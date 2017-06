VÄR-HIF 1-1: Referat och spelarbetyg

HIF fick med sig en poäng från Värnamo.

SUPERETTAN, OMGÅNG 14

Finnvedsvallen, 26 juni 2017, kl 1900:



IFK Värnamo-HIF 1-1 (0-0)

0-1 Andreas Landgren (49, assist Surprise), 1-1 Melvin Frithzell (54, assist Liridon Silka)

Publik: 1890



HIF (4-4-2): Matt Pyzdrowski – Viktor Ljung, Carl Johansson, Charlie Weberg, Adam Eriksson – Martin Christensen (Max Svensson, 86), Andreas Landgren, Edwin Gyimah (Anton Wede, 45), Surprise – Jesper Lange, Oke Akpoveta.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Peter Larsson (b), Frederik Helstrup Jensen (b), Monday Samuel (mf/fw), Alex Timossi Andersson (fw).



Skadade/avstängda: Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf, avstängd), Carl Wede (mf), Mikael Dahlberg (fw).



IFK Värnamo (4-4-2): Tobias Andersson – Victor Nilsson, Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Freddy Winst – Oscar Johansson, Liridon Silka, Simon Nilsson, Gentrit Citaku (Otto Eriksson, 82) – Melvin Frithzell, Pär Cederqvist.



Ej använda avbytare: Pilip Vaitsiakhovich (mv), Johan Andersson, Albin Seger, Archford Gutu, Adnan Kulovac, Felix Wieslander Andersson.



Så var matchen:



Före matchen:

- Sista matchen innan sommaruppehållet. HIF behövde resa sig efter den största hemmaförlusten på 14 år (0-4 mot BP) och den största förlusten på 14 år (0-5 mot Dalkurd).



- Alexander Achinioti-Jönsson visades ut senast mot Dalkurd. I hans ställe agerade Viktor Ljung högerback. I övrigt mönstrade tränare Per-Ola Ljung samma startelva som i den matchen. På bänken gjorde Peter Larsson comeback efter sina skadeproblem.



Första halvlek:

HIF var det något bättre laget före paus. Man var bra på att återerövra bollen och hade betydligt längre perioder av sammanhängande anfallsspel än i de tre senaste matcherna. Surprise orsakade ofta oreda för Värnamo-försvaret och det var han och vänsterbacken Adam Eriksson som stod för förarbetet till matchens första chans. Surprise spelade bollen snett inåt bakåt till Andreas Landgren, som fick bra skottläge i straffområdet – men hemmabacken Tyler Lissette blockerade avslutet.



Nära 0-1 var det också efter 39 minuters spel då Oke Akpoveta nickade bollen precis utanför på en hörna slagen av Adam Eriksson.



Överlag hade Värnamos backlinje an nars bra koll på det egna straffområdet, liksom HIF hade på sitt. Liridon Silka fick en möjlighet för hemmalaget när man överraskade HIF-försvaret med en inkast-variant. Hans skott gick dock över.



Den stora möjligheten i halvleken fick Per Cederqvist – från elva meter. Domare Farouk Nehdi hittade en regelvidrig förseelse i samband med en hörna, troligen när Andreas Landgren var i duell med den nämnde Värnamo-anfallaren, och blåste för straff. Matt Pyzdrowski gick dock rätt och stoppade straffsparken i sitt högra hörn – hans andra straffräddning på två matcher.



Andra halvlek:

I halvtid tvingades HIF byta ut sin bäste utespelare Edwin Gyimah, som ersattes av Anton Wede. Mittfältskollegan Andreas Landgren slog dock till direkt efter paus och pangade in HIF:s ledningsmål med ett tungt skott som gick in i krysset bakom hemmamålvakten Tobias Andersson.



Där och då kändes det som att HIF var på väg att koppla greppet om matchen, men Värnamos replik kom snabbt. Liridon Silka utnyttjade oreda i HIF-försvaret efter en omställning och hittade med en djupledsboll fram till Melvin Frithzell, som fri rullade in 1-1 från nära håll.



