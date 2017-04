Inför GAIS-HIF: Dags för HIF-seger?

Gais välkomnar HIF till Gamla Ullevi i eftermiddag.

Lördag 22 april 2017 kl 1600, Gamla Ullevi:

1 Matt Pyzdrowski13 Alexander Achinioti-Jönsson26 Peter Larsson3 Frederik Helstrup Jensen11 Adam Eriksson8 Martin Christensen6 Andreas Landgren33 Edwin Gyimah10 Anton Wede22 Jesper Lange18 Oke Akpoveta30 Kalle Joelsson (mv), 36 Charlie Weberg (b), 7 Viktor Ljung (b), 14 Surprise (mf), 15 Max Svensson (mf/fw), 21 Monday Samuel (mf/fw), 31 Alex Timossi Andersson (fw)Jonatan Olsson (b), Carl Johansson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw)HIF spelade 1-1 hemma mot Gefle i måndags och dessförinnan hade man inlett superettan-säsongen med 1-0 mot TFF (h) och 3-3 mot Varberg (b). En ganska svag insats i Varberg, där man tappade 3-0 till 3-3 följdes av en klart bättre sådan mot Gefle, där HIF var närmast segern. Känslan är dock att det finns ett par växlar till att lägga in för det här HIF-laget, som kontinuerligt blivit bättre sedan det inledande tävlingsmatchbottennappet mot Brommapojkarna i cupen i februari (0-3).Dagens startelva blir densamma som senast. Jonatan Olsson saknas fortfarande, vilket gör att Alexander Achinioti-Jönsson får agera som högerback för andra gången i rad. Per-Ola Ljung uttrycker i Helsingborgs Dagblad att han tror att få förändringar i startelvan gör att laget successivt kommer att komma närmare det sätt man vill och kan spela på:– Det är viktigt att vi inte ändra för mycket utan jobbar på och känner att relationerna på planen utvecklas, säger han till tidningen.Gais förlorade senast borta mot Syrianska (1-2), som i sin tur förlorat samtliga övriga tre matcher man spelat. Trots ett starkt lag på pappret hade Gais mycket stora problem och Syrianskas 1-0-ledning i paus kunde varit klart större. Gais har utöver den matchen spelat 0-0 mot Norrby (b) och 0-1 mot Dalkurd (h). Det mål som Carl Nyström slog in i den 70:e minuten senast, var därmed lagets första och hittills enda mål i serien. Storstjärnan Dusan Djuric, med förflutet i Sveriges landslag, Halmstad och Zürich, byttes ut redan i halvtid. Det andra profilstarka nyförvärvet, Johan Svahn, som hämtats från Värnamo, gjorde ett ojämnt intryck. Samma sak med den svajiga backlinjen. Räkna med att det är ett revanschsuget – men också pressat – Gais som kommer till spel idag.Max Svensson, 18 år, kom in och spelade tjugo respektlösa minuter senast, och var nära att bli matchhjälte med ett skott i ribban från svår vinkel. Alex Timossi Andersson, 16 år, fick ett par minuter i slutet och såg vass ut. Charlie Weberg, 18 år, som gjorde ett par bra insatser på försäsongen, har i veckan skrivit på ett A-lagskontrakt med HIF. Samtliga tre inleder på bänken idag och blir självklart mycket intressanta att följa i eventuella inhopp.Viktor Ljung, högerbacken som korsbandsskadades i förra årets seriepremiär mot Gefle, finns för andra matchen i rad med på HIF-bänken och närmar sig comeback. På bänken finns också Surprise, som var avstängd senast efter utvisningen mot Varberg. Sydafrikanen, som var skadad under stora delar av försäsongen, säger sig i HD vara på väg mot bättre form efter att fått spela 75 minuter för U21-laget i veckan.***- 1-0. HIF vinner tät match.Inblandad i fyra av fem HIF-mål hittills. I storform.Om du inte ser matchen live i Göteborg, så visas den på på C More Fotboll och via www.cmore.se . Repris i C More Live kl 1800.