias Lindström-mål).



Laginsatsen, 7

HIF jobbade sig till tre poäng. Släppte knappt till någon målchans.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

5 min – AVSLUT, HIF: Eriksson skjuter över från vänsterposition i straffområdet, efter inlägg från Christensen.

8 min – AVSLUT, HIF: Christensen slår högerinlägg efter en hörna och Helstrup nickar över från nära håll.

11 min – AVSLUT, TFF: Gyimah tappar boll på mittplan, vilket leder till en möjlighet för TFF. Camara Jönsson spelar bollen snett inåt bakåt till Palander, som avslutar utanför ur höger innerposition från 17 meter. Utanför.

15 min – MÅLCHANS, TFF: Robin Nilsson slår inlägg från höger, som nickas av Camara Jönsson i boxen. Pyzdrowski räddar vid stolproten.

16 min – AVSLUT, HIF: Landgren spelar en fin djupledsboll till A Wede, som tar emot bollen 18 meter från mål och skjuter ur vänster innerposition. Via försvarare till hörna.

22 min – AVSLUT, HIF: Landgren slår snabb boll i djupled, som Samuel nickskarvar till Akpoveta, som kommer in i straffområdet till höger. Hans avslut går en bit utanför bortre stolpen.

42 min – AVSLUT, TFF: Håkansson får med sig bollen i djupet efter en nednickad HIF-inspark. Avslutar från vänster i straffområdet. Utanför.



47 min – OFFSIDE, HIF: Landgren spelar Akpoveta i djupet och denne slår bollen snett inåt bakåt till A Wede, som via Johansson slår in bollen i mål. Men Akpoveta var offside.

58 min – GULT KORT, HIF: Edwin Gyimah varnas för sen tackling på Haynes.

65 min – GULT KORT, TFF: Robin Jacobsson drar ned en kontringslöpande A Wede i mittcirkeln.

65 min – BYTE, HIF: Surprise IN, Anton Wede UT.

66 min – BYTE, HIF: Jesper Lange IN, Monday Samuel UT.

70 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta nickar på Eriksson-hörna. Bollen ser ut att enkelt räddas av Johansson, som dock tappar bollen för en sekund och det kunde blivit riktigt farligt innan han lyckades få grepp om den.

74 min – AVSLUT, HIF: Christensen slår in bollen från höger efter fin passning från Akpoveta. Lange finns i främre delen av straffområdet, men får inte bollen på mål under hård bevakning.

76 min – BYTE, TFF: Johan Brannefalk IN, Zoran Jovanovic UT.

76 min – BYTE, TFF: Anton Tideman IN, Robin Nilsson UT.

80 min – MÅL, HIF: Jesper Lange tar emot bollen i vänster innerposition på väg in i straffområdet och placerar in 1-0 i bortre hörnet. Fint förarbete från Akpoveta som tar sig fram i banan med boll och spelar fram Lange.

83 min – AVSLUT, HIF: Surprise skarvar Christensen-hörna utanför.

85 min – BYTE, TFF: Magnus Andersson IN, Robin Jacobsson UT.

90+3 min – AVSLUT, HIF: Surprise nickar över på inlägg från Lange.

90+4 min – MÅLCHANS, TFF: Tungt skott utanför från Pode. Nära.

