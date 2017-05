ÖIF-HIF 1-2: Referat och spelarbetyg

Martin Christensen plockade hem tre poäng till HIF med ett mäktigt avgörande skott i den 92:a minuten.

SUPERETTAN, OMGÅNG 9

Myresjöhus Arena, 22 april 2017, kl 1900:



Östers IF-HIF 1-2 (1-0)

1-0 Mattias Pavic (14, assist Robin Östlind), 1-1 Oke Akpoveta (53), 1-2 Martin Christensen (90+2)

Publik: 4611



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Viktor Ljung (Martin Christensen, 45), Carl Johansson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Max Svensson (Monday Samuel, 35), Andreas Landgren, Edwin Gyimah, Surprise – Oke Akpoveta, Jesper Lange (Alex Timossi Andersson, 76).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Frederik Helstrup Jensen (b), Jonatan Olsson (b), Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf).



Skadade/avstängda: Peter Larsson (b), Carl Wede (mf), Anton Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



Östers IF (4-4-2): Robin Malmkvist – Karl-Johan Lindblad, Mario Vasilj, Månz Karlsson, Fritiof Björkén – Sebastian Crona (Isaac Shaze, 76), Jonathan Drott, Mattias Pavic, Robin Östlind (Lars Fuhre, 89) – Jonathan Levi (Enoch Adu, 72), David Johannesson.



Ej använda avbytare: Darmin Sobo (mv), Elmin Nurkic, Admir Bajrovic, Filip Örnblom, Jesper Lövdahl.



Så var matchen:



Före matchen:

- Det var dags för toppmöte i Superettan. Tabellfyran Öster mot tabelltrean HIF.



- HIF, som senast slog Norrby med 3-2, hade med fyra vinster och fyra oavgjorda inte förlorat i årets seriespel. Vid seger skulle man passera tabelltvåan Dalkurd, som igår förlorade borta mot Falkenberg.



- HIF saknade, precis som mot Norrby, lagkaptenen Peter Larsson. Efter att ha blivit av med de ryggproblem som hållit honom utanför spel i de två senaste matcherna, ådrog han sig en skada i baksidan av låret på fredagens träning och blir nu borta ytterligare ett par veckor. I startelvan ersatte Carl Johansson, som senast gjorde comeback efter ett års skadefrånvaro. Därmed förpassades Frederik Helstrup Jensen till bänken. I övrigt såg startelvan likadan ut som sist.



Första halvlek:

HIF startade matchen bra, men det var Öster som gjorde första målet. Yttermittfältaren Mattias Pavic slog till efter fint kombinationsspel med Robin Östlind.



Direkt efter målet fick Östers målbur flyttas efter att domarteamet upptäckt att det stod i fel position. När spelet återupptogs igen var det Öster för hela slanten.



Under en femtonminutersperiod i mitten av halvleken kunde Öster gjort åtminstone fem (!) mål. HIF hade stora problem att freda yta framför backlinjen och utöver att Jonathan Drott tvingade Matt Pyzdrowski till en fin benparad, sköt mittfältaren både i målställningen och precis utanför densamma från bra lägen. Mario Vasilj hade en nick i stolpen, David Johannesson ett friläge och Drott ett skott utanför tomt mål, men efter att läge stabiliserats under de sista minuterna klarade sig HIF till halvtidsvila med ”bara” 1-0-underläge.



Anstormningen tvingade Per-Ola Ljung till ett taktiskt byte, då han efter 35 minuter tog ut högermittfältaren Max Svensson och ersatte honom med Monday Samuel.



Andra halvlek:

I halvtid gjorde Ljung ett byte till, då han satte in Martin Christensen istället för Viktor Ljung. Bytet, som innebar en rockad där Andreas Landgren gick ned som högerback, Samuel in på centralt mittfält och Christensen till höger mittfält, skulle visa sig vara ett matchavgörande drag.



HIF skärpte sig ordentligt till den andra halvleken och hittade snart fram till en kvittering. Efter fint förarbete från Surprise och Adam Eriksson på vänsterkanten, tog ett Christensen-avslut på en Öster-försvarare och bollen landade hos Oke Akpoveta framför mål. Nigerianen gjorde inget misstag och petade in sitt fjärde mål på de senaste tre matcherna.