Resten av matchen präglades av lågkvalitativt spel och få klara målchanser. HIF var närmast 2-1 genom Viktor Ljungs distansskott med vänster fot, medan Värnamos bästa läge att avgöra kom i slutminuten då Oscar Johansson tvingade Matt Pyzdrowski till en bra räddning med ett skott från 20 meter.



Summering:

- HIF tog en poäng och ökade därmed försprånget till lagen bakom i tabellen till fyra poäng. Däremot har man nu fem poäng upp till Dalkurd, som vann övertygande med 4-1 hemma mot Dalkurd. Marginalen till BP är tio poäng, sedan serieledarna förlorat med 1-3 på Vångavallen mot TFF.



- HIF avslutade vårsäsongen med två poäng på fyra matcher och har en hel del att jobba på under uppehållet.



- Nästa match spelas mot Örgryte den 22 juli på Olympia. Då gör med all säkerhet Pär Hansson sin comeback som HIF-spelare.





Spelarbetyg:

MATT PYZDROWSKI, 7 (*)

Straffräddare på nytt. Hans sista (?) matcher som förstemålvakt i HIF har varit starka. 1-1 såg dock inte helt otagbart ut.



VIKTOR LJUNG, 5

Övertygar inte särskilt. Behöver mer tid för att komma tillbaka på allvar efter långa skadefrånvaron?

CHARLIE WEBERG, 6,5

Riktigt fin i första halvlek. Bra med bollen.

CARL JOHANSSON, 6,5

Städar upp på ett hyfsat sätt.

ADAM ERIKSSON, 6

Blandar och ger, men när han lyckas med offensiven ligger han också bakom en hel del av HIF:s farligheter. Kom fram bra i första halvlek. Blandad kvalitet på inlägg.



MARTIN CHRISTENSEN (UT 86), 4,5

Var ofta involverad, men för omständlig och för många felpassningar i offensiven.

ANDREAS LANDGREN, 6

Snyggt mål! Annars ganska anonym insats.

EDWIN GYIMAH, 7 (UT 45)

Utgick – med skada? Tog mer plats i offensiven än tidigare. Bra på huvudet och i duellspelet. Slog bort några bollar. Avstängd mot Öis.

SURPRISE, 6

Svårbedömd insats. Mer aktiv och involverad än på ett tag och låg bakom en hel del av HIF:s bra anfall. Men ofta tar han fel beslut i de avgörande lägena och hans avslut var inte bra.



JESPER LANGE, 4,5

Osynlig i första. Några bra aktioner efter paus, men överlag en blek insats.

OKE AKPOVETA, 5,5

Nära bli målskytt med sin nick. Vann en del bollar. Inte särskilt framträdande i straffområdet.



ANTON WEDE (IN 45), 5,5

Blandad insats. Inte lika framträdande som Gyimah.



Max Svensson (In 86, kom in sent, inget avtryck) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 5,5

På många sätt positivt att han höll kvar vid en liknande elva som mot Dalkurd och BP och inte ändrade för sakens skull. Första halvlek vad spelmässigt klart godkänd, men sedan hände inte mycket mer. Det här HIF-laget borde kunna prestera bättre.



Laginsatsen, 5

Spelet med boll var hyfsat periodvis under första halvlek, men den andra halvleken var helt enkelt svag. Poäng borta mot Värnamo kan vara OK, men HIF-anhängare ska kunna vänta sig bättre spel än så här. Plus för att defensiven höll klart jämnare nivå än mot BP och Dalkurd.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

3 min – AVSLUT, HIF: Surprise tar med sig bollen framåt och kommer in i straffområdet i vänster innerposition. Avslutar själv, via försvarare tar bollen i burgaveln.

8 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise och Eriksson kombinerar sig fram längs vänsterkanten och den senare spelar bollen snett inåt bakåt i straffområdet. Landgren får skottläge i bra position, men hans avslut täcks av Lissette.

