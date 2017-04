Ett starkt försvar och ett effektivt och samspelt anfallspar knäckte IF Sylvia på ett ödsligt Östgötaporten i augusti förra året. Vi fick låna hemmalagets bytesställ, förmodligen första gången Huddinge IF spelat i brandgult. (Foto: Robert Lindberg)

Huddinge inleder med 68 minusmål

Seriepremiär för Huddinge IF lördag denna vecka, mot IF Sylvia på bortaplan. Viss turbulens i truppen, som alltid nu för tiden. Förra året var Huddinge IF näst målgladast i hela division 2 med 75 baljor. Spelarna som lämnat oss under vintern har tagit med sig 68 av dessa nätkänningar. Vi har ett högt berg att bestiga.





Vi inleder årets Division 2 Södra Svealand med 68 minusmål!



Det vill till att vi får ihop det försvarsmässigt redan från början. Tyvärr har vi haft en tendens att bjussa på alldeles för mycket: ”Varsågod, här får du bollen!” Mittbackarna kan inte fortsätta att spela ”fancy”. Enkla och fullständigt onödiga bolltapp kostar alldeles för mycket. Var finns frejdigheten som hos en Filip Milenkovic? Var finns lugnet, styrkan och tryggheten hos en Jimmie Engqvist?



Mittfältet verkar hålla måttet och där har vi flera alternativ att ta till, beroende på vilket scenario vi förväntar oss.



Yttrarna måste vara mer produktiva. Husein Aly lämnade ett enormt tomrum efter sig när han valde



Anfallsmässigt övertygar



Oroande är att flera av spelarna redan klagat över känningar i baksida lår. Att spela på säkerhet och hålla igen under matcherna kommer inte att duga. 21 spelare i truppen – plus ständigt lårskadade Felix Åkerlund. Tveksamt om vi tål speciellt många avbräck.



I premiären ställs vi mot IF Sylvia på vackra Östgötaporten i Norrköping. I augusti kom vi dit som topplag, mötte ett lag som krigade för sin existens. Vi parkerade bussen och fyllde den med tre poäng till hemresan. Skulle bli mycket tacksam för samma utdelning på lördag.

2017-04-04 13:31:59

Bara knappt tre veckor till seriepremiär i Division 2 Södra Svealand. Huvudtränare Jussi Kontinen har en positiv känsla inför den kommande säsongen. Han ser oss som första utmanare till seriens självklara huvudfavorit, Linköping City.Huddinge IFs A-trupp har avverkat årets sista fys-träning. Dags att kolla läget med dem som ännu inte förlängt inför 2017. Det är inalles sju spelare som fortfarande hänger i luften. Stannar eller lämnar?För ett år sedan, efter degraderingen från division 1, hade nye tränaren i Huddinge IF, Jussi Kontinen, endast en handfull spelare under kontrakt. Läget var synnerligen oroligt. I år, inför årets julledighet, ser allt avsevärt ljusare ut.Sista matchen, hösten 2015: Välfyllda läktare i det tilltagande mörkret på Källbrink, obesegrade Dalkurd på besök – och Huddinge IF behöver tre poäng för att möjligen kunna hänga kvar i division 1. Sista matchen, hösten 2016: 33 mil tur-och-retur till en skev gräsplätt i Norrköpings södra utkanter för ett möte med Assyriska IF i det grå eftermiddagsljuset. Matchens betydelse för upp- eller nedflyttning är lika med noll. Nästan identisk med publiksiffran.Mulet, lätt regn i luften, gråkallt och varken Huddinge IF eller Vimmerby IF har något att spela för. Ingen direkt feststämning på osedvanligt glest besatta Källbrinks-läktare denna söndag. En avslagen tillställning slutar med kassaskåpssäker 3-1-viktoria för de gul-svarta hemmafavoriterna.Ännu en härligt solig söndagseftermiddag på Källbrink, en tuff match som gästande Linköping City måste vinna för att inte förlora kontakten med serieledarna. Fyrtornet Dinko Felic kommer inte till spel. Utan honom, ingen udd framåt. Huddinge IF försvarar sig – lätt, höll jag på att skriva - till tre poäng, trots numerärt underläge sista halvtimmen.Huddinge IF hämtar tre poäng mot Värmbols FC i Katrineholm – helt enligt plan. Spelmässigt är det inte riktigt enligt plan. Hemmalaget får alldeles för mycket att säga till om och HIF är inte riktigt lika vassa som i de senaste två matcherna. Hårt defensivt slit och en formtoppad ytter räcker denna gång.En härligt solig söndagseftermiddag på Källbrink, en match mellan två offensivt lagda lag borgar för god underhållning. Avslutningen blir som regisserad: Nikola Vasic stänker dit en bicykleta – precis det som publiken hoppats få se! Huddinge IF besegrar Motala AIF med 4-1 till slut.En illavarslande inledning då Aspudden-Tellus hotar oss med flera giftiga omställningar förbyts i en klang-och-jubelföreställning. I huvudrollen: Nikola Vasic. Han svarar för en gudomlig cykelspark till 1-0, gör hat-trick på sju minuter och spär på med ett fjärde mål kort före paus. Huddinge-segern skrivs till 7-2 efter en avslagen andra halvlek.