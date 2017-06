Inför VÄR-HIF: Reser sig HIF från storförlusterna?

HIF gästar Finnvedsvallen ikväll. Vid seger drygar man ut försprånget till fjärdeplacerade Öster till fem poäng.

Måndag 26 juni 2017 kl 1900, Finnvedsvallen:

1 Matt Pyzdrowski6 Andreas Landgren2 Carl Johansson36 Charlie Weberg11 Adam Eriksson8 Martin Christensen10 Anton Wede33 Edwin Gyimah14 Surprise22 Jesper Lange18 Oke Akpoveta30 Kalle Joelsson (mv), 26 Peter Larsson (b/mf), 3 Frederik Helstrup Jensen (b), 7 Viktor Ljung (b), 21 Monday Samuel (mf/fw), 15 Max Svensson (mf/fw), 31 Alex Timossi Andersson (fw).Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf, avstängd), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).Det var två, minst sagt, jobbiga matcher för HIF i förra veckan. Den största hemmaförlusten på 14 år (0-4 mot BP) följdes av den största förlusten på 14 år (0-5 mot Dalkurd). I den första matchen var HIF periodvis ganska bra och ett mer rättvist resultat hade kanske varit 1-3, men förra söndagens möte med Dalkurd var faktiskt ren och skär utklassning.HIF mäktade inte med ett enda avslut mot det dalkurdska målet och passningsspelet på offensiv planhalva var i princip obefintligt. Försvarsmässigt svajade det rejält och under de sista 20 minuterna av matchen släppte Di röe in fyra mål.Med tanke på hur det såg ut senast är dagens match en chans för HIF att repa sig och få med sig en bra prestation och ett bra resultat inför det fyra veckor långa uppehåll som följer. Enligt HD och HIF.se har man i veckan arbetat med att förbättra detaljer i spelet och framför allt spelet med boll på offensiv planhalva.Efter två sådana här storförluster är det ganska troligt att det görs några förändringar i startelvan. En sådan tvingas tränare Per-Ola Ljung till genom att Alexander Achinioti-Jönsson är avstängd efter sitt röda kort mot Dalkurd.Avstängningen kan innebära att Viktor Ljung, som inte hade sin bästa dag mot BP får tillbaka sin plats i startelvan, men det är inte heller omöjligt att Andreas Landgren får ta klivet ned som högerback och därmed addera välbehövlig rutin till backlinjen. I så fall lär Anton Wede eller Monday Samuel ta plats bredvid Edwin Gyimah på innermittfältet.En annan möjlig förändring är att Frederik Helstrup Jensen tar Charlie Webergs plats som vänster mittback. Eller att Max Svensson tar Martin Christensens position som högermittfältare.Vårens bäste spelare i HIF, lagkapten Peter Larsson, är slutligen tillgänglig för spel igen efter en dryg månads skadefrånvaro. Han är med i matchtruppen, men lär inte vara aktuell för en startplats redan nu.Om HIF vinner ikväll drygar man ut marginalen till fjärdeplatsens Öster till fem poäng. Övriga två topplag spelar också ikväll: BP, elva poäng före HIF, möter Trelleborg borta, och Dalkurd, tre poäng före HIF, tar emot Norrby hemma på Domnarvsvallen.***- 1-0. HIF jobbar hem en seger i tät match.Ser allt starkare ut i defensiven. Blir viktig i kampen om mittens rike.Matchen visas i C More Sport och går även att se via www.cmore.se