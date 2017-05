Källbrink 13 maj. Örebro Syrianska vinner med 3-1 efter två snabba mål av Linus Lamu, här uppvaktad av Huddinge IFs Gustav Sågänger och Shaun Lomas. (Foto: Robert Lindberg)

Finner fyra – finns det flera?

Huddinge IF har avverkat en knapp fjärdedel av årets säsong och det har sannerligen inte gått enligt planerna. Det är mycket möjligt att jag är för tidigt ute, men jag har redan börjat leta efter räddningsplankor, lag som vi bör och måste ha efter oss när sluttabellen spikas i oktober.





Sedan jag skrev här senast har Linköping City och Syrianska Örebro har gästat oss – och tagit kassaskåpssäkra 3-1-segrar. Våra två mål har kommit på straffsparkar. I övrigt skapade vi inte speciellt mycket. Linköping bevisade med all önskvärd tydlighet att de kommer att tillhöra topplagen och att vi har långt dit. Vi var ett nummer för litet på alla positioner. Mot Örebro Syrianska inledde vi lovande men när de väl tagit ledningen var matchen förlorad för vår del.



Inkilat mellan dessa två hemmamatcher stal vi tre poäng borta mot Boo efter en match där vi visade försvarsstyrka och sällsynt effektivitet, två mål på två chanser. Tack vare ett inspirerat målvaktsarbete av



Offensivt har vi stora problem. Vi har gjort fyra spelmål,

Båda grabbarna har visat tendenser att söka sig till ytor långt utanför straffområdet för att därifrån leverera passningar in i boxen – till positioner där de själva vill och ska vara. Säger sig självt att det inte kan fungera. Förhoppningen är att de börjar hitta varandra istället.



I måndags damp det ner ett tänkbart offensivt alternativ. Simon Enström, collegestuderande i Boston, kommer att vara tillgänglig fram till 8 augusti. Vem är då Simon Enström?

Huddingegrabb från östra kommundelen.

Storstjärna i Sanktan.

Kontrakt med AIK som tonåring.

Under division 1-åren 2014-2015 var han hos oss på lån, gjorde totalt nio inhopp och svarade för ett mål.

Han visade då genombrottskraft och målsinne men kanske inte rätta viljan. Efter nästan två år i USA bör han ha mognat en hel del. Ger han 100% och visar rätt attityd kan han vara en positiv injektion.



Men vi behöver mer än så. Vi behöver ledare på plan, Vi behöver kommunikation mellan spelarna. Vi behöver bättre organisation mellan lagdelarna. I samtliga sex lag vi spelat mot till dags dato – plus Spårvägen i Stockholm Cup! – verkade spelarna på det klara hur de skulle agera i olika situationer. Det ser jag sällan i vårt lag. I år har vi ingen

Nej, det är nog idé att förbereda sig för en tillvaro i tabellens nedre hälft.



Vad kan vi finna i form av räddningsplankor?

Att döma av resultat, rapporter och egna synintryck så hittar jag i förstone fyra kandidater, lag som inte övertygat i upptakten:



Nu krävs det krafttag för att bromsa utvecklingen. Förra året var andra hälften av vårsäsongen vår sämsta period. Det har vi inte råd med i år. Förra säsongen fick tränarduon

2017-05-16 11:53:55

Huddinge IF har avverkat en knapp fjärdedel av årets säsong och det har sannerligen inte gått enligt planerna. Det är mycket möjligt att jag är för tidigt ute, men jag har redan börjat leta efter räddningsplankor, lag som vi bör och måste ha efter oss när sluttabellen spikas i oktober.Seriens inledande tre matcher har inte givit Huddinge IF förväntad utdelning och det går inte bara att skylla på det konstgjorda underlaget. Hoppet lever om en vändning när (om) det bli spel på naturgräs i nästa hemmamatch, mot Linköping City 1 maj.Seriepremiär för Huddinge IF lördag denna vecka, mot IF Sylvia på bortaplan. Viss turbulens i truppen, som alltid nu för tiden. Förra året var Huddinge IF näst målgladast i hela division 2 med 75 baljor. Spelarna som lämnat oss under vintern har tagit med sig 68 av dessa nätkänningar. Vi har ett högt berg att bestiga.Bara knappt tre veckor till seriepremiär i Division 2 Södra Svealand. Huvudtränare Jussi Kontinen har en positiv känsla inför den kommande säsongen. Han ser oss som första utmanare till seriens självklara huvudfavorit, Linköping City.Huddinge IFs A-trupp har avverkat årets sista fys-träning. Dags att kolla läget med dem som ännu inte förlängt inför 2017. Det är inalles sju spelare som fortfarande hänger i luften. Stannar eller lämnar?För ett år sedan, efter degraderingen från division 1, hade nye tränaren i Huddinge IF, Jussi Kontinen, endast en handfull spelare under kontrakt. Läget var synnerligen oroligt. I år, inför årets julledighet, ser allt avsevärt ljusare ut.Sista matchen, hösten 2015: Välfyllda läktare i det tilltagande mörkret på Källbrink, obesegrade Dalkurd på besök – och Huddinge IF behöver tre poäng för att möjligen kunna hänga kvar i division 1. Sista matchen, hösten 2016: 33 mil tur-och-retur till en skev gräsplätt i Norrköpings södra utkanter för ett möte med Assyriska IF i det grå eftermiddagsljuset. Matchens betydelse för upp- eller nedflyttning är lika med noll. Nästan identisk med publiksiffran.Mulet, lätt regn i luften, gråkallt och varken Huddinge IF eller Vimmerby IF har något att spela för. Ingen direkt feststämning på osedvanligt glest besatta Källbrinks-läktare denna söndag. En avslagen tillställning slutar med kassaskåpssäker 3-1-viktoria för de gul-svarta hemmafavoriterna.Ännu en härligt solig söndagseftermiddag på Källbrink, en tuff match som gästande Linköping City måste vinna för att inte förlora kontakten med serieledarna. Fyrtornet Dinko Felic kommer inte till spel. Utan honom, ingen udd framåt. Huddinge IF försvarar sig – lätt, höll jag på att skriva - till tre poäng, trots numerärt underläge sista halvtimmen.Huddinge IF hämtar tre poäng mot Värmbols FC i Katrineholm – helt enligt plan. Spelmässigt är det inte riktigt enligt plan. Hemmalaget får alldeles för mycket att säga till om och HIF är inte riktigt lika vassa som i de senaste två matcherna. Hårt defensivt slit och en formtoppad ytter räcker denna gång.