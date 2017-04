Från premiärmatchen 8/4 borta mot Sylvia i strålande solsken - vart tog det fina vårvädret vägen? Huddinge IF i vita bortastället, Kristófer Magnússon bereder sig för en nickduell på ett tätt befolkat mittfält. (Foto: Robert Lindberg)

April, april … inte så skoj

Seriens inledande tre matcher har inte givit Huddinge IF förväntad utdelning och det går inte bara att skylla på det konstgjorda underlaget. Hoppet lever om en vändning när (om) det bli spel på naturgräs i nästa hemmamatch, mot Linköping City 1 maj.





Två gjorda mål på tre spelade matcher är sannerligen inget att yvas över. Förra året hade vi redan hunnit med att näta åtta gånger! Senast, i förlustmatchen mot Värmdö IF, brände vi fem solklara frilägen.



Förra året hade vi släppt in nio mål efter tre matcher. I år har vi endast tre insläppta. Tyvärr skadades



Säsongen så här långt

Vi inledde med bortamatch mot Sylvia på Östgötaportens konstgräs och fick en kalldusch direkt. Den andra upprullningen av vår högerflank ledde till baklängesmål i 5e minuten. All cred till Sylvia som emellanåt rullade boll riktigt vackert, dock utan att få till det sista, avgörande. I andra halvlek försökte vi nå ett resultat men saknade kvalité i sista tredjedelen. En prakträddning av vår keeper,



Hemmapremiär på Källbrinks konstgräs och en ganska jämn match mot Värmbol.



Optimismen flödade inför tredje omgången, match borta mot Värmdö IF, men oskärpa i avslutningarna blev vårt fall. Tre rena frilägen före paus, ändå var det Kevin som räddade 0-0 när han fick en hand på ett välplacerat skott sekunderna före paus. Fler missade öppna lägen följde i andra halvlek. När hemmalaget förvaltade en frispark på rätt sätt, nick intill bortre gav 0-1, blev uppgiften oss övermäktig. Vi skapade inget värt att notera på de 20 minuter som återstod, tillägg inräknat. Istället kontrade Värmdö in ett andra mål i 94e. Ridå!



April månad har inte varit rolig för



Naturgräs ger oss hopp

Huddinge IF är ett av få lag med naturgräs, åtminstone i och kring huvudstaden, och vi brukar trivas på originalunderlaget. Förra säsongen spelade vi 15 seriematcher på gräs, vann elva, förlorade bara tre. Vinstprocent 73!



På konstgjort underlag spelade vi elva matcher, vann fem. Vinstprocent 45! Lägger jag till årets tre inledande konstgräsmatcher blir det sex triumfer på 14 matcher. Segerprocent 43. Må vi få till stånd spel på gräsplanen på Källbrink på måndag. Då kan topptippade Linköping få sig en match!

I en tidigare artikel belyste jag det faktum att hela vår offensiva styrka från i fjol var utraderad. Å andra sidan fungerar försvaret bättre eftersom vi där kan förlita oss på spelare som är vana att spela ihop från förra säsongen.Två gjorda mål på tre spelade matcher är sannerligen inget att yvas över. Förra året hade vi redan hunnit med att näta åtta gånger! Senast, i förlustmatchen mot Värmdö IF, brände vi fem solklara frilägen.Förra året hade vi släppt in nio mål efter tre matcher. I år har vi endast tre insläppta. Tyvärr skadades Alexander Ilic illa i premiären, korsband och ledband. Hans säsong är redan över. Det där med skadade mittbackar är tydligen Huddinges förbannelse. Förra året var det Dejan Ilic som ådrog sig en långtidsskada redan innan seriepremiären. Året dessförinnan Simon Långh.Vi inledde med bortamatch mot Sylvia på Östgötaportens konstgräs och fick en kalldusch direkt. Den andra upprullningen av vår högerflank ledde till baklängesmål i 5e minuten. All cred till Sylvia som emellanåt rullade boll riktigt vackert, dock utan att få till det sista, avgörande. I andra halvlek försökte vi nå ett resultat men saknade kvalité i sista tredjedelen. En prakträddning av vår keeper, Kevin Strimer , begränsade förlusten till 0-1.Hemmapremiär på Källbrinks konstgräs och en ganska jämn match mot Värmbol. Lamin Allen rullade in en målvaktsretur på skott från Jonatan Almendra tidigt i andra och Irvine Loyanda säkrade segern när han på bästa sätt förvaltade en härlig framspelning från Jonatan med kvarten kvar på matchuret. Väl genomförd match och rättvis seger.Optimismen flödade inför tredje omgången, match borta mot Värmdö IF, men oskärpa i avslutningarna blev vårt fall. Tre rena frilägen före paus, ändå var det Kevin som räddade 0-0 när han fick en hand på ett välplacerat skott sekunderna före paus. Fler missade öppna lägen följde i andra halvlek. När hemmalaget förvaltade en frispark på rätt sätt, nick intill bortre gav 0-1, blev uppgiften oss övermäktig. Vi skapade inget värt att notera på de 20 minuter som återstod, tillägg inräknat. Istället kontrade Värmdö in ett andra mål i 94e. Ridå!April månad har inte varit rolig för Huddinge IF . En trea i tabellkolumnen för inspelade poäng är knappast enligt plan. Sett efter hur HIF genomfört matcherna borde det stått en sexa, kanske till och med en sjua. Men det gäller att sätta dit chanserna! Får vi inte fart på målskyttet omedelbart blir vi snabbt akterseglade och kan glömma allt vad toppstrid heter. Så enkelt är det.Huddinge IF är ett av få lag med naturgräs, åtminstone i och kring huvudstaden, och vi brukar trivas på originalunderlaget. Förra säsongen spelade vi 15 seriematcher på gräs, vann elva, förlorade bara tre. Vinstprocent 73!På konstgjort underlag spelade vi elva matcher, vann fem. Vinstprocent 45! Lägger jag till årets tre inledande konstgräsmatcher blir det sex triumfer på 14 matcher. Segerprocent 43. Må vi få till stånd spel på gräsplanen på Källbrink på måndag. Då kan topptippade Linköping få sig en match!

