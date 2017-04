Andreas Landgren startar på innermittfältet idag.

Inför HIF-TFF: Premiär för Nya Olympia

Det råder fotbollsfeber i Nordvästra Skåne inför Superettan-premiären på ett ombyggt Olympia. Nye Edwin Gyimah går rakt in i startelvan.

SUPERETTAN, OMGÅNG 1



Olympia, 1 april 2017, kl 1600:

HIF-Trelleborgs FF



Möjlig uppställning, HIF (4-4-2):

Matt Pyzdrowski



Jonatan Olsson

Peter Larsson

Frederik Helstrup Jensen

Adam Eriksson



Martin Christensen

Andreas Landgren

Edwin Gyimah

Anton Wede



Monday Samuel

Oke Akpoveta



Avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), Carl Thulin (b), Alexander Achinioti-Jönsson (mf), Surprise (mf), Max Svensson (fw), Alex Timossi Andersson (fw), Jesper Lange (fw).



Saknas: Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).





***



Förutsättningar:

- Nya Olympia slår upp portarna

Två år som byggarbetsplats är över. Idag välkomnar ett nytt Olympia nordvästskåningarna till en ny fotbollssäsong. Sundets Pärla har på nytt en av Sveriges finaste fotbollsarenor – på samma plats som HIF spelat sedan 1907.



- Superettan-premiär

För första gången sedan 1992 ska HIF spela fotboll i den svenska andradivisionen. Den gången hade HIF högst publiksnitt i hela Sverige, inklusive allsvenskan. Och nya Olympia ser ut att öppna med i princip fullsatta läktare. Festligheterna kring invigningen startar redan kl 13.



- TFF på besök

Eftermiddagens motståndare är Trelleborgs FF. 2016 slutade man på sjunde plats i Superettan. Efter det stora raset i sviterna av ekonomiska problem och den allsvenska femteplatsen 2010, är man åter etablerat i elitfotbollen. 2011 åkte TFF ur allsvenskan, 2012 åkte man ur Superettan och 2013 åkte man nästan ur division 1 södra. Drygt tre år efter det inledde man årets säsong med att nå kvartsfinal i Svenska Cupen (där man åkte ur mot IFK Norrköping) efter att ha slagit ut Kalmar och Gefle i gruppspelet – en stark uppryckning. I laget återfinns välbekanta gamla allsvenska namn som Kristian Haynes, Fredrik Persson och Marcus Pode, men också den vasse anfallaren Salif Camara Jönsson, som på egen hand tog TFF vidare från cupgruppen med två sena mål mot Landskrona.



- Edwin Gyimah går rakt in i startelvan

Innermittfältet var antagligen den lagdel där HIF hade störst problem under degraderingssäsongen 2016. I år tar Andreas Landgren klivet upp från högerbacksplatsen dit, och nye ghananen Edwin Gyimah går direkt in bredvid honom i startelvan. Den förre Orlando Pirates-stjärnan var uttagen till Ghanas trupp i Afrikanska Mästerskapen och enligt rapporter ska han i princip vara överkvalificerad för Superettan. Hans debut som HIF:are blir mycket intressant att följa idag.



Akpoveta startar också

HIF:s andra nyförvärv, Oke Akpoveta, startar i anfallet tillsammans med Monday Samuel. Akpoveta, som öste in mål för Frej i superettan förra våren, har hittat målet i de sista försäsongsmatcherna –han gjorde ett i var och en av matcherna mot Kristianstad, Prespa Birlik och Nordsjälland. Detta innebär att Jesper Lange, som faktiskt varit poängbäst i HIF på försäsongen, startar på bänken. Där återfinns också unga anfallsalternativen Max Svensson och Alex Timossi Andersson.



- Backlinjen ser ut ungefär som tidigare

Under de avslutande tio allsvenska omgångarna i fjor var det, trots den magra poängproduktionen, bara tre lag som släppte in färre mål än HIF. Backlinjen var sällan HIF:s största problem och den enda förändringen från i förra höstens standardelva är att Jonatan Olsson går in som högerback. I övrigt startar kapten Peter Larsson, Frederik Helstrup Jensen och Adam Eriksson. Bakom den står Matt Pyzdrowski stadigt mellan stolparna.



- Positiva tecken

Efter stora skadeproblem och 0-3-chocken i cuppremiären mot BP, var oron ganska stor bland HIF:are för bara en dryg månad sedan. Men även om det blev förluster även mot Degerfors (2-3) och Djurgården (0-1) i cupgruppspelet, så såg spelet allt bättre ut och under mars har skadelistan successivt växt sig mindre och mindre. Dessutom vann HIF månadens samtliga tre träningsmatcher. Spelare som Peter Larsson och Surprise är tillbaka och HIF andas optimism inför dagens premiär. Det kan bli en fantasisk fotbollsfest på Olympia idag.



Så går det:

HIF vinner med 3-1 efter dubbla mål av Oke Akpoveta.



Håll ögonen på:

Edwin Gyimah. Han har visserligen visat upp sig i ett provspel mot Kristianstad, men nu sker tävlingsdebuten i den rödblå dressen. Det ska bli mycket intressant att se hur bra han är. Monday Samuel har sett bra ut i sin nya roll som anfallare och kommer att spela en viktig roll i att länka ihop Oke Akpoveta med innermittfältet.