HIF hade betydligt mer bollinnehav än före paus och fick ett spelövertag, utan att skapa en stor mängd chanser. En riktigt bra sådan fick dock Akpoveta med kvarten kvar, då han frispelades av Surprise – men hans avslut gick precis utanför.



Öster stack upp på kontringsförsök emellanåt och vid ett av dessa lyckades David Johannesson göra sig fri, men hans avslut gick utanför.



Istället avgjordes matchen på tilläggstid. HIF, som fick allt större tryck på den sista tredjedelen under slutminuterna fick en hörna från höger i den 92:a minuten. Efter att Akpoveta provat att skjuta i bra läge, men träffat en Öster-back, hamnade bollen hos Martin Christensen utanför straffområdet. Dansken drog till med ett tungt skott – som borrade sig rakt in i det högra hörnet av nätet. Ett fantastiskt segermål för HIF och ett fantastiskt segermål för Christensen, det första för honom i den röda tröjan.



Summering:

- HIF vann matchen trots en mycket svag första halvlek.



- Man kliver nu upp på andra plats i tabellen, förbi Dalkurd och med fem poängs marginal ned till fyran Öster. BP, som slog Varberg i lördags, leder med tre poäng.



- I nästa match ställs man mot tabell-tian Syrianska hemma. Matchen spelas om en vecka, på måndagskvällen den 29 maj.



Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 6,5

Fin räddning när Levi kom fri.



VIKTOR LJUNG (UT 45), 5

Startade ganska bra offensivt, men hade stora problem på sin kant defensivt.

CARL JOHANSSON, 5,5

Efter inhoppet senast blev det idag comeback från start efter ett års skadefrånvaro. Såg lite het ut i vissa situationer, men överlag stabil andra halvlek.

CHARLIE WEBERG, 5

Hade en svår första halvlek när backlinjen blev exponerad. Bättre i andra. Blandad kvalitet på uppspel.

ADAM ERIKSSON, 6

En del bortslagna bollar, men som vanlig inblandad i avgörande lägen.



MAX SVENSSON (UT 35), 5

Blev utbytt redan efter 35 minuter efter defensiva problem över hela mittfältet. Var knappast ensamt ansvarig för läget, men Öster kom igen många gånger till höger.

ANDREAS LANDGREN, 5

Hade en svag första halvlek på innermittfältet. Klart bättre efter paus som högerback.

EDWIN GYIMAH, 5

Bra defensiv andra halvlek, men hade en del problem i offensiven. Bra i luften.

SURPRISE, 6,5

Smart och skicklig i många lägen. Ligger bakom mycket offensivt.



JESPER LANGE, 6

Godkänd för bra arbete och rörelse.

OKE AKPOVETA, 6,5

Dök upp i de avgörande lägena. Har hittat målformen från förra våren i Frej.



MONDAY SAMUEL (IN 35), 6,5

Högermittfältare sista tio före paus. Sedan innermittfältare. Företagsam offensivt.

MARTIN CHRISTENSEN (IN 45), 7,5 (*)

Avgjorde matchen med dundrande skott - hans första ligamål för HIF. Flera bra uppspel, säker bakåt.



Alex Timossi Andersson (In 76, nyttig med sin speed i slutskedet av matcher) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 5,5

Tvingades korrigera med två byten första 45, sedan HIF haft stora problem defensivt. Stabiliserade i halvtid.



Laginsatsen, 6

Andra halvlek, segermålet och effektiviteten räddar godkänt betyg. Men det kunde stått 4-0 till Öster i paus.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

11 min – AVSLUT, HIF: Gyimah skjuter ur vänster innerposition. Utanför främre stolpen.

14 min – MÅL, ÖIF: Mattias Pavic får bollen i vänster innerposition efter att ha blivit av med Landgren via kombinationsspel med Östlind på vänsterkanten. Han avlossar skott från 16 meter och bollen går in i främre hörnet.

15 min – INCIDENT: Domarteamet upptäcker att Östers målbur är i fel position. Man får flytta målställningen, vilket tar närmare två minuter.