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR ROBERT LINDBERG

2017-04-25 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Huddinge IF

Huddinge IF

2017-04-25 12:00:00

Huddinge IF

2017-04-04 13:31:59

Huddinge IF

2017-03-16 14:26:00

Huddinge IF

2016-12-16 10:01:42

Huddinge IF

2016-12-06 14:08:08

Huddinge IF

2016-10-16 22:39:00

Huddinge IF

2016-10-09 22:24:00

Huddinge IF

2016-10-03 14:03:00

Huddinge IF

2016-09-26 10:59:38

Huddinge IF

2016-09-19 11:45:00

ANNONS:

Seriens inledande tre matcher har inte givit Huddinge IF förväntad utdelning och det går inte bara att skylla på det konstgjorda underlaget. Hoppet lever om en vändning när (om) det bli spel på naturgräs i nästa hemmamatch, mot Linköping City 1 maj.Seriepremiär för Huddinge IF lördag denna vecka, mot IF Sylvia på bortaplan. Viss turbulens i truppen, som alltid nu för tiden. Förra året var Huddinge IF näst målgladast i hela division 2 med 75 baljor. Spelarna som lämnat oss under vintern har tagit med sig 68 av dessa nätkänningar. Vi har ett högt berg att bestiga.Bara knappt tre veckor till seriepremiär i Division 2 Södra Svealand. Huvudtränare Jussi Kontinen har en positiv känsla inför den kommande säsongen. Han ser oss som första utmanare till seriens självklara huvudfavorit, Linköping City.Huddinge IFs A-trupp har avverkat årets sista fys-träning. Dags att kolla läget med dem som ännu inte förlängt inför 2017. Det är inalles sju spelare som fortfarande hänger i luften. Stannar eller lämnar?För ett år sedan, efter degraderingen från division 1, hade nye tränaren i Huddinge IF, Jussi Kontinen, endast en handfull spelare under kontrakt. Läget var synnerligen oroligt. I år, inför årets julledighet, ser allt avsevärt ljusare ut.Sista matchen, hösten 2015: Välfyllda läktare i det tilltagande mörkret på Källbrink, obesegrade Dalkurd på besök – och Huddinge IF behöver tre poäng för att möjligen kunna hänga kvar i division 1. Sista matchen, hösten 2016: 33 mil tur-och-retur till en skev gräsplätt i Norrköpings södra utkanter för ett möte med Assyriska IF i det grå eftermiddagsljuset. Matchens betydelse för upp- eller nedflyttning är lika med noll. Nästan identisk med publiksiffran.Mulet, lätt regn i luften, gråkallt och varken Huddinge IF eller Vimmerby IF har något att spela för. Ingen direkt feststämning på osedvanligt glest besatta Källbrinks-läktare denna söndag. En avslagen tillställning slutar med kassaskåpssäker 3-1-viktoria för de gul-svarta hemmafavoriterna.Ännu en härligt solig söndagseftermiddag på Källbrink, en tuff match som gästande Linköping City måste vinna för att inte förlora kontakten med serieledarna. Fyrtornet Dinko Felic kommer inte till spel. Utan honom, ingen udd framåt. Huddinge IF försvarar sig – lätt, höll jag på att skriva - till tre poäng, trots numerärt underläge sista halvtimmen.Huddinge IF hämtar tre poäng mot Värmbols FC i Katrineholm – helt enligt plan. Spelmässigt är det inte riktigt enligt plan. Hemmalaget får alldeles för mycket att säga till om och HIF är inte riktigt lika vassa som i de senaste två matcherna. Hårt defensivt slit och en formtoppad ytter räcker denna gång.En härligt solig söndagseftermiddag på Källbrink, en match mellan två offensivt lagda lag borgar för god underhållning. Avslutningen blir som regisserad: Nikola Vasic stänker dit en bicykleta – precis det som publiken hoppats få se! Huddinge IF besegrar Motala AIF med 4-1 till slut.