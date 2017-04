Inför VBG-HIF: Lange startar för HIF

Dags för HIF:s andra match i Superettan.

Söndag 9 april 2017 kl 1400, Påskbergsvallen:

1 Matt Pyzdrowski4 Jonatan Olsson26 Peter Larsson3 Frederik Helstrup Jensen11 Adam Eriksson8 Martin Christensen6 Andreas Landgren33 Edwin Gyimah10 Anton Wede22 Jesper Lange18 Oke Akpoveta30 Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), 13 Alexander Achinioti-Jönsson (mf), 14 Surprise (mf), 15 Max Svensson (mf/fw), 21 Monday Samuel (mf/fw), Alex Timossi Andersson (fw)Viktor Ljung (b), Carl Johansson (b), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw)HIF hanterade pressen utifrån på ett bra sätt och lyckades få med sig tre poäng från invigningen av nya Olympia. Trelleborg besegrades med 1-0 efter en ganska jämn och stängd fotbollsmatch, där känslan var att HIF malde ned en välorganiserad motståndare.Det var inhopparen Jesper Lange som avgjorde premiärmatchen med ett fint avslut. Idag kliver dansken, som gjorde flest poäng i HIF under försäsongen, in från start. Det innebär att Monday Samuel, som var ganska blek i premiären, startar på bänken. I övrigt tros startelvan se ut på samma sätt som senast. Lange gjorde, även utöver målet, en bra insats mot TFF och hittade ett bra samarbete med anfallskollegan Oke Akpoveta.Varberg, som slutat femma i superettan två år i rad och nu hoppas ta ett steg till, inledde med 1-2-förlust borta mot Örgryte. Matchen var Johan Elmanders comeback i svensk fotboll och det var den förre landslagsstjärnan som visade vägen för Öis med ett mål och bra samarbete med anfallskollegan William Atashkadeh i en ganska chansrik match. Varberg imponerade inte, utan stod för många småmisstag och agerade ofta slarvigt i passnings- och försvarsspel. Man har dock kvalitet på mitten, inte minst i form av förre HIF-spelaren Elias Andersson och dennes allsvenskt meriterade kollega Oliver Silverholt. Om HIF:s centrala mittfältare Andreas Landgren och Edwin Gyimah neutraliserar dessa och den mer fysiskt orienterade tredje innermittfältaren Joakim Lindner, har man goda chanser att vinna matchen.Hemmatränaren Jörgen Wålemark meddelar i Hallands Nyheter (7/4) att Varberg har hela truppen tillgänglig för spel till matchen och att man behöver vara med bättre i närkamperna än vad man var mot Örgryte. ”Det blir inspirerande att möta Helsingborg”, säger han i artikeln.Dagens match blir det sjätte mötet i tävlingssammanhang mellan lagen. Senast krossade HIF Varberg i cupgruppspelet 2013 (5-0), men man möttes även i division 2 södra (då tredjedivisionen) 1987. Den gången vann HIF bägge mötena. 1971 (andradivisionen) blev det dock delad pott – HIF vann med 4-0 på Olympia och Varberg vann med samma siffror på sin hemmaplan. Den segermatchen är för övrigt enda gången som Varberg gjort mål på HIF.Martin Christensen var bäste HIF:are i premiären. Yttern skapade oreda för Trelleborgsförsvaret med sina överstegsfinter och fina inlägg. Återstår att se om dansken, som hade ett ganska ojämnt 2016, kan fortsätta att prestera på samma nivå.***- 2-0. HIF vinner efter två mål i andra halvlek.Gör nu sin andra tävlingsmatch för HIF. Det sena nyförvärvet inför säsongsstarten blandade och gav i debuten, men borde ha nytta av ytterligare en veckas träning med laget. Blir, liksom centrerande vänsterspelaren Anton Wede, viktig i kampen mot Varbergs tremannamittfält.Matchen visas på C More Live och via www.cmore.se . Repris i samma kanal kl 1850.