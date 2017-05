Inför HIF-SYR: HIF firar 110 år och jagar tredje raka segern ikväll

HIF firar 110-årsjubileum med match hemma mot Syrianska ikväll.

Måndag 29 maj 2017 kl 1900, Olympia:

1 Matt Pyzdrowski13 Alexander Achinioti-Jönsson2 Carl Johansson36 Charlie Weberg11 Adam Eriksson8 Martin Christensen6 Andreas Landgren21 Monday Samuel14 Surprise22 Jesper Lange18 Oke Akpoveta30 Kalle Joelsson (mv), 4 Jonatan Olsson, 3 Frederik Helstrup Jensen, 10 Anton Wede (mf), 35 Casper Seger (mf), 9 Moustafa Zeidan (mf), 15 Max Svensson (mf/fw)Peter Larsson (b), Viktor Ljung (b), Edwin Gyimah (mf, avstängd), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw), Alex Timossi Andersson (fw)Nio matcher in i Superettan har HIF spelat fyra oavgjorda och vunnit fem matcher - senast borta mot Öster, då Martin Christensen sköt in matchavgörande 2-1 i den 93:e minuten.Det är tätt i tabelltoppen. Serieledande Brommapojkarna tog igår sin åttonde seger för säsongen när man bortabesegrade tabelljumbon Gefle (3-1). Dalkurd vann i lördags mot Åtvidaberg, vilket innebar att man passerade HIF i tabellen och nu ligger tvåa med en match mer spelad. Inför kvällens match ser toppen ut så här: 1. BP (25p.), 2. Dalkurd (20p.), 3. HIF (19p). Som bekant kvalificerar sig ettan och tvåan i slutet av säsongen för allsvenskan, medan trean får kvala. På fjärdeplats skuggar Trelleborg med 16p.Peter Larsson missar tredje matchen i rad med skada. Lagkaptenen, som innan han gick sönder var seriens kanske bästa spelare, saknas självklart mycket. Dessutom har Viktor Ljung och Alex Timossi Andersson insjuknat i veckan, vilket gör att inte heller dessa kan spela. Även Edwin Gyimah, som startat varje match hittills, får sitta på läktaren efter att ha ådragit sig sitt tredje gula kort mot Öster.Gyimahs avstängning innebär troligen att hans ghananske landsman Monday Samuel får starta ikväll bredvid Andreas Landgren på det centrala mittfältet. Förändringen innebär rimligen att HIF tappar lite i defensiv kraft, samtidigt som man vinner lite offensivt med Samuels bollskicklighet. I backlinjen lär Alexander Achinioti-Jönsson ersätta Ljung till höger.17-årige innermittfältaren Casper Seger, som fick speltid i flera cup- och träningsmatcher under försäsongen, finns idag med på bänken för första gången i seriespel – kanske får vi se ännu en debut för en av HIF:s unga talanger.Syrianska inledde seriespelet svagt, men har bara förlorat en av de fem senaste matcherna – mot serieledande BP (1-2). Senast besegrade man Örgryte hemma efter att Öis drabbats av en kontroversiell utvisning redan efter tio minuter. Syrianska vann rättvist med 2-0 efter 22 avslut.Syrianska var uppe i allsvenskan i tre år (2011-13) och av sex möten vann HIF fem och spelade oavgjort i ett. Flera av matcherna var täta historier där HIF avgjorde sent. Vi minns exempelvis Peter Larssons 2-1-bortaavgörande i den 95:e minuten 2011 (efter Ahmet Özdemirok och Razak Omotoyossi blivit utvisade) och Rasmus Jönssons sena segermål i det årets hemmamöte (1-0).Året därpå avgjorde Walid Atta i den 94:e minuten (1-0) på Olympia. I bortamötet kom HIF undan med blotta förskräckelsen efter ett sent 3-1-avgörande i tom bur från Daniel Nordmark – trots att man spelade med en man mer i 75 minuter.2013 års möten blev mindre spektakulära. Syrianskas enda seriepoäng mot Di röe togs via 2-2 på Olympia under den mörka HIF-hösten 2013.I cupen har lagen mötts tre gånger: 2009 vann HIF borta i kvartsfinal med 3-1 efter förlängning. I gruppspelet 2014 blev det 5-1 och 2015 2-2. Den sistnämnda matchen minns vi kanske främst för ett mycket snyggt Jordan Larsson-mål på Olympiafältets plan 10.Den 4 juni 1907 slogs Svithiod och Stattena ihop och blev Helsingborgs IF. Matchen mot Syrianska innebär därmed 110-årsfirande!***- 2-1. HIF kommer att sakna Gyimah och Larsson i defensiven, men de offensiva spelarna är i fin form och man gör fler mål än motståndaren.Är på väg mot storform. Ofta numret större än motståndarna i Superettan., som var borta i över ett år med skador, gör sin första startmatch på Olympia sedan segern mot AIK i april i fjor.Se matchen live på Olympia! Annars via C More Live eller www.cmore.se . Repris på C More Live kl 20.40 på tisdag.