19 min – AVSLUT, HIF: Weberg spelar djupledsboll till Eriksson, som slår inlägg från vänster. Bollen hamnar hos Värnamo-försvaret och rensas undan. Gyimah fångar upp bollen och skjuter. Över.

25 min – GULT KORT, HIF: Edwin Gyimah varnas retroaktivt för sen tackling på Simon Nilsson. Avstängd nästa match.

27 min – AVSLUT, HIF: Surprise får bollen centralt i banan och avlossar skott från 17 meter ur höger innerposition. Strax utanför.

30 min – AVSLUT, VÄR: S Nilsson skjuter från distans ur vänster ytterposition. Över.

31 min – AVSLUT, HIF: Lange får avslutsmöjlighet till höger i boxen. Skjuter högt över.

32 min – MÅLCHANS, VÄR: Silka får möjlighet i straffområdet efter ett inkast från höger. Skjuter över i farligt läge.

37 min – AVSLUT, VÄR: Cederqvist spelar in bollen snett inåt bakåt till Frithzell, som slår en kort passning till O Johansson. Denne avslutar från 16 meter. Över. Hyfsat läge.

39 min – MÅLCHANS, HIF: Eriksson slår hörna från höger. Akpoveta nickar från nära håll i främre delen av målområdet. Precis utanför bortre stolpen.

43 min – STRAFF, VÄR: Landgren knuffar till Cederqvist i samband med en hörna. Domaren blåser för straff för Värnamo.

44 min – STRAFFRÄDDNING, HIF: Cederqvist slår straffen till vänster. Pyzdrowski går rätt och räddar.

45 min – AVSLUT, VÄR: Lissette nickar utanför.



Paus – STATISTIK: Avslut: 5-4. På mål: 1-0. Hörnor: 5-4. Offside: 2-1.

Paus – BYTE, HIF: Anton Wede IN, Edwin Gyimah UT.



47 min – AVSLUT, HIF: Christensen får skottläge centralt i banan. Skjuter. Andersson räddar med viss möda.

49 min – MÅL, HIF: Andreas Landgren smäller in 0-1. Han får bollen till vänster på offensiv planhalva, avancerar fram med bollen till straffområdeslinjen, vänder upp och inåt i banan och skjuter in bollen i bortre krysset.

50 min – AVSLUT, HIF: Weberg nickar över på Eriksson-hörna från höger.

54 min – MÅL, VÄR: Melvin Frithzell rinner igenom till höger i straffområdet på en fin boll från Silka. Han rullar in 1-1 i bortre delen av målet.

60 min – MÅLCHANS, HIF: Ljung skjuter tungt skott ur vänster innerposition från mer än 25 meter. Strax utanför.

68 min – AVSLUT, HIF: A Wede skjuter. Andersson räddar.

71 min – GULT KORT, VÄR: Victor Nilsson drar ned Surprise i samband med omställning.

73 min – AVSLUT, HIF: Surprise får bollen av Akpoveta och avancerar fram och fintar sig till avslutsläge vid straffområdeslinjen. Skjuter högt, högt, över.

77 min – AVSLUT, HIF: Surprise dribblar framåt med bollen, men skjuter högt över.

81 min – AVSLUT, HIF: Landgren avslutar omställning med skott högt över.

82 min – BYTE, VÄR: Otto Eriksson IN, Gentrit Citaku UT.

83 min – AVSLUT, VÄR: O Eriksson skjuter högt över från 18 meter.

86 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Martin Christensen UT.

88 min – MÅLCHANS, VÄR: O Johansson skjuter ur höger innerposition från 20 meter. Pyzdrowski gör bra räddning.

90 min – GULT KORT, HIF: Anton Wede kommer in hårt och sent i duell med Winst.



Slut – STATISTIK: Avslut: 8-11. På mål: 3-3. Hörnor: 9-7. Offside: 5-1.

