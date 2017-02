Lundblad: Det är inte nu HIF ska vara som bäst

Gustav Lundblad kommenterar 2-3-förlusten mot Degerfors och cupsortin.

I måndags åkte ett välorganiserat och inspelat Degerfors åkte till Stockholm och 2-1-slog Djurgården trots att motståndaren hade ett mittfält med en Kim Källström som spelade på en helt egen nivå.Att man sex dagar senare åkte till Olympiafältets plan 10 och 3-2-besegrade ett HIF som under gruppspelets tre inledande halvlekar nästan helt saknat eget passningsspel – är inte särskilt anmärkningsvärt.HIF är tungt skadedrabbat och det är skönt för alla nordvästskåningar att det återstår 34 dagar innan ligapremiären hemma mot Trelleborg.34 dagar som kommer att behövas. HIF har en bra bit kvar till en form och ett intrimmat spelsätt för att bli etta eller tvåa i Superettan.Den svaga insatsen mot Brommapojkarna följdes av en första halvlek där Degerfors hade full kontroll på ett HIF som inte fick tid på sig att få igång ett eget passningsspel. Innermittfältetsochhamnade i ständig tidsnöd och slog bort många passningar. Backlinjen kändes osäker och frånvaron av spelare somoch, liksom(som ju dock kom in i andra halvlek i sin säsongsdebut), märktes tydligt.Larsson och Johansson, liksomochstår fortfarande på skadelistan.ochvar tillbaka från sina skador först idag, med inhopp för var och en av dessa viktiga HIF-kuggar och den nämnde Landgren. De 34 dagarna behövs som sagt för attska få ihop det här HIF-bygget.Dock: HIF gjorde trots allt fler mål på detta Degerfors än vad Djurgården mäktade med. Mycket tack vare Samuels comeback i den andra halvleken.Samuel är tillsammans medden HIF-spelare som imponerat mest under de fem matcher man spelat hittills i år. Lange, som var i princip helt osynlig i offensiven i de allsvenska framträdanden han gjorde sedan han kom från Århus i somras, har nu assisterat till eller själv gjort fem (två mål, tre assist) av HIF:s sex mål.En annan som fortsätter lämna positiva besked är. 18-åringen tar för sig på sin vänsterkant och visade idag att han håller på Superettan-nivå. Han låg bakom 2-3-målet med fin rörelse med boll och en bra passning till Lange. I och med att det fortfarande är osäkert när Surprise kan vara tillbaka och att Carl Wede är borta ett par månader till, så är det ganska troligt att han kan komma att ingå i startelvan i seriepremiären.******Med anledning av att det nu står klart att cupäventyret avslutas med nästa lördags bortamöte med Källströms Djurgården så kommer HIF enligt uppgift att boka in ytterligare två träningsmatcher på hemmaplan innan det är dags för slutgenrepet hemma mot Nordsjälland den 25 mars.Djurgårdsmatchen blir för övrigt en ny uppgörelse mellan P-O Ljung och tränarkollegan, fyra och ett halvt år efter den klassiska presskonferensen som följde på dubbelutvisningen och Peter Larssons 1-2-avgörande på Södertälje Fotbollsarena. Om ni inte minns denna, så kan den ses här: https://www.youtube.com/watch?v=z89leERgTSY ******Fler intryck från eftermiddagen? 18-årigehade en ganska tuff dag i mittlåset, men spelade upp sig i den andra halvleken och var nära ett snyggt mål med ett tungt skott. Han såg bättre ut mot slutet av matchen när han fick Jonatan Olsson och Andreas Landgren till höger om sig.Nyförvärvetgjorde sin HIF-debut, men hade en ganska blev halvlek innan han ju ersattes av Samuel i paus. Han visade prov på bra bollbehandling när han tog emot och sög in ett par bollar, men löpte annars mycket omkring i ett vakuum och hans tackling påvar inte snygg. Även han behöver rimligen mer tid och mer träning med laget för att kunna visa upp sitt bästa jag.******Att HIF för första gången på nio år hamnar utanför topp-8 i cupen är helt rimligt, med tanke på att man idag helt enkelt är långt ifrån att vara ett av Sveriges åtta bästa fotbollslag. Plus att man saknat nästan en hel elva av ordinarie spelare.Det var aldrig här, mot Degerfors i februari, som man skulle vara som bäst. Allt fokus den här säsongen ska rimligen ligga på att ta sig upp till allsvenskan igen. P-O Ljung har 34 dagar på sig att förbereda sitt lag på 2017 års verkligt viktiga uppgift.