Malinovic: Titanic

Titanic

TITANIC













Den 10 April 1912 lämnade Titanic, Southampton i England för sin första resa. Ett fartyg som betraktades vara av det säkraste slaget, ett fartyg som av många betraktades vara ett osänkbart sådant. Det var helt enkelt det bästa av de bästa fartygen, ett bygge framtaget av de mest enastående ingenjörer världen då skådat. Ett fartyg inget kunde rubba på och som under tre års tid antogs fått en sådan stabilitet att allt i dess väg kunde malas. Innan fartyget lämnat hamnen var man nära att råka ut för en allvarlig olycka men man redde ut stormen och resan kunde ta sin fortsättning. Likt Titanic ansågs Helsingborgs IF den här säsongen kunna promenera sig igenom Superettan utan några större bekymmer. En anrik förening med ett lag på pappret som också av många betraktades vara osänkbart. Likt Titanic hade det nya bygget inte pågått under en lång tid men också likt Titanic ansåg många att laget var klart för avfärd. Fartyget var nära en kollision i hamnen redan och hur många poäng vi än tagit så har Helsingborgs IF också varit nära allvarliga olyckor i form av Frej och Syrianska men likt Titanic lämnade även HIF hamnen med enbart några smårepor. Titanic såg ut att gå mot en lugn och sansad resa likt Helsingborgs öppning i Superettan men efter ett tag tog man emot ett varningstelegram angående isberg likt det telegram HIF fick i matchen mot Falkenberg. Efter den första varningen reagerade kapten Smith och styrde om fartyget till sydligare breddgrader för att undvika kollision något som kapten Per Ola Ljung inte gjort men ändå med små marginaler passerat isbergen. När det efter några dagar kom ytterligare isvarningar valde kaptenen och de övriga på kommandobryggan att inte ändra rutt på nytt då man ansåg att isbergen kunde upptäckas på långt håll och man i tid skulle kunna göra en undanmanöver ,något som kan speglas i Per Ola Ljungs fortsatta inställning att trots ett flertalet varningar fortsätta spela med samma manskap och med samma taktiska drag, på väg mot ett isberg. När klockan var 23.38 fick utkiksmännen syn på ett svart föremål rakt föröver och han och kompanjonen förstod genast att det var ett isberg, ringde till kommandobryggan samt slog i varningsklockan för att försöka rätta till misstaget. Cirka 1,5 minuter senare kolliderade Titanic med isberget. Utkiksmännen Per Ola Ljung och Christoffer Andersson såg ett isberg efter 45 spelade minuter mot Brommapojkarna men olikt Titanics utkiksmän valde det att inte reagera förrän kollisionen var total i andra halvlek. Efter kollisionen började fartyget ta in vatten och efter 0-1 målet var det exakt samma sak som skedde med Helsingborgs IF. Besättningsmännen på Titanic inledde meddetsamma stängningen av de vattentäta dörrarna något som Helsingborgs IFs utkiksmän nekade varpå 0-3 i paus var ett faktum.

Efter 162 minuters kämpande sjönk Titanic 02.20, efter 90 minuters uppgivenhet gjorde Helsingborgs IF idag detsamma. De flesta på fartyget kämpade ända in i det sista för sina liv, idag tål frågan att ställas hur mycket våra klubbmärkesbärare på plan gjorde detsamma för att inte kapsejsa. Ibland går det inte att rädda ett sjunkande skepp men att kasta ut livbåtar ända in i slutet är något som måste finnas i en besättning och det är definitivt något vi kräver ska finnas när man kämpar för sitt klubbmärke på plan.

Det tog 73 år innan vraket av Titanic hittades, låt oss hoppas att det inte dröjer mer än sex dagar för Helsingborgs IF.

Danjin Malinovic

0 KOMMENTARER 292 VISNINGAR 0 KOMMENTARER292 VISNINGAR DANJIN MALINOVIC

2017-06-12 22:04:38

ANNONS:

Fler artiklar om Helsingborg

Helsingborg

2017-06-12 22:04:38

Helsingborg

2017-06-12 21:44:43

Helsingborg

2017-06-04 19:59:03

Helsingborg

2017-05-30 00:30:00

Helsingborg

2017-05-29 23:01:13

Helsingborg

2017-05-29 22:51:16

Helsingborg

2017-05-29 21:51:24

Helsingborg

2017-05-29 08:29:00

Helsingborg

2017-05-23 00:09:00

Helsingborg

2017-05-22 22:08:28

ANNONS:

TitanicHIF 0-4-förlorade seriefinalen mot BP.Respekt, sorg och kärlek men aldrig skilsmässa.Så gick HIF:s tre mål till. Monday Samuel och Jesper Lange kommenterar.HIF E-zines nye krönikör Danjin Malinovic berättar om en kväll 20 mil från Olympia och ett steg närmare allsvenskan.Per-Ola Ljung, Monday Samuel och Jesper Lange om segern.HIF vann en tät match hemma mot Syrianska.HIF firar 110-årsjubileum med match hemma mot Syrianska ikväll.Gustav Lundblad kommenterar HIF:s seger borta mot Öster.Martin Christensen plockade hem tre poäng till HIF med ett mäktigt avgörande skott i den 92:a minuten.