19 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta skjuter över från 18 meter ur höger innerposition.

20 min – AVSLUT, ÖIF: Levi skjuter ur höger innerposition. Utanför.

21 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise snor åt sig bollen på offensiv planhalva och frispelar Akpoveta, som dock blir av med bollen i avslutsögonblicket.

23 min – MÅLCHANS, ÖIF: Crona slår hörna från vänster. Vasilj nickar i stolpen.

29 min – MÅLCHANS, ÖIF: Kontring. Östlin avancerar framåt med bollen längs vänsterkanten. Spelar in den till Levi, som vänder bort Weberg och avslutar. Pyzdrowski benparaderar.

32 min – MÅLCHANS, ÖIF: Levi som skjuter i ribban från 18 meter. Returen hamnar hos Johannesson, som spelar bollen snett inåt till bakåt till Drott, som får öppet läge men skjuter över.

33 min – MÅLCHANS, ÖIF: Östlind spelar bollen snett inåt bakåt till Levi, som skjuter från 15 meter. Utanför kryssribban.

35 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Max Svensson UT.

36 min – AVSLUT, ÖIF: Crona skjuter från 35 meter. Pyzdrowski räddar.

37 min – MÅLCHANS, ÖIF: Östlind slår en mycket fin 35 meter lång djupledsboll till Johannesson, som blir fri. Pyzdrowski räddar avslutet och får ut bollen till hörna.

43 min – GULT KORT, HIF: Carl Johansson varnas för tacling på Johannesson på offensiv planhalva, i samband med omställning.



Paus – BYTE, HIF: Martin Christensen IN, Viktor Ljung UT. Landgren går ned som högerback, Samuel tar Landgrens tidigare plats på innermittfältet. Christensen in som högermittfältare.



53 min – MÅL, HIF: Surprise och Eriksson samarbetar på vänsterkanten innan den senare spelar Christensen snett inåt bakåt i straffområdet. Christensen avslutar, bollen tar på Pavic och når Oke Akpoveta som petar in 1-1 från nära håll.

58 min – AVSLUT, HIF: Lange tar emot bollen efter ett inkast och skjuter från central position. Utanför.

62 min – MÅLCHANS, ÖIF: Kontring. Östlind tar med sig bollen framåt och spelar Johannesson som blir fri i straffområdet med Pyzdrowski. Avslutar utanför under bevakning från Samuel.

70 min – GULT KORT, ÖIF: Sebastian Crona varnas för att ha dragit i nödbromsen när Lange var på väg att dra upp en kontring.

72 min – BYTE, ÖIF: Enoch Adu IN, Jonathan Levi UT.

74 min – MÅLCHANS, HIF: Akpoveta frispelas av Surprise till vänster i straffområdet. Hans avslut går i bortre stolpen. Lange nära hinna fram på returen framför mållinjen, men bollen spelas ut till hörna.

74 min – GULT KORT, HIF: Edwin Gyimah varnas för tackling på Crona. Avstängd nästa match.

75 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta avslutar. Utanför.

76 min – BYTE, ÖIF: Isaac Shaze IN, Sebastian Crona UT.

76 min – BYTE, HIF: Alex Timossi Andersson IN, Jesper Lange UT.

77 min – GULT KORT, ÖIF: Isaac Shaze kommer sent in i tackling på Samuel.

83 min – AVSLUT, ÖIF: Björkén avancerar in i banan från höger och avlossar skott ur höger innerposition. Över och utanför.

88 min – AVSLUT, HIF: Christensen skjuter utåtskruvat skott ur höger innerposition. Utanför.

89 min – BYTE, ÖIF: Lars Fuhre IN, Robin Östlind UT.

90+2 min – MÅL, HIF: Martin Christensen får skottläge från 23 meter efter en hörnsituation och smäller in segermålet bakom en chanslös Malmkvist. Detta efter att ett Akpoveta-skott täckts av Öster-försvarare och bollen hamnat hos Christensen.



Slut – STATISTIK: Avslut: 15-8. Hörnor: 3-4. Gula kort: 2-2.