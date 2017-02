Inför BP-HIF: Tävlingssäsongen börjar idag

Tävlingssäsongen 2017 inleds idag med cupbortamatch mot Brommapojkarna.

Lördag 18 februari 2017, Grimsta IP:

1 Matt Pyzdrowski23 Jonathan Larsson35 Charlie Weberg3 Frederik Helstrup Jensen11 Adam Eriksson15 Max Svensson13 Alexander Achinioti-Jönsson10 Anton Wede8 Martin Christensen22 Jesper Lange55 Alex Timossi-Andersson30 Kalle Joelsson (mv), 2 Carl Thulin (b), 18 David Stenblom (mf), 19 Casper Seger (mf), 9 Moustafa Zeidan (fw)Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Jonatan Olsson (b), Peter Larsson (b), Andreas Landgren (b), Carl Wede (mf), Monday Samuel (mf), Surprise (mf), Mikael Dahlberg (fw), Oke Akpoveta (fw, ej spelklar)Ganska exakt tre månader efter 1-2-förlusten hemma mot Halmstad och degraderingen i det allsvenska planet, ska HIF spela tävlingsfotboll igen. För motståndet står Brommapojkarna, 2016 års seriesegrare i division 1 norra, tränare av Olof Mellberg. Matchen ingår i den första omgången av Svenska cupens grupp 6, där övriga lag är Degerfors (möter HIF på Olympiafältet söndagen den 26 februari) och Djurgården (möter HIF på Tele 2 Arena söndagen den 4 mars).Det är femte året som Svenska cupen inleder den svenska tävlingssäsongen med gruppspel. HIF har hittills vunnit gruppen och tagit kvartsfinalplats varje gång – men årets uppgift blir den svåraste hittills. På grund av den svaga allsvenska säsongen 2016 är man andraseedat i gruppen och tvingas spela mot Djurgården på bortaplan i den sista omgången – tidigare år har man avslutat gruppspelet med hemmamatch mot allsvenskt motstånd. För övrigt är det nio år sedan HIF senast missade kvartsfinal i cupen – då efter en chockförlust mot Valsta Syrianska i 16-delsfinal.HIF har inför matchen hela nio spelare på skadelistan (se ovan). Det, kombinerat med att U18-laget spelar turnering i Qatar och att nye Oke Akpoveta inte är spelklar, gör att man bara får ihop 16 spelare till resan till Grimsta. Dessutom rapporterar Helsingborgs Dagblad att Jonathan Larsson, Adam Eriksson, Alexander Achinioti-Jönsson, Anton Wede och Jesper Lange alla haft problem i veckan. De fem tros dock starta.I den troliga startelvan återfinns tre spelare som aldrig figurerat för HIF i allsvenska sammanhang: Jonathan Larsson, Charlie Weberg och Alex Timossi-Andersson. Dessutom lär Max Svensson, med bara två korta inhopp i allsvenskan i fjor, starta till höger på mittfältet. Samtliga har dock sett ganska starka ut på försäsongen. Weberg gjorde HIF:s mål senast mot Lyngby (1-3) och både Svensson och Timossi-Andersson (född 2001) stod för starka inhopp mot FC Helsingør för två veckor sedan (2-2).- Senast HIF mötte BP var i allsvenskan i september 2014. Inför 11017 åskådare gjorde David Accam två mål och HIF vann med 3-1. Sedan dess, har minst sagt, mycket vatten runnit under broarna. BP har hunnit åka ur både allsvenskan och superettan, för att sedan nu vara tillbaka i den näst högsta serien igen efter en mycket stark säsong i division 1 norra. Man förlorade bara en av 26 matcher och tog 63 poäng.I spelartruppen märks Gustav Sandberg Magnusson och Serge-Junior Martinsson Ngouali, som var med när BP var i allsvenskan. För en månad sedan var den sistnämnde också en del av det gabonska landslag som på hemmaplan kraschade ut i gruppspelet i Afrikanska Mästerskapen. Inför säsongen har man också värvat italienske anfallaren Luca Gerbino Polo, som gjorde 25 mål för Akropolis i division 1 i fjor. Störste stjärnan finns dock på tränarbänken: Olof Mellberg.- HIF har spelat tre träningsmatcher i år: Mot Odense i Viken (1-0), samt mot Helsingør (2-2) och Superliga-femman Lyngby (1-3) på Olympiafältets plan 10. Spelmässigt var man numret för litet mot en stark motståndare i senaste matchen, men positiva tendenser i anfallsspelet har synts i de bägge andra matcherna. Jesper Lange har gjort två mål och en assist och verkar taggad inför Superettan-säsongen.Tränare Per-Ola Ljung har meddelat att målsättningen inför gruppspelet är att man ska ha en chans att gå vidare inför slutomgångens möte med Djurgården. I så fall krävs åtminstone oavgjort, och allra helst seger, i eftermiddag.***- 2-2. Det blir en öppen match där HIF:s orutin kommer att visa sig vid ett par tillfällen, men skickligheten hos de offensiva spelarna väger upp och ger HIF en poäng.Han har alltså bara precis fyllt 16 år. En jättetalang!Matchen visas på C More Live och via www.cmore